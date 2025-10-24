ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง

เหตุไฟไหม้กลางดึกที่ตลาดเรือบิน เจ้าของร้านร่ำไห้ หลังหมาแมวจรที่เก็บมาเลี้ยงกว่า 10 ชีวิตสิ้นใจในกองเพลิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ 4 ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่อง ONE31 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ตำรวจ สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านค้าที่ตลาดเรือบิน จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทาง อบต.บางปลา ลงพื้นที่ โดยที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียว ปลูกติดกันหลายคูหา เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงถึง 12 คันเพื่อคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นชาวบ้านให้ข้อมูลว่า เห็นประกายไฟจากสายไฟด้านหลังของร้านค้าตึกแถว ก่อนที่ประกายไฟจะกระเด็นไปติดบริเวณผ้าใบภายในร้าน ซึ่งร้านดังกล่าวจำหน่ายผ้าใบและไม้กวาด ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟจึงลุกลามต่อไปยังร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี ยืนยันอีกครั้งว่า สามารถสกัดเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นได้สั่งปิดกั้นพื้นที่ไว้ชั่วคราว จากนั้นจะเข้าตรวจสอบหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้เพิ่มเติมต่อไป
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเช้าช่องวัน