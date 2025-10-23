รพ.สัตว์ เผยเคสพีค เมื่อต้อง CT น้องทุเรียน ที่ไม่ใช่ชื่อสัตว์เลี้ยง เผยเจ้าของทำไปทำไม

โรงพยาบาลสัตว์เผยเคส เจ้าของขอพา น้องทุเรียน มา CT Scan แต่กลับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างที่คิด เฉลยแล้วทำไปเพราะสาเหตุอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โพสต์เรื่องราวสุดพีคหลังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อนำบางอย่างเข้า CT Scan แต่ความพีคอยู่ที่โจทย์ในครั้งนี้ไม่ใช่การสแกนสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด
ทางโรงพยาบาลสัตว์ โพสต์ระบุว่า "เมื่อเจ้าของบอกว่า อยากพา น้องทุเรียน มา CT รับทำไหม เราก็เข้าใจว่าน้องทุเรียน เป็นสัตว์ เลยบอกว่า ทำได้ครับ แต่พอมาถึง น้องทุเรียนที่หมายถึงทุเรียนจริง ๆ ไหน ๆ มาแล้ว ลอง CT หาหนอนก็ได้ ก็เลยได้ภาพอย่างที่เห็น ชัดจนเห็นรอยปริของเนื้อ"
จากภาพเผยให้เห็นการจัดวางทุเรียนหลายลูกเข้าไปในเครื่องสแกน ซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็เผยให้เห็นของขนาดของเนื้อทุเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งลูกหนึ่งจากภายนอกนั้นดูปกติ แต่พอสแกนแล้วพบว่ามีที่ใช้ได้แค่ 1 พูเท่านั้น
ปรากฏว่า โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลสุดแปลกตา จนโลกโซเชียลแห่แชร์ไปกว่า 1.3 พันครั้ง หลายคนเพิ่งรู้ว่ามีวิธีเช็กเนื้อทุเรียนได้เป๊ะขนาดนี้โดยไม่ต้องแกะ จนแซวว่าเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าอยากให้ทุกร้านมีจริง ๆ น่าจะหมดปัญหาต้องลุ้นไปได้เยอะ เชื่อว่าจากนี้อาจจะมีเคสน้องทุเรียนเข้ามาหาหมอเพิ่มมากขึ้นแน่ ๆ
ส่วนเหตุผลที่เจ้าของติดต่อมาให้สแกนทุเรียนนั้น มีคนให้ข้อมูลว่า เพื่อเช็กระดับความสุกก่อนส่งออก เช็กสิ่งมีชีวิตที่แอบแฝงไปกับทุเรียน ตอนนี้มีการนำมาใช้จริงที่จันทบุรี