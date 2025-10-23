หนุ่มเจอไข่ปริศนาที่ผนัง เล็กมากจนต้องซูมดู ส่องใกล้ ๆ ชวนขนลุก เฉลยแล้วมันคืออะไร

หนุ่มโพสต์ภาพไข่ปริศนาติดที่ผนังบ้าน ขนาดเล็กจนต้องซูมถึงจะเห็น มองใกล้ ๆ แล้วชวนขนลุก เฉลยที่มาอาจทำให้หลายคนคาดไม่ถึง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanadol Palatoon
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanadol Palatoon โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพของไข่ปริศนาที่ติดอยู่ที่ผนังบ้าน พร้อมข้อความว่า "คือไข่ของอะไรครับ เล็กมาก อยู่ติดผนังบ้าน"
จากภาพเผยให้เห็นไข่ลักษณ์เป็นวงกลม และมีขนสีขาว ๆ เกาะติดกันเป็นแผ่นจำนวนนับร้อย ๆ ฟอง ซึ่งต่อมาเจ้าของโพสต์ ได้ลองถ่ายภาพเทียบกับขนาดของปากกาด้ามหนึ่ง ทำให้เห็นว่าไข่ปริศนาดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กที่มาก ๆ
ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป มีบางส่วนวิเคราะห์ว่าคล้ายกับไข่ของ ตั๊กแตนกิ่งไม้ยี่โถ แต่ต่างกันตรงที่ขนาดและลักษระการวางที่จะวางแนวแนวตรง ไม่ได้วางไข่เป็นแผงเช่นนี้
ต่อมาสมาชิกบางส่วนช่วยกันสรุปว่า น่าจะเป็นไข่ของ ผีเสื้อ ซึ่งมักจะมีการพบเห็นผีเสื้อวางไข่ในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งถือเป็นภาพที่หลายคนเพิ่งเคยพบเห็นและหาดูยากไม่น้อย