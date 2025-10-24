HILIGHT
อาหาร 1 ชนิด แชมป์โปรตีนสูงสุดอันดับ 1 หากินง่ายในไทย แถมราคาไม่แพง

 
             อาหาร 1 ชนิด ครองตำแหน่งแชมป์โปรตีนสูงสุด นักโภชนาการจัดให้เป็นอันดับ 1 โดยหากินง่ายในไทย แถมราคาไม่แพง 

อาหารแชมป์โปรตีน สูงสุดอันดับ 1

             โปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ทั้งช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการควบคุมน้ำหนัก โดยในแต่ละวันร่างกายจำเป็นต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ 

             สำหรับอาหารที่มีโปรตีนสูง มีทั้งจากสัตว์และจากพืช โดยเฉพาะเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นเยี่ยม แต่มีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่ได้รับการแนะนำจากนักโภชนาการว่ามีโปรตีนสูงสุดนั่นก็คือ อกไก่ 

             ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha อ้างอิงรายงานจาก Real Simple ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า มาริสซา คาร์ป นักโภชนาการที่ได้รับการรับรอง และผู้ก่อตั้ง MPM Nutrition ศูนย์โภชนาการในนิวยอร์ก ได้จัดอันดับให้อกไก่ไร้หนัง เป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำยอดนิยมที่มีโปรตีนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้รู้สึกอิ่ม แต่ยังมีประโยชน์หลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์

             มาริสซา ระบุว่า  "อกไก่เป็นแหล่งไนอาซินชั้นดี เป็นวิตามินบี 3 ที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกาย เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดี และเพิ่มระดับไขมันชนิดดี และวิตามินบี 6 เสริมสร้างการทำงานของสมอง ช่วยระบบย่อยอาหาร และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน" 


โปรตีนในอกไก่ สูงกว่าเนื้อวัว 


             งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า อกไก่ไร้หนัง 100 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 32 กรัม สูงกว่าเนื้อสันในวัว 100 กรัม ซึ่งมีโปรตีนเพียง 26 กรัม ดังนั้น อกไก่ 100 กรัม ให้ปริมาณโปรตีนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ อกไก่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก หรือต้องการเสริมโปรตีนในปริมาณสูง

โปรตีนสูง ราคาถูก 


             อกไก่เป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไป และมีราคาไม่แพง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 80-90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถูกกว่าเนื้อวัว ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่หลายคนอาจเข้าใจว่ามีโปรตีนสูงที่สุด 

ประโยชน์สำคัญต่อหัวใจและสมอง 


             รายงานของนิวยอร์กไทมส์ ระบุว่า อกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ อกไก่ไร้หนัง 100 กรัม มีไขมันอิ่มตัวเพียง 1 กรัม ในขณะที่เนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกเนื้อแดง มีไขมันอิ่มตัวสูงกว่า นอกจากนี้ อกไก่ยังมีกรดไขมันโอเลอิก และลิโนเลอิก ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว 2 ชนิดที่ช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจ 

             ทั้งนี้ รายงานของ Verywell Fit ยังระบุว่า อกไก่มีทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ทริปโตเฟนมีบทบาทสำคัญในการผลิตเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับการนอนหลับ และยังช่วยให้สมองสังเคราะห์เซโรโทนิน โดยผู้ที่ขาดเซโรโทนินอาจมีอาการซึมเศร้า หรือมีปัญหาด้านความจำ 

เมนูอกไก่ที่นักโภชนาการแนะนำ


             อกไก่สามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายสารพัด แต่เพื่อรักษาสารอาหารและคุณประโยชน์ของอกไก่ นักโภชนาการแนะนำว่า ให้ใช้วิธีการปรุงอาหารแบบไขมันต่ำ เช่น การอบ นึ่ง หรือทอดโดยไม่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะช่วยรักษาปริมาณโปรตีนสูง และไม่เพิ่มไขมันที่ไม่จำเป็น เช่น อกไก่ผัดกระเทียม อกไก่ย่างมะนาวและกระเทียม หรือสลัดอกไก่  


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Real Simple, New York Times, Verywell Fit



 
โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 15:22:58
