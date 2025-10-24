HILIGHT
ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง


           เหตุไฟไหม้กลางดึกที่ตลาดเรือบิน เจ้าของร้านร่ำไห้ หลังหมาแมวจรที่เก็บมาเลี้ยงกว่า 10 ชีวิตสิ้นใจในกองเพลิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ 4 ตัว 


ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman

ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman

          วันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่อง ONE31 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ตำรวจ สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านค้าที่ตลาดเรือบิน จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทาง อบต.บางปลา ลงพื้นที่ โดยที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียว ปลูกติดกันหลายคูหา เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงถึง 12 คันเพื่อคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้

          เบื้องต้นชาวบ้านให้ข้อมูลว่า เห็นประกายไฟจากสายไฟด้านหลังของร้านค้าตึกแถว ก่อนที่ประกายไฟจะกระเด็นไปติดบริเวณผ้าใบภายในร้าน ซึ่งร้านดังกล่าวจำหน่ายผ้าใบและไม้กวาด ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟจึงลุกลามต่อไปยังร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง

ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman

ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fahut Binlaman

          ภาพที่น่าสลดใจหลังเพลิงสงบ พบว่าภายในร้านขายผ้าใบมีการเลี้ยงแมวไว้ 11 ตัว และสุนัขอีก 3 ตัว ซึ่งเจ้าของร้านช่วยเหลือหมาแมวจรนำมาเลี้ยงดูไว้ในร้าน เมื่อเจ้าของมาถึงที่เกิดเหตุ ก็ถึงกับเข่าทรุดร้องไห้ เพราะทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยหมาแมวออกมาได้เพียง 4 ตัวเท่านั้น ที่เหลือเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง

          เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี ยืนยันอีกครั้งว่า สามารถสกัดเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นได้สั่งปิดกั้นพื้นที่ไว้ชั่วคราว จากนั้นจะเข้าตรวจสอบหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้เพิ่มเติมต่อไป

ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

ไฟไหม้ร้านค้าตลาดเรือบิน เจ้าของร่ำไห้ หมา-แมวที่เก็บมาเลี้ยงนับสิบตัวตายคากองเพลิง
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน


ขอบคุณข้อมูลจาก  ข่าวเช้าช่องวัน

