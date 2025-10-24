ส่องแฟชั่นตัวแม่ นีตา อัมบานี มหาเศรษฐีอินเดีย หิ้วกระเป๋าใบจิ๋ว พอเห็นดีเทลแล้วอ้าปากค้าง

ส่องแฟชั่นสุดไวรัล นีตา อัมบานี ภรรยามหาเศรษฐีอินเดีย ร่วมปาร์ตี้ด้วยกระเป๋าใบจิ๋ว แต่ประดับเพชรแน่นทุกอณู ราคาไม่ต้องพูดถึง ทั่วโลกมีเพียง 3 ใบเท่านั้น
ภาพจาก Instagram officenitaambani
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า นีตา อัมบานี ภรรยาของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย สร้างความฮือฮาให้กับวงการแฟชั่นอีกครั้ง ด้วยการออกงานกับกระเป๋าแบรนด์เนมที่ฝังแน่นไปด้วยเพชรสุดระยิบตา รุ่นสุดพิเศษ ที่ทั่วโลกมีเพียง 3 ใบเท่านั้น
นีตา อัมบานี ภรรยาของมูเกช อัมบานี มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย จากอาณาจักร รีไลแอนซ์ จากอินเดีย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ นีตา ปรากฏตัวเข้าร่วมงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมุมไบ โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง เธอปรากฏตัวพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสอง คือ ราธิกา เมอร์ชันต์ และ ศลอคา เมห์ตา ที่ทุกคนล้วนแต่แต่งกายและสวมใส่แฟชั่นสุดหรูหรา
ภาพจาก Instagram officenitaambani
ภาพจาก Instagram officenitaambani
ในปาร์ตี้ครั้งนี้ นีตา อัมบานี สวมส่าหรีประดับเลื่อมสีเงินที่ออกแบบโดยแบรนด์ Manish Malhotra จับคู่กับรองเท้าส้นสูงสีเงิน แต่งหน้าโทนเรียบหรูด้วยลิปสติกสีนู้ด อายเมคอัพโทนธรรมชาติ และเกล้าผมเรียบตึง เพิ่มความสมดุลให้กับลุคที่ทั้งเรียบง่ายและโดดเด่นในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ดี สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคงหนีไม่พ้นกระเป๋า Hermès รุ่น Sac Bijou Birkin ที่อยู่ในมือของ นีตา อัมบานี ออกแบบโดย ปิแอร์ ฮาร์ดี ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องประดับชั้นสูงของ Hermès ซึ่งมีเพียง 3 ใบในโลก ผลิตจากทองคำขาว 18 กะรัต และฝังเพชรจำนวน 3,025 เม็ด รวม 111.09 กะรัต มูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 65 ล้านบาท) สมฐานะของมหาเศรษฐีระดับทวีปตัวจริง
ภาพจาก Instagram three.over.six
ภาพจาก Instagram three.over.sixสำหรับ นีตา อัมบานี เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอินเดีย เธอมีชื่อเสียงในด้านงานการกุศล การศึกษา การแพทย์ และศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของคอลเล็กชั่นของใช้หรูหราที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นส่าหรีประดับเพชร กระเป๋า Hermès Birkin สั่งทำพิเศษ เรือยอชต์ส่วนตัว รถยนต์หรู และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
โดยครอบครัวอัมบานีมักเป็นที่จับตาจากทั่วโลกด้วยการจัดงานเลี้ยงสุดอลังการที่มีศิลปินชื่อดังร่วมแสดง พิธีการหรูหรา และการเฉลิมฉลองที่ยาวนานหลายวัน ซึ่งสะท้อนถึงจุดสูงสุดของความมั่งคั่งและรสนิยมอันหรูหรา แฟชั่นในปาร์ตี้เทศกาลดิวาลีในครั้งนี้ของ นีตา อัมบานี จึงได้ตอกย้ำอีกครั้งว่าเธอคือผู้นำแห่งแฟชั่นและความหรูหราของอินเดียอย่างแท้จริง
ขอบคุณข้อมูลจาก mirrormedia