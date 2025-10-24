HILIGHT
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีเปิดคลิปเสียง ผจก.แก๊งสแกมเมอร์ หนีจากกัมพูชาย้ายฐานปฏิบัติการมาไทยแล้ว

| 1,548 อ่าน


          สื่อเกาหลีเปิดคลิปเสียง ผจก.ระดับกลางแก๊งสแกมเมอร์ เผยข้อมูลว่าเครือข่ายในกัมพูชา ได้ย้ายฐานปฏิบัติการเข้าไทยแล้ว 
 

             เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sisa Journal วารสารชื่อดังของเกาหลีใต้ เผยรายงานพิเศษเกี่ยวกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา พร้อมคลิปเสียงสัมภาษณ์ผู้จัดการระดับกลางของเครือข่าย ซึ่งมีเชื้อสายเกาหลี-จีน เปิดเผยว่า เครือข่ายในประเทศกัมพูชาได้หลบหนี และย้ายฐานปฏิบัติการมาในประเทศไทยแล้ว 

             รายงานระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานของ Sisa Journal ได้ติดต่อไปยังนาย A (นามสมมุติ) ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการระดับกลาง รับผิดชอบด้านการจัดการและควบคุมดูแลเครือข่ายสแกมเมอร์แห่งหนึ่งในไทย โดยเขายอมรับว่า หลังจากสื่อเกาหลีใต้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ในกัมพูชาอย่างกว้างขวาง กระบวนการคัดกรองผู้อพยพเข้าประเทศไทยก็มีความเข้มงวดมากขึ้น

              ในขณะที่ทางตำรวจเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับทางตำรวจกัมพูชา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาจะย้ายฐานปฏิบัติการมาที่ประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำรวจติดตาม โดยมีชาวเกาหลีใต้ 12 ราย ทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์ที่นาย A ทำงานอยู่

            นาย A ได้อธิบายขั้นตอนการเข้าประเทศไทย โดยย้ำว่า "ต้องไม่มีบันทึกการเข้าเมืองจากเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา" เนื่องจากการเข้าหรือออกจากประเทศเหล่านี้จะถูกสอบสวน เขากล่าวว่า มีเยาวชนชาวเกาหลีจำนวนมากที่เดินทางไปยัง 3 ประเทศนี้บ่อยครั้ง และมีส่วนในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

            นาย A ระบุว่า ต้องจองตั๋วเครื่องบินโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยที่ไม่จำเป็นระหว่างขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง โดยเครือข่ายสแกมเมอร์จะรับคนอายุ 20-30 ปี มาทำงานด้วยอย่างน้อย 3 เดือน ยิ่งทำงานนาน รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ค่าจ้างจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 10-15 ล้านวอน (ราว 228,000-343,000 บาท) ขึ้นอยู่กับความสามารถ

            สำหรับเอกสารประกอบการรับสมัคร ต้องการใบรับรองประกันสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม และรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ นาย A ยังได้อธิบายขั้นตอนการหลอกลวงด้วยเสียง หรือที่เรียกว่ากระบวนการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจัดลำดับผู้ปฏิบัติการเป็น 3 ขั้นคร่าว ๆ ดังนี้

            1. ผู้ทำหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อหาเป้าหมายที่เหมาะสม โดยทำซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
            2. ผู้ที่สามารถใช้บทสนทนาได้อย่างราบรื่น 
            3. ผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเป็นอย่างดี

            เมื่อทีมของ Sisa Journal ถามว่า "คุณจะทำแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน" นาย A ตอบว่า "พูดตรง ๆ เลยนะ ผมเป็นผู้จัดการ และทำงานด้านนี้มา 3 ปีแล้ว แต่ผมไม่คิดว่ามันจะจบลงง่าย ๆ ผมคิดว่ามันจะยังดำเนินต่อไปได้ดีในอีก 2 หรือ 3 ปีข้างหน้า"


ขอบคุณข้อมูลจาก Sisa Journal

 

