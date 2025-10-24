ชายวัย 37 เกือบมีเหตุให้เสียตับ หมอยกเคสเตือนคนที่ชอบกินปลา ระวังจุดนี้ให้ดี

อุทาหรณ์ ! หมอเตือนคนชอบกินปลา หลังพบชายวัย 37 ปี เกือบเสียตับ หรืออาจเป็นอันตรายมากกว่านั้น หากไม่ระวังจุดนี้ให้ดี
วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของชายรายหนึ่งในประเทศจีน ชื่อว่า หลี่ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หลังจากมีอาการปวดท้อง ไข้สูง หนาวสั่น อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส โดยแพทย์ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นวินิจฉัยว่า เขาเป็นฝีที่ตับ
ในตอนแรก หลี่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ แพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และดูดหนอง ทว่าอาการของเขาไม่ดีขึ้น เขายังคงมีไข้อยู่ และไม่ทราบต้นเหตุที่แท้จริง จนกระทั่งแพทย์ได้พาตัวคนไข้ไปทำซีทีสแกน ทำให้พบว่า มี "วัตถุแปลกปลอม" ลักษณะยาวและแหลมคมราวกับเข็ม ฝังอยู่ในตับด้านซ้ายของเขา ใกล้กับบริเวณที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหาร
ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งแรกแนะนำให้ผ่าตัดชิ้นส่วนของตับข้างซ้ายออกครึ่งหนึ่ง เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่และมีความเสี่ยงสูง คนไข้จึงไม่เห็นด้วย ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าเพื่อผ่าตัดส่องกล้อง
หลังจากผ่านไปกว่า 3 ชั่วโมง ผลการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลปรากฏว่าวัตถุแปลกปลอมชิ้นนี้คือ ก้างปลาขนาดยาว 3.5 เซนติเมตร ซึ่งได้ทะลุผ่านผนังกระเพาะอาหาร และทิ่มเข้าไปในตับโดยตรง ทำให้เกิดการติดเชื้อและมีการอักเสบ ก่อนที่จะกลายเป็นฝีขนาดใหญ่
หลังการผ่าตัด หลี่ฟื้นตัวได้ดี อุณหภูมิร่างกายกลับมาเป็นปกติ ฝีค่อย ๆ หายไป และที่โชคดีที่สุดคือตับของเขายังคงมีสภาพสมบูรณ์
จากกรณีนี้ แพทย์ได้เตือนคนที่ชอบกินปลา ให้ระวังก้างปลา รวมไปถึงชิ้นสัตว์กระดูกแหลม เช่น กระดูกไก่ รวมไปถึงไม่จิ้มฟันไม้ไผ่ หากพลาดเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ไม่ควรใช้วิธีตามความเชื่อที่ว่าให้กลืนข้าวหรือน้ำส้มสายชูอย่างเด็ดขาด เพราะไม่ได้ช่วยให้กระดูกนิ่มลง และยังก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเยื่อบุลำคอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร
หากสงสัยว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบทางเดินอาหารจนเกิดอาการเจ็บ หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น
ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที เพราะก้างปลาหรือกระดูกชิ้นเล็ก ๆ อาจทำให้ลำไส้ทะลุ ตับอักเสบ ไปจนถึงหลอดเลือดใหญ่แตก และในกรณีที่เลวร้ายหรือได้รับการรักษาล่าช้าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha