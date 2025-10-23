HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มโทร. หายาย อยากได้ยินคำว่ารักหลาน สารภาพเพิ่งถูกงูเห่ากัด ก่อนลิ้นแข็ง สิ้นใจคาสาย


            หนุ่มวัย 39 ปี ถูกงูเห่ากัด โทร. หายายวัย 74 ปี ถาม"ยายรักหลานไหม" ก่อนลิ้นแข็งสิ้นใจคาสายโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่พบงูเห่าตัวใหญ่ยาวเกือบ 1 เมตรในบ้าน

หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน

            วันที่ 23 ตุลาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า ตำรวจ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมแพทย์นิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบบ้านพักสองชั้น ในพื้นที่ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในบ้าน ที่เกิดเหตุพบร่าง ชายอายุ 39 ปี บริเวณข้อมือซ้ายมีรอยเขี้ยวงู คาดว่าถูกงูกัดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมง

            ยายของผู้ตาย อายุ 74 ปี เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เมื่อเวลา 06.40 น. หลานชายโทรศัพท์มาหาและพูดด้วยเสียงสั่นว่า ยายรักหลานไหม ก่อนจะบอกว่าถูกงูเห่ากัด และขอให้ยายช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ หากตนเป็นอะไรไป จากนั้นเสียงของหลานชายเริ่มเปลี่ยน ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด และเงียบหายไปขณะที่ยังคุยสายกันอยู่ ญาติจึงรีบเดินทางมาดูที่บ้าน และพบว่าหลานหมดลมหายใจแล้ว แม้จะพยายามปั๊มหัวใจและโทร.เรียกกู้ภัยแต่ก็ไม่ทันการณ์

หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน


            ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญจับงูเข้าตรวจสอบ พบงูเห่าตัวใหญ่ยาวเกือบ 1 เมตร อยู่ภายในบ้าน จึงจับใส่ถุงซิปล็อก ก่อนส่งมอบให้ อบต.บางโฉลง เพื่อนำส่งสถานเสาวภาสำหรับใช้ในการผลิตเซรุ่มพิษงูต่อไป

            เจ้าหน้าที่คาดว่า ผู้เสียชีวิตอาจไปเจองูตัวนี้ในบ้าน แล้วพยายามจะจับเอง แต่ด้วยความที่งูตัวใหญ่ และมีพิษร้ายแรง ทำให้ถูกฉกเข้าอย่างจัง และเพราะอยู่คนเดียว ไม่รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงโทร. ไปสั่งลา คุณยายเป็นสายสุดท้าย

หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน

หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน

            เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำว่าสิ่งที่ควรทำเมื่อเจองูเห่า คือ ถอยห่างออกมา และอย่าพยายามจับเองเด็ดขาด หากไม่เคยผ่านการฝึก เพราะอาจเกิดความผิดพลาด และงูเห่าเองก็มีหลายสายพันธุ์ การประมาทอาจถึงชีวิตได้

สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนงูกัด 


            - รีบล้างแผลให้สะอาด

            - ห้ามดูดพิษ

            - ห้ามขันชะเนาะ

            - ห้ามใช้สมุนไพร มะนาว หรือลนแผล

            - รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
 
หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน

หนุ่มถูกงูเห่ากัด โทร. หายายสั่งลา ก่อนสิ้นใจคาสาย
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน


ขอบคุณข้อมูลจาก
โหนกระแส , ข่าวช่องวัน
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มโทร. หายาย อยากได้ยินคำว่ารักหลาน สารภาพเพิ่งถูกงูเห่ากัด ก่อนลิ้นแข็ง สิ้นใจคาสาย โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 21:28:29 1,577 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย