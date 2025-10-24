ร้านบุฟเฟต์ประกาศปิดสาขาในห้างดัง ทำลูกค้าช็อก คนเยอะตลอด เกิดอะไรขึ้น !?

ร้านบุฟเฟต์ดัง Dookki Topokki ประกาศปิดสาขา The Promenade ทำลูกค้าตกใจเกิดอะไรขึ้น ทั้งที่คนเยอะตลอด แต่ทำไมไม่ได้ไปต่อ
ทำเอาหลายคนใจหายไม่น้อย โดยเฉพาะบรรดาลูกค้าประจำ เมื่อเพจของร้านบุฟเฟต์ดัง Dookki Topokki Thailand ออกมาประกาศปิดร้าน Dookki Korean Topokki Buffet (ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี) สาขา The Promenade โดยจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 28 ตุลาคม 2568
งานนี้ก็มีลูกค้าหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความช็อก ทั้งเสียใจและเสียดาย บ้างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะสาขานี้เป็นสาขาที่บริการดี และคนเยอะตลอด ทำไมถึงไม่ได้ไปต่อ
ทั้งนี้ก็มีบางคอมเมนต์เข้ามาร่วมวิเคราะห์ว่าอาจจะสู้ค่าเช่าที่ในห้างไม่ไหวหรือเปล่า เพราะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีหลายร้านในห้างที่ประกาศปิดตัวด้วยเช่นกัน แต่ทางร้านก็ไม่ได้ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand