HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รพ.สัตว์ เผยเคสพีค เมื่อต้อง CT น้องทุเรียน ที่ไม่ใช่ชื่อสัตว์เลี้ยง เผยเจ้าของทำไปทำไม

          โรงพยาบาลสัตว์เผยเคส เจ้าของขอพา น้องทุเรียน มา CT Scan แต่กลับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างที่คิด เฉลยแล้วทำไปเพราะสาเหตุอะไร

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

          วันที่ 22 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โพสต์เรื่องราวสุดพีคหลังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อนำบางอย่างเข้า CT Scan แต่ความพีคอยู่ที่โจทย์ในครั้งนี้ไม่ใช่การสแกนสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

          ทางโรงพยาบาลสัตว์ โพสต์ระบุว่า "เมื่อเจ้าของบอกว่า อยากพา น้องทุเรียน มา CT รับทำไหม เราก็เข้าใจว่าน้องทุเรียน เป็นสัตว์ เลยบอกว่า ทำได้ครับ แต่พอมาถึง น้องทุเรียนที่หมายถึงทุเรียนจริง ๆ  ไหน ๆ มาแล้ว ลอง CT หาหนอนก็ได้ ก็เลยได้ภาพอย่างที่เห็น ชัดจนเห็นรอยปริของเนื้อ"

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

          จากภาพเผยให้เห็นการจัดวางทุเรียนหลายลูกเข้าไปในเครื่องสแกน ซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็เผยให้เห็นของขนาดของเนื้อทุเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งลูกหนึ่งจากภายนอกนั้นดูปกติ แต่พอสแกนแล้วพบว่ามีที่ใช้ได้แค่ 1 พูเท่านั้น

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

          ปรากฏว่า โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลสุดแปลกตา จนโลกโซเชียลแห่แชร์ไปกว่า 1.3 พันครั้ง หลายคนเพิ่งรู้ว่ามีวิธีเช็กเนื้อทุเรียนได้เป๊ะขนาดนี้โดยไม่ต้องแกะ จนแซวว่าเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าอยากให้ทุกร้านมีจริง ๆ น่าจะหมดปัญหาต้องลุ้นไปได้เยอะ เชื่อว่าจากนี้อาจจะมีเคสน้องทุเรียนเข้ามาหาหมอเพิ่มมากขึ้นแน่ ๆ

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

CT Scan น้องทุเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

          ส่วนเหตุผลที่เจ้าของติดต่อมาให้สแกนทุเรียนนั้น มีคนให้ข้อมูลว่า เพื่อเช็กระดับความสุกก่อนส่งออก เช็กสิ่งมีชีวิตที่แอบแฝงไปกับทุเรียน ตอนนี้มีการนำมาใช้จริงที่จันทบุรี



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รพ.สัตว์ เผยเคสพีค เมื่อต้อง CT น้องทุเรียน ที่ไม่ใช่ชื่อสัตว์เลี้ยง เผยเจ้าของทำไปทำไม โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 16:15:22 1,291 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย