ต๊ะ นารากร ถึง หนุ่ม กรรชัย ขอบคุณแทน บุ๋ม ปนัดดา ชี้หากมูลนิธิล้ม เงินไปอยู่ไหน

ต๊ะ นารากร ติยายน โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย หลังเรียกร้อง กัน จอมพลัง แสดงความโปร่งใสปมมูลนิธิ พร้อมเปิดข้อมูลมูลนิธิองค์กรทำดี ถ้าล้มไป เงินเป็นของใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
จากปมร้อน กัน จอมพลัง เกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่เจ้าตัวไม่ได้เป็นประธานหรือคณะกรรมการ นำมาซึ่งข้อกังขาในสังคม โดยเฉพาะเรื่องข้อบังคับมูลนิธิ ข้อที่ 39 หากมูลนิธิล้ม จนหลายฝ่ายออกมาจี้ให้เจ้าตัวชี้แจง รวมถึง หนุ่ม กรรชัย ที่ขอให้ กัน จอมพลัง ออกมาแถลงแสดงความโปร่งใสในเรื่องนี้
ล่าสุด (23 ตุลาคม 2568) ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์โซเชียลเผยจดหมายเปิดผนึกถึง หนุ่ม กรรชัย โดยมีการเอ่ยถึงเรื่องที่ หนุ่ม กรรชัย ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจาก กัน จอมพลัง รวมถึงการบริจาคเงินแก่มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งเธอขอเป็นตัวแทนออกมาให้ข้อมูล ว่าด้วยเรื่องเงินที่ทุกคนร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดี ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหากมูลนิธิต้องล้มเลิกไป
โดยมีข้อความทั้งหมด ดังนี้
"จดหมายเปิดผนึกถึง คุณหนุ่ม กรรชัย
ดิฉันอ่านข่าวที่คุณหนุ่มเรียกร้องให้ 'กัน จอมพลัง' ออกมาเคลียร์เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะยอดเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณหนุ่มโอนให้กันโดยตรง และหลังจากนั้นคุณหนุ่มโอนให้อีก 500,000 บาท หลังจากที่มีการจดจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง
คุณหนุ่มบอกว่าหลังจากโอนเงินให้ไปแล้วก็ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร เพราะคุณหนุ่มให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยในสังคม คุณหนุ่มจึงเรียกร้องให้มีการชี้แจงในเวทีที่เป็นกลาง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ 'กัน จอมพลัง' ควรทำอย่างยิ่ง และควรทำให้รวดเร็ว อย่างชัดเจนโปร่งใสด้วย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
แม้ว่าตัวดิฉันเองกับคุณหนุ่มจะเคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตหลายเรื่อง และดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณะ แต่เรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีแล้ว และคุณหนุ่มเองก็ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณหนุ่มได้พัฒนาตนเอง ก้าวข้ามผ่านคำว่า "นักแสดง" สู่ความเป็น "สื่อสารมวลชน"
ด้วยความที่คุณหนุ่มเคยเป็นดาราดังมาก่อน พอเปลี่ยนทิศทางมาทำรายการข่าว จึงถูกสื่อบางคนปรามาสว่าคุณไม่ใช่สื่อที่แท้จริง ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อน ๆ ในวงการสื่อมวลชน ให้ความหมายของคนที่มีความเป็นสื่อที่แท้จริงไว้เช่นไร
แต่สำหรับดิฉันการที่คุณหนุ่มทำผิดแล้วรู้จักขอโทษ ทั้งเอ่ยปากขอโทษทางหน้าจอ และโทรศัพท์ไปขอโทษเป็นส่วนตัว ถือได้ว่าคุณหนุ่มได้แสดงความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณหนุ่มออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ 'กัน จอมพลัง' เสียงอันทรงพลังของคุณจะทำให้ กัน จอมพลังต้องแสดง accountability ต่อสังคมเช่นกัน
สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทน คุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย "มูลนิธิองค์กรทำดี" ของคุณบุ๋มจำนวน 1 ล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง
และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ปล. ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใด ๆ"
ทั้งนี้ ในเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิองค์กรทำดี ยังระบุถึงข้อ 43 ว่า มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง ซึ่งมีผู้คนเข้ามาชื่นชมในความโปร่งใส และการทำงานของทีมงานมูลนิธิฯ จำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน