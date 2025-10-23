หนุ่มโทร. หายาย อยากได้ยินคำว่ารักหลาน สารภาพเพิ่งถูกงูเห่ากัด ก่อนลิ้นแข็ง สิ้นใจคาสาย

หนุ่มวัย 39 ปี ถูกงูเห่ากัด โทร. หายายวัย 74 ปี ถาม"ยายรักหลานไหม" ก่อนลิ้นแข็งสิ้นใจคาสายโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่พบงูเห่าตัวใหญ่ยาวเกือบ 1 เมตรในบ้าน
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
วันที่ 23 ตุลาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า ตำรวจ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมแพทย์นิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบบ้านพักสองชั้น ในพื้นที่ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในบ้าน ที่เกิดเหตุพบร่าง ชายอายุ 39 ปี บริเวณข้อมือซ้ายมีรอยเขี้ยวงู คาดว่าถูกงูกัดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมง
ยายของผู้ตาย อายุ 74 ปี เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เมื่อเวลา 06.40 น. หลานชายโทรศัพท์มาหาและพูดด้วยเสียงสั่นว่า ยายรักหลานไหม ก่อนจะบอกว่าถูกงูเห่ากัด และขอให้ยายช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ หากตนเป็นอะไรไป จากนั้นเสียงของหลานชายเริ่มเปลี่ยน ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด และเงียบหายไปขณะที่ยังคุยสายกันอยู่ ญาติจึงรีบเดินทางมาดูที่บ้าน และพบว่าหลานหมดลมหายใจแล้ว แม้จะพยายามปั๊มหัวใจและโทร.เรียกกู้ภัยแต่ก็ไม่ทันการณ์
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญจับงูเข้าตรวจสอบ พบงูเห่าตัวใหญ่ยาวเกือบ 1 เมตร อยู่ภายในบ้าน จึงจับใส่ถุงซิปล็อก ก่อนส่งมอบให้ อบต.บางโฉลง เพื่อนำส่งสถานเสาวภาสำหรับใช้ในการผลิตเซรุ่มพิษงูต่อไป
เจ้าหน้าที่คาดว่า ผู้เสียชีวิตอาจไปเจองูตัวนี้ในบ้าน แล้วพยายามจะจับเอง แต่ด้วยความที่งูตัวใหญ่ และมีพิษร้ายแรง ทำให้ถูกฉกเข้าอย่างจัง และเพราะอยู่คนเดียว ไม่รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงโทร. ไปสั่งลา คุณยายเป็นสายสุดท้าย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำว่าสิ่งที่ควรทำเมื่อเจองูเห่า คือ ถอยห่างออกมา และอย่าพยายามจับเองเด็ดขาด หากไม่เคยผ่านการฝึก เพราะอาจเกิดความผิดพลาด และงูเห่าเองก็มีหลายสายพันธุ์ การประมาทอาจถึงชีวิตได้
สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนงูกัด
- รีบล้างแผลให้สะอาด
- ห้ามดูดพิษ
- ห้ามขันชะเนาะ
- ห้ามใช้สมุนไพร มะนาว หรือลนแผล
- รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน
ขอบคุณข้อมูลจาก
โหนกระแส , ข่าวช่องวัน