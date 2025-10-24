คนขับสิบล้อขนหัวลุกกลางดึก มองกระจกหลังเห็นหญิงเกาะท้ายรถ ที่แท้เมาเสพยาแล้วหลอน เพิ่งขโมยรถชาวบ้านเผ่นหนีมาพอดี
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่องONE31 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ชวนระทึกกับคนขับรถสิบล้อรายหนึ่ง ขณะที่กำลังขับรถตอนกลางคืนผ่านแถวถนนใน ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พอมองไปที่กระจกหลังก็ถึงกับตกใจ เพราะเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดขึ้นมาเกาะท้ายรถสิบล้อ จึงรีบแวะไปจอดขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจทันที
ทราบภายหลังว่าผู้หญิงในคลิปชื่อ นางสาวแคท โดย นายณิรุฒ ทางกำนันตำบลบ้านตาด บอกว่า แคท มีอาการป่วย เคยไปบำบัดยาเสพติดมาก่อน แล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่อีกครั้ง แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่กลับไปเสพยาอีก แถมยังดื่มเหล้าผสมไปด้วย จนเกิดอาการคุ้มคลั่งอาละวาด โดยก่อนเหตุการณ์ที่เกาะรถบรรทุก เจ้าตัวก็ขโมยรถชาวบ้าน แล้วถือมีดไล่ฟันคนในหมู่บ้าน พอถูกไล่ตามก็ตกใจ ก่อนจะหนีไปวิ่งเกาะท้ายรถบรรทุกดังกล่าว
หลังเกิดเหตุ นางสาวแคท มีอาการพูดจาในลักษณะเมา พร้อมทำท่าทางเล่าเหตุการณ์ตอนวิ่งหนี โดยตอนแรกเธอก้มหลบคนที่วิ่งมาตามทำร้าย พอเห็นรถสิบล้อผ่านมา เลยกระโดดเกาะไปแบบนั้นเลย เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่า เคยไปบำบัดมาแล้ว เลิกขาดหรือยัง เธอตอบว่า "ถ้ามีก็เอา ถ้ามีก็สูบ"
ต่อมา หญิงซึ่งเป็นแฟนของแคท เดินทางมารับตัว พร้อมเล่าเสียงเศร้า ๆ ว่า คบกันมา 2 ปีแล้ว วันนั้นอาจจะทะเลาะกัน เพราะตนยึดโทรศัพท์มือถือของแคทไว้ หลังจับได้ว่าไปแชตคุยเรื่องไม่ดี พอแคทโดนยึดมือถือไป ประกอบกับไปกินเหล้าเสพยา ทำให้แคทเกิดคลุ้มคลั่งจนไปก่อเหตุ
สอบถามญาติ ๆ บอกว่า แคทเคยเป็นคนดี เรียบร้อยมาก แต่พอไปทำงานที่กรุงเทพฯ กลับมาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดอีกสักครั้ง โดยทางตำรวจก็รับปาก ก่อนจะพาขึ้นรถไปบำบัดอย่างทุลักทุเล
