อาหาร 1 ชนิด แชมป์โปรตีนสูงสุดอันดับ 1 หากินง่ายในไทย แถมราคาไม่แพง

อาหาร 1 ชนิด ครองตำแหน่งแชมป์โปรตีนสูงสุด นักโภชนาการจัดให้เป็นอันดับ 1 โดยหากินง่ายในไทย แถมราคาไม่แพง
โปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ทั้งช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการควบคุมน้ำหนัก โดยในแต่ละวันร่างกายจำเป็นต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ
สำหรับอาหารที่มีโปรตีนสูง มีทั้งจากสัตว์และจากพืช โดยเฉพาะเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นเยี่ยม แต่มีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่ได้รับการแนะนำจากนักโภชนาการว่ามีโปรตีนสูงสุดนั่นก็คือ อกไก่
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha อ้างอิงรายงานจาก Real Simple ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า มาริสซา คาร์ป นักโภชนาการที่ได้รับการรับรอง และผู้ก่อตั้ง MPM Nutrition ศูนย์โภชนาการในนิวยอร์ก ได้จัดอันดับให้อกไก่ไร้หนัง เป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำยอดนิยมที่มีโปรตีนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้รู้สึกอิ่ม แต่ยังมีประโยชน์หลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์
มาริสซา ระบุว่า "อกไก่เป็นแหล่งไนอาซินชั้นดี เป็นวิตามินบี 3 ที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกาย เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดี และเพิ่มระดับไขมันชนิดดี และวิตามินบี 6 เสริมสร้างการทำงานของสมอง ช่วยระบบย่อยอาหาร และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน"
โปรตีนในอกไก่ สูงกว่าเนื้อวัว
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า อกไก่ไร้หนัง 100 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 32 กรัม สูงกว่าเนื้อสันในวัว 100 กรัม ซึ่งมีโปรตีนเพียง 26 กรัม ดังนั้น อกไก่ 100 กรัม ให้ปริมาณโปรตีนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ อกไก่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก หรือต้องการเสริมโปรตีนในปริมาณสูง
โปรตีนสูง ราคาถูก
อกไก่เป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไป และมีราคาไม่แพง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 80-90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถูกกว่าเนื้อวัว ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่หลายคนอาจเข้าใจว่ามีโปรตีนสูงที่สุด
ประโยชน์สำคัญต่อหัวใจและสมอง
รายงานของนิวยอร์กไทมส์ ระบุว่า อกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ อกไก่ไร้หนัง 100 กรัม มีไขมันอิ่มตัวเพียง 1 กรัม ในขณะที่เนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกเนื้อแดง มีไขมันอิ่มตัวสูงกว่า นอกจากนี้ อกไก่ยังมีกรดไขมันโอเลอิก และลิโนเลอิก ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว 2 ชนิดที่ช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจ
ทั้งนี้ รายงานของ Verywell Fit ยังระบุว่า อกไก่มีทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ทริปโตเฟนมีบทบาทสำคัญในการผลิตเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับการนอนหลับ และยังช่วยให้สมองสังเคราะห์เซโรโทนิน โดยผู้ที่ขาดเซโรโทนินอาจมีอาการซึมเศร้า หรือมีปัญหาด้านความจำ
เมนูอกไก่ที่นักโภชนาการแนะนำ
อกไก่สามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายสารพัด แต่เพื่อรักษาสารอาหารและคุณประโยชน์ของอกไก่ นักโภชนาการแนะนำว่า ให้ใช้วิธีการปรุงอาหารแบบไขมันต่ำ เช่น การอบ นึ่ง หรือทอดโดยไม่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะช่วยรักษาปริมาณโปรตีนสูง และไม่เพิ่มไขมันที่ไม่จำเป็น เช่น อกไก่ผัดกระเทียม อกไก่ย่างมะนาวและกระเทียม หรือสลัดอกไก่
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Real Simple, New York Times, Verywell Fit