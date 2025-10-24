HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชายวัย 37 เกือบมีเหตุให้เสียตับ หมอยกเคสเตือนคนที่ชอบกินปลา ระวังจุดนี้ให้ดี

          อุทาหรณ์ ! หมอเตือนคนชอบกินปลา หลังพบชายวัย 37 ปี เกือบเสียตับ หรืออาจเป็นอันตรายมากกว่านั้น หากไม่ระวังจุดนี้ให้ดี 

เตือนคนที่ชอบกินปลา

          วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของชายรายหนึ่งในประเทศจีน ชื่อว่า หลี่ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หลังจากมีอาการปวดท้อง ไข้สูง หนาวสั่น อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส โดยแพทย์ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นวินิจฉัยว่า เขาเป็นฝีที่ตับ 

          ในตอนแรก หลี่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ แพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และดูดหนอง ทว่าอาการของเขาไม่ดีขึ้น เขายังคงมีไข้อยู่ และไม่ทราบต้นเหตุที่แท้จริง จนกระทั่งแพทย์ได้พาตัวคนไข้ไปทำซีทีสแกน ทำให้พบว่า มี "วัตถุแปลกปลอม" ลักษณะยาวและแหลมคมราวกับเข็ม ฝังอยู่ในตับด้านซ้ายของเขา ใกล้กับบริเวณที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหาร  

          ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งแรกแนะนำให้ผ่าตัดชิ้นส่วนของตับข้างซ้ายออกครึ่งหนึ่ง เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่และมีความเสี่ยงสูง คนไข้จึงไม่เห็นด้วย ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าเพื่อผ่าตัดส่องกล้อง
 
          หลังจากผ่านไปกว่า 3 ชั่วโมง ผลการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลปรากฏว่าวัตถุแปลกปลอมชิ้นนี้คือ ก้างปลาขนาดยาว 3.5 เซนติเมตร ซึ่งได้ทะลุผ่านผนังกระเพาะอาหาร และทิ่มเข้าไปในตับโดยตรง ทำให้เกิดการติดเชื้อและมีการอักเสบ ก่อนที่จะกลายเป็นฝีขนาดใหญ่ 

          หลังการผ่าตัด หลี่ฟื้นตัวได้ดี อุณหภูมิร่างกายกลับมาเป็นปกติ ฝีค่อย ๆ หายไป และที่โชคดีที่สุดคือตับของเขายังคงมีสภาพสมบูรณ์

          จากกรณีนี้ แพทย์ได้เตือนคนที่ชอบกินปลา ให้ระวังก้างปลา รวมไปถึงชิ้นสัตว์กระดูกแหลม เช่น กระดูกไก่ รวมไปถึงไม่จิ้มฟันไม้ไผ่ หากพลาดเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ไม่ควรใช้วิธีตามความเชื่อที่ว่าให้กลืนข้าวหรือน้ำส้มสายชูอย่างเด็ดขาด เพราะไม่ได้ช่วยให้กระดูกนิ่มลง และยังก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเยื่อบุลำคอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร 

          หากสงสัยว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบทางเดินอาหารจนเกิดอาการเจ็บ หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที เพราะก้างปลาหรือกระดูกชิ้นเล็ก ๆ อาจทำให้ลำไส้ทะลุ ตับอักเสบ ไปจนถึงหลอดเลือดใหญ่แตก และในกรณีที่เลวร้ายหรือได้รับการรักษาล่าช้าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้  

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชายวัย 37 เกือบมีเหตุให้เสียตับ หมอยกเคสเตือนคนที่ชอบกินปลา ระวังจุดนี้ให้ดี โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 18:07:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย