หนุ่ม กรรชัย จี้ กัน จอมพลัง ชี้แจงความโปร่งใสมูลนิธิ ลั่นถึงเวลาแล้ว แต่อย่ามาโหนกระแส !

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กัน จอมพลัง เรียกร้องให้ออกมาแถลง เกี่ยวกับความโปร่งใสของมูลนิธิ ลั่นในฐานะคนบริจาค ก็อยากฟัง ย้ำการเป็นคนดี ก็ต้องตรวจสอบได้ !
จากดราม่าร้อนเกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งปรากฏว่า กัน จอมพลัง ไม่ได้มีชื่อเป็นประธาน หรือกรรมการในมูลนิธิ แถมมีคนออกมาแฉเอกสาร ระบุถึงข้อบังคับมูลนิธิ ข้อที่ 39 ว่าหากมูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลือให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่ง กัน จอมพลัง ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ พร้อมประกาศว่าหากเลิกมูลนิธิ จะให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ล่าสุด (23 ตุลาคม 2568) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้น หลังมีผู้คนสอบถามความคิดเห็นเข้ามามากมาย โดยระบุว่า ส่วนตัวแล้วตนเองก็เหมือนประชาชนคนไทยทั่วไป ที่อยากจะช่วยเหลือโอนเงินบริจาคให้ กัน จอมพลัง เช่นกัน ที่ผ่านมาก็เคยโอนเงินให้ กัน จอมพลัง 2 ครั้ง รอบแรกจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เข้ามูลนิธิ และในวันเดียวกันตนก็โอนให้ทาง บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมูลนิธิของบุ๋ม ปนัดดา อีก 1 ล้านบาทด้วย
สำหรับ 2 ล้านบาทนี้ ตนโอนไปเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบากทางภาคเหนือ ที่มีเหตุน้ำท่วมหนัก ต้องการฟื้นฟู
จากนั้น กัน จอมพลัง มาเปิดมูลนิธิ ตนเห็นว่ามูลนิธิเปิดมาได้ราว 1-2 เดือน ตนก็อยากช่วยจึงโอนไปอีก เป็นรอบที่ 2 โดยเป็นการโอนเข้ามูลนิธิกัน จอมพลัง จำนวน 500,000 บาท
นอกจากนี้ล่าสุดตนก็เพิ่งโอนเข้ามูลนิธิ อีจีน จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาตนไม่เคยทวงถามเลยว่า เงินที่ตนโอนหรือบริจาคให้ไปนั้น เอาไปทำอะไรกันบ้าง ตนไม่เคยถาม แต่วันนี้ตนขออนุญาตพูดผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึง กัน จอมพลัง
"ผมอยากให้คุณกัน ออกมาชี้แจงเถอะครับ ออกมาชี้แจงเถอะครับว่าเงินปัจจุบันนี้ในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง ผมไม่เคยถามเลย เพราะผมถือว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ผมได้บริจาคไป แต่ในครั้งนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่คุณกันจำเป็นต้องชี้แจง
อย่ามาชี้แจงในรายการโหนกระแสนะครับ เพราะผมไม่อยากจะเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแส ให้กับคุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้"
โดยเหตุผลที่ หนุ่ม กรรชัย ไม่ต้องการเปิดพื้นที่ในโหนกระแสให้ กัน จอมพลัง ชี้แจงนั้น เพราะรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมต่อสังคม ตนอยากเรียกร้องให้ กัน จอมพลัง ไปชี้แจงกับเวทีกลางเลย เช่น ของคุณสรยุทธ์ หรือเปิดโต๊ะแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาตั้งคำถาม
ขอให้ กัน จอมพลัง เปิดเผยข้อมูลว่าใครเป็นกรรมการ ใครทำบัญชี เปิดบัญชีมาเลยว่าคุณจ่ายอะไรไปบ้าง เอาเงินส่วนนี้เข้ามายังไง เงินส่วนนี้ออกยังไง คุณจะมีมาตรการอะไรยังไง ตอบข้อซักถามของสังคมให้เคลียร์มากที่สุด หรือตอบคำถามที่สังคมติดข้องหมองใจมากที่สุด รวมถึงข้อ 39 ให้สังคมได้รับรู้ ตนว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า
เพราะตนก็เป็นหนึ่งในคนที่บริจาคไปแล้วอยากนั่งฟัง อยากรับรู้ อยากเห็นเหมือนกันว่ามันอะไรยังไงกันแน่ ขอว่าอย่าโกรธกันนะ เพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความโปร่งใสของทางกัน จอมพลัง เอง
ที่สำคัญคือสิ่งที่กัน จอมพลัง พูดว่า ทำไมกัน จอมพลัง ถึงโดนแบบนี้ ต่อไปใครจะออกมาช่วยสังคม ตนขอให้ใจเย็น ๆ ตนอยากพูดตรงนี้เลยว่า "การเป็นคนดีเป็นเรื่องที่ดี การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เท่านั้นเอง ผมเชื่อว่านี่คือความสง่างามของตัวคุณถ้าคุณทำได้"
หนุ่ม กรรชัย ย้ำอีกว่า ขอให้เป็นที่เวทีกลางในการชี้แจง เพราะตนไม่อยากถูกครหาว่า เอามาฟอกหรือเปล่า เอามาตั้งคำถามช่วยกันหรือไม่ ตนโดนแบบนี้มาบ่อย และไม่อยากโดนอีกแล้ว ตนอยากให้ กัน จอมพลัง ไปชี้แจงเวทีกลางที่ให้ประชาชนตัดสินได้มากกว่าการมานั่งในโหนกระแส
