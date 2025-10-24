HILIGHT
กัน จอมพลัง แถลงดราม่าบริจาค ทำไมเลือกใส่ชื่อ มูลนิธิธรรมนัส - ไอซ์ รักชนก ถามแรง 1 ข้อ

          กัน จอมพลัง แถลงข่าวพร้อมประธานมูลนิธิ เคลียร์ทุกประเด็นเงินบริจาค และเหตุผลเลือกใส่ชื่อถึง มูลนิธิธรรมนัส ด้าน ไอซ์ รักชนก ถามแรง ทำไมต้องโกหกว่าไม่สนิท

กัน จอมพลัง แถลงปมบริจาค
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากประเด็นร้อนสะเทือนสังคม เกี่ยวกับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ แต่กลับพบความจริงภายหลังว่า กัน จอมพลัง ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งหรือประธานมูลนิธิ นอกจากนี้มูลนิธิดังกล่าวมีข้อบังคับข้อที่ 39 ระบุว่า หากมูลนิธิเลิกกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จนทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

กัน จอมพลัง แถลงปมบริจาค
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. กัน จอมพลัง พร้อมด้วย อีฟ สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ แถลงข่าวชี้แจงประเด็นเงินบริจาค โดยบางช่วงบางตอนระบุว่า ประเด็นแรก เงินตั้งมูลนิธิ 5 แสนบาท ตามกฎหมาย เพื่อน ๆ มีการลงขันช่วยกัน โดยมีเงินเข้ามูลนิธิประมาณ 207 ล้าน ปัจจุบันใช้เงินไปแล้ว 117 ล้าน มีเงินคงเหลือในบัญชีประมาณ 90 ล้านบาท

กัน จอมพลัง แถลงปมบริจาค
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ประเด็นว่าทำไมต้องใส่ชื่อ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ส่วนหนึ่งคือตอนนั้นรีบอยากจัดตั้งและไม่ได้มีความสนิทสนมกับมูลนิธิอื่น ๆ

          ส่วนเรื่องกระแสที่บอกว่ามูลนิธิกดเงินสดออกมา อีฟ ประธานมูลนิธิฯ ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงถ้ามีหลักฐานหรือเห็นใครหอบเงินสดก็บอกมา ทางมูลนิธิฯ ไม่เคยกดเงินสดแม้แต่บาทเดียว มีแต่โอนและสแกนผ่านแอปฯ ธนาคาร โดยเธอจะเป็นคนถือโทรศัพท์ไว้เอง

กัน จอมพลัง แถลงปมบริจาค
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ด้าน ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน ซึ่งร่วมสังเกตการแถลงข่าว ได้สอบถามว่า ทำไม กัน จอมพลัง ถึงต้องโกหกออกอากาศ ออกสื่อว่าไม่สนิท ทั้ง ๆ ที่พฤติกรรมที่ผ่านมาก็สนิทสนมกันมาตลอดกับ ธรรมนัส แต่ทำไมถึงต้องโกหก กับพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนว่าไม่สนิทกัน หรือจะใช้คำว่าสนิทเท่ากับนักการเมืองคนอื่น ๆ เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น

          กัน จอมพลัง ชี้แจงว่า ตนไม่รู้ว่าในมุมของไอซ์มองคำว่าสนิทต้องสนิทประมาณไหน ตนเคยพูดว่าสนิท และก็สนิทกับพี่ ๆ คนอื่นแบบนี้ ตนถึงบอกไงว่าก็สนิทกับเขา แต่สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกัน


