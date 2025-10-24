HILIGHT
ส่องแฟชั่นตัวแม่ นีตา อัมบานี มหาเศรษฐีอินเดีย หิ้วกระเป๋าใบจิ๋ว พอเห็นดีเทลแล้วอ้าปากค้าง

 
           ส่องแฟชั่นสุดไวรัล นีตา อัมบานี ภรรยามหาเศรษฐีอินเดีย ร่วมปาร์ตี้ด้วยกระเป๋าใบจิ๋ว แต่ประดับเพชรแน่นทุกอณู ราคาไม่ต้องพูดถึง ทั่วโลกมีเพียง 3 ใบเท่านั้น 


กระเป๋า Hermès ฝังเพชร 3,000 เม็ด
ภาพจาก Instagram officenitaambani

           วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า นีตา อัมบานี ภรรยาของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย สร้างความฮือฮาให้กับวงการแฟชั่นอีกครั้ง ด้วยการออกงานกับกระเป๋าแบรนด์เนมที่ฝังแน่นไปด้วยเพชรสุดระยิบตา รุ่นสุดพิเศษ ที่ทั่วโลกมีเพียง 3 ใบเท่านั้น

           นีตา อัมบานี ภรรยาของมูเกช อัมบานี มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย จากอาณาจักร รีไลแอนซ์ จากอินเดีย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ นีตา ปรากฏตัวเข้าร่วมงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมุมไบ โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง เธอปรากฏตัวพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสอง คือ ราธิกา เมอร์ชันต์ และ ศลอคา เมห์ตา ที่ทุกคนล้วนแต่แต่งกายและสวมใส่แฟชั่นสุดหรูหรา 

กระเป๋า Hermès ฝังเพชร 3,000 เม็ด
ภาพจาก Instagram officenitaambani

กระเป๋า Hermès ฝังเพชร 3,000 เม็ด
ภาพจาก Instagram officenitaambani

           ในปาร์ตี้ครั้งนี้ นีตา อัมบานี สวมส่าหรีประดับเลื่อมสีเงินที่ออกแบบโดยแบรนด์ Manish Malhotra จับคู่กับรองเท้าส้นสูงสีเงิน แต่งหน้าโทนเรียบหรูด้วยลิปสติกสีนู้ด อายเมคอัพโทนธรรมชาติ และเกล้าผมเรียบตึง เพิ่มความสมดุลให้กับลุคที่ทั้งเรียบง่ายและโดดเด่นในเวลาเดียวกัน

           อย่างไรก็ดี สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคงหนีไม่พ้นกระเป๋า Hermès รุ่น Sac Bijou Birkin ที่อยู่ในมือของ นีตา อัมบานี ออกแบบโดย ปิแอร์ ฮาร์ดี ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องประดับชั้นสูงของ Hermès ซึ่งมีเพียง 3 ใบในโลก ผลิตจากทองคำขาว 18 กะรัต และฝังเพชรจำนวน 3,025 เม็ด รวม 111.09 กะรัต มูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 65 ล้านบาท) สมฐานะของมหาเศรษฐีระดับทวีปตัวจริง

กระเป๋า Hermès ฝังเพชร 3,000 เม็ด
ภาพจาก Instagram three.over.six

กระเป๋า Hermès ฝังเพชร 3,000 เม็ด
ภาพจาก Instagram three.over.six

           สำหรับ นีตา อัมบานี เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอินเดีย เธอมีชื่อเสียงในด้านงานการกุศล การศึกษา การแพทย์ และศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของคอลเล็กชั่นของใช้หรูหราที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นส่าหรีประดับเพชร กระเป๋า Hermès Birkin สั่งทำพิเศษ เรือยอชต์ส่วนตัว รถยนต์หรู และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

           โดยครอบครัวอัมบานีมักเป็นที่จับตาจากทั่วโลกด้วยการจัดงานเลี้ยงสุดอลังการที่มีศิลปินชื่อดังร่วมแสดง พิธีการหรูหรา และการเฉลิมฉลองที่ยาวนานหลายวัน ซึ่งสะท้อนถึงจุดสูงสุดของความมั่งคั่งและรสนิยมอันหรูหรา แฟชั่นในปาร์ตี้เทศกาลดิวาลีในครั้งนี้ของ นีตา อัมบานี จึงได้ตอกย้ำอีกครั้งว่าเธอคือผู้นำแห่งแฟชั่นและความหรูหราของอินเดียอย่างแท้จริง


