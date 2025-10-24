HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนขับสิบล้อช็อก ! มองกระจกข้างเจอหญิงเกาะท้ายรถกลางดึก นึกว่าผีหลอก รู้สาเหตุยิ่งเหวอ

          คนขับสิบล้อขนหัวลุกกลางดึก มองกระจกหลังเห็นหญิงเกาะท้ายรถ ที่แท้เมาเสพยาแล้วหลอน เพิ่งขโมยรถชาวบ้านเผ่นหนีมาพอดี

คนขับสิบล้อถึงกับขนหัวลุก
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          วันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่องONE31 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ชวนระทึกกับคนขับรถสิบล้อรายหนึ่ง ขณะที่กำลังขับรถตอนกลางคืนผ่านแถวถนนใน ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พอมองไปที่กระจกหลังก็ถึงกับตกใจ เพราะเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดขึ้นมาเกาะท้ายรถสิบล้อ จึงรีบแวะไปจอดขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจทันที

คนขับสิบล้อถึงกับขนหัวลุก
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          ทราบภายหลังว่าผู้หญิงในคลิปชื่อ นางสาวแคท โดย นายณิรุฒ ทางกำนันตำบลบ้านตาด บอกว่า แคท มีอาการป่วย เคยไปบำบัดยาเสพติดมาก่อน แล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่อีกครั้ง แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่กลับไปเสพยาอีก แถมยังดื่มเหล้าผสมไปด้วย จนเกิดอาการคุ้มคลั่งอาละวาด โดยก่อนเหตุการณ์ที่เกาะรถบรรทุก เจ้าตัวก็ขโมยรถชาวบ้าน แล้วถือมีดไล่ฟันคนในหมู่บ้าน พอถูกไล่ตามก็ตกใจ ก่อนจะหนีไปวิ่งเกาะท้ายรถบรรทุกดังกล่าว

คนขับสิบล้อถึงกับขนหัวลุก
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          หลังเกิดเหตุ นางสาวแคท มีอาการพูดจาในลักษณะเมา พร้อมทำท่าทางเล่าเหตุการณ์ตอนวิ่งหนี โดยตอนแรกเธอก้มหลบคนที่วิ่งมาตามทำร้าย พอเห็นรถสิบล้อผ่านมา เลยกระโดดเกาะไปแบบนั้นเลย เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่า เคยไปบำบัดมาแล้ว เลิกขาดหรือยัง เธอตอบว่า "ถ้ามีก็เอา ถ้ามีก็สูบ" 

          ต่อมา หญิงซึ่งเป็นแฟนของแคท เดินทางมารับตัว พร้อมเล่าเสียงเศร้า ๆ ว่า คบกันมา 2 ปีแล้ว วันนั้นอาจจะทะเลาะกัน เพราะตนยึดโทรศัพท์มือถือของแคทไว้ หลังจับได้ว่าไปแชตคุยเรื่องไม่ดี พอแคทโดนยึดมือถือไป ประกอบกับไปกินเหล้าเสพยา ทำให้แคทเกิดคลุ้มคลั่งจนไปก่อเหตุ

คนขับสิบล้อถึงกับขนหัวลุก
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          สอบถามญาติ ๆ บอกว่า แคทเคยเป็นคนดี เรียบร้อยมาก แต่พอไปทำงานที่กรุงเทพฯ กลับมาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดอีกสักครั้ง โดยทางตำรวจก็รับปาก ก่อนจะพาขึ้นรถไปบำบัดอย่างทุลักทุเล

คนขับสิบล้อถึงกับขนหัวลุก
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน


ขอบคุณข้อมูลจาก
ข่าวเช้าช่องวัน 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนขับสิบล้อช็อก ! มองกระจกข้างเจอหญิงเกาะท้ายรถกลางดึก นึกว่าผีหลอก รู้สาเหตุยิ่งเหวอ โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 12:25:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย