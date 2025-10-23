HILIGHT
ช็อก หนุ่มล้มดับกลางคอร์ทแบด ทิ้งลูกน้อย-เมียใกล้คลอด อึ้งเป็นสายกีฬา แต่มาด่วนจาก


           ช็อก หนุ่มล้มหมดสติ สิ้นใจกลางคอร์ทแบดมินตัน เพื่อนเล่นด้วยกันช็อกหนัก แม้ทำ CPR แต่สุดยื้อ ครอบครัวใจสลาย ภรรยาท้องแก่ กำลังจะคลอดลูกคนที่ 3 

หนุ่มหมดสติกลางสนามแบด ทำ CPR สุดยื้อชีวิต

           วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า เกิดเหตุช็อกกลางสนามแบดมินตันในเมืองเซอเริมบัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย เมื่ออยู่ ๆ ชายวัย 35 ปี ได้เกิดอาการผิดปกติ ก่อนจะล้มหมดสติลงกลางคอร์ท ขณะกำลังเล่นแบดมินตันกับเพื่อน และเสียชีวิตลงต่อหน้าทุกคน 

           รายงานเผยว่า ผู้ตายเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีและชื่นชอบการเล่นกีฬากลางแจ้ง แม้ผลการตรวจสุขภาพไม่นานมานี้ จะพบว่าเขามีความดันสูงเล็กน้อยก็ตาม กระทั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) ขณะที่กำลังเล่นแบดมินตันกับกลุ่มเพื่อน จู่ ๆ ผู้ตายก็รู้สึกไม่สบายในช่วงท้ายของเกม และหมดสติไป 

           ขณะนั้นนักแบดมินตันคนอื่น ๆ เข้าไปทำ CPR ให้ชายคนดังกล่าวทันที รวมถึงมีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ทำให้เกิดภาพที่ทั้งช็อกและใจสลาย 


           มีการเปิดเผยว่า ผู้ตายมีลูกที่ยังเล็ก 2 คน ขณะที่ภรรยากำลังจะคลอดลูกคนที่ 3 ในช่วงปลายเดือนนี้ แถมครอบครัวยังเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ และเฝ้ารอที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันที่นั่น ไม่มีใครคิดว่าจะมาเกิดเรื่องเศร้าเสียก่อน

           ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ครอบครัวยากจะทำใจยอมรับ เนื่องจากเป็นการจากไปอย่างกะทันหัน แต่ก็ต้องฝืนทนเพื่อจัดการเรื่องงานศพของเขาหลังจากนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิต  


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, Sin Chew




