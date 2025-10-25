เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม รับสั่ง สิ่งสำคัญคือกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดเผยถึงพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นครั้งแรก ทรงรักษามา 2 ปี ทรงย้ำโรคนี้ไม่เลือกเพศหรือวัย
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมชม QSCBC EXHIBITION ในงานเปิดตัวโครงการ Princess Collection 2025 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พร้อมกันนั้น เพจ โบราณนานมา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดเผยถึงพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรงเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณชน โดยมีรับสั่งว่า ทรงตั้งพระทัยจะเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วง 2 ปีก่อน แต่ขณะนั้นยังไม่สะดวกนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม
เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ มีรับสั่งว่า ขณะที่พระองค์ทรงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่นครกวางโจว ทรงสังเกตพบก้อนเนื้อระหว่างการฝึกซ้อมในต่างประเทศ และมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกจนไม่สามารถบรรทมในท่าคว่ำได้ จึงเสด็จกลับมารับการตรวจอย่างละเอียดในประเทศไทย จนพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม และทรงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
ในช่วงเวลาที่ทรงรักษาพระอาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังเสด็จฯ มาให้กำลังใจถึง 2 ครั้ง และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ก็ได้เสด็จมาเยี่ยมเช่นกัน โดยมีรับสั่งว่า "โรคนี้กลัวกำลังใจ และกลัวความสุข"
ทั้งนี้ ทรงมีรับสั่งเพิ่มเติมว่า แม้ช่วงแรกจะทรงรู้สึกทุกข์และท้อแท้ แต่กำลังใจจากครอบครัวและผู้คนรอบข้างมีความหมายอย่างยิ่ง โรคนี้ไม่เลือกเพศหรือวัย แม้คนอายุน้อยก็สามารถเป็นได้ จึงทรงอยากให้ทุกคนหมั่นตรวจร่างกาย และหากพบความผิดปกติควรรีบรักษา เพราะหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โอกาสหายก็มีสูง
ทั้งนี้ เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงฝากข้อคิดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำใจให้สงบ มีความสุข และมีกำลังใจจากคนรอบข้าง เพราะ โรคนี้ไม่ได้น่ากลัว หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาและหายได้เร็วเช่นกัน
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์