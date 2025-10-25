HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม รับสั่ง สิ่งสำคัญคือกำลังใจ

 
            สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดเผยถึงพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นครั้งแรก ทรงรักษามา 2 ปี ทรงย้ำโรคนี้ไม่เลือกเพศหรือวัย 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

            วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมชม QSCBC EXHIBITION ในงานเปิดตัวโครงการ Princess Collection 2025 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

            พร้อมกันนั้น เพจ โบราณนานมา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดเผยถึงพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรงเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณชน โดยมีรับสั่งว่า ทรงตั้งพระทัยจะเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วง 2 ปีก่อน แต่ขณะนั้นยังไม่สะดวกนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม 

            ย้อนไปเมื่อราว 2 ปีก่อน แพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อมะเร็งเต้านมบริเวณด้านขวา ขนาดประมาณ 8 เซนติเมตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทรงได้รับถวายการรักษา ด้วยวิธีฉายแสงและเสวยยาอย่างครบถ้วน ขณะนี้พระอาการดีขึ้นแล้ว
 
            เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ มีรับสั่งว่า ขณะที่พระองค์ทรงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่นครกวางโจว ทรงสังเกตพบก้อนเนื้อระหว่างการฝึกซ้อมในต่างประเทศ และมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกจนไม่สามารถบรรทมในท่าคว่ำได้ จึงเสด็จกลับมารับการตรวจอย่างละเอียดในประเทศไทย จนพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม และทรงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
 
            ในช่วงเวลาที่ทรงรักษาพระอาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังเสด็จฯ มาให้กำลังใจถึง 2 ครั้ง และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ก็ได้เสด็จมาเยี่ยมเช่นกัน โดยมีรับสั่งว่า "โรคนี้กลัวกำลังใจ และกลัวความสุข"

            ทั้งนี้ ทรงมีรับสั่งเพิ่มเติมว่า แม้ช่วงแรกจะทรงรู้สึกทุกข์และท้อแท้ แต่กำลังใจจากครอบครัวและผู้คนรอบข้างมีความหมายอย่างยิ่ง โรคนี้ไม่เลือกเพศหรือวัย แม้คนอายุน้อยก็สามารถเป็นได้ จึงทรงอยากให้ทุกคนหมั่นตรวจร่างกาย และหากพบความผิดปกติควรรีบรักษา เพราะหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โอกาสหายก็มีสูง

            ทั้งนี้ เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงฝากข้อคิดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำใจให้สงบ มีความสุข และมีกำลังใจจากคนรอบข้าง เพราะ โรคนี้ไม่ได้น่ากลัว หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาและหายได้เร็วเช่นกัน
   เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเส้นทาง 2 ปี ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านม รับสั่ง สิ่งสำคัญคือกำลังใจ อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2568 เวลา 19:43:26 11,738 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย