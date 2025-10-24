HILIGHT
เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เบื้องหลังเธอคือใคร ?

 
            ทำความรู้จัก อีฟ กาญจนา สถาวร ประวัติคือใคร ผู้นั่งตำแหน่งประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดหน้าแถลงข่าวสู้ดราม่า 

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้

            กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในสังคม กรณี ดราม่ามูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยวันนี้ (24 ตุลาคม 2568) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง พร้อมด้วย อีฟ กาญจนา สถาวร ตำแหน่งประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ได้ออกมานั่งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และตอบคำถามเกี่ยวกับเงินบริจาคและเรื่องอื่น ๆ

            นอกเหนือจากประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม อีกสิ่งหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจคือ อีฟ กาญจนา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ จากที่หลายคนเข้าใจมาตลอดว่า กัน จอมพลัง เป็นประธานมูลนิธิของตัวเอง และกลับกลายเป็นเธอคนนี้ ซึ่งไม่เคยเปิดตัวมาก่อน จึงเกิดความสงสัยว่า เธอเป็นใครมาจากไหน  

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้


อีฟ กาญจนา ประวัติคือใคร 


            ย้อนดูประวัติ อีฟ กาญจนา เป็นชาวจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เคยเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนในอดีต เช่น โครงการยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2553 จังหวัดชลบุรี และในปี 2566 

เส้นทางการทำงาน อีฟ กาญจนา จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา 


            สำหรับเส้นทางการทำงานของ อีฟ กาญจนา เคยอยู่ในวงการนางงาม โดยในเพจ TPNG Phra Nakhon Si Ayutthaya มีรูปภาพและชื่อของเธอปรากฏ โดยระบุว่าเป็น CD Contest Manager MUT Phra Nakhon Si Ayutthaya หรือ ผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

            นอกจากนี้ อีฟ กาญจนา เป็นหนึ่งในทีมงานผู้ช่วยของ กัน จอมพลัง มีภาพเคยลงพื้นที่ร่วมทำงานจิตอาสากับ กัน จอมพลัง หลายครั้ง เธอมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายเคส และเคยพาผู้เสียหายไปรายการโหนกระแส เมื่อเดือนมกราคม 2568 

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้

ทำไม อีฟ กาญจนา ไม่เปิดตัว 


            ในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าว บอส ณวัฒน์ โปรดิวเซอร์และพิธีกรชื่อดัง ได้สอบถามถึงกรณีที่ทางมูลนิธิฯ ไม่เปิดตัว อีฟ กาญจนา ในฐานะประธาน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น 

            เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว อีฟ กาญจนา ได้ชี้แจงถึงเหตุผลว่า ตนอยู่ในการทำงานมาตลอด แต่ไม่ได้ออกสื่อ เพราะเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าได้แจ้งต่อสาธารณะแล้ว

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TPNG Phra Nakhon Si Ayutthaya

เปิดประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เบื้องหลังเธอคือใคร ?
