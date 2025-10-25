ผู้ประกาศข่าวสวรรคต กับการทำหน้าที่สำคัญอีกครั้ง หลัง 9 ปีผ่านไป สุดบีบหัวใจ

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสวรรคต กับการปฏิบัติหน้าที่สำคัญอีกครั้ง ในรอบ 9 ปี ภาพนี้แค่เห็นก็บีบหัวใจ
ภาพจาก YouTube Thai PBS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT - เอ็นบีที
กระทั่งตอนนี้ เมื่อประชาชนได้เห็นผู้ประกาศข่าวท่านเดิม กลับมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญแบบเดิมอีกครั้ง จึงเกิดเป็นภาพที่บีบหัวใจอย่างมาก
ภาพจาก YouTube Thai PBS
เป็นภาพแห่งความสะเทือนใจที่ยังคงชัดเจนในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย กับการประกาศข่าวการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยขณะนั้นมี คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต รับหน้าที่ประกาศข่าวสำคัญดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT - เอ็นบีที
กระทั่งวันนี้ (25 ตุลาคม 2568) เวลาผ่านมา 9 ปี ปวงชนชาวไทยก็ได้รับข่าวอันน่าโศกเศร้าอีกครั้ง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ปรากฏภาพ คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต รับหน้าที่อ่านประกาศสำนักพระราชวังอีกครั้ง
อนึ่ง ย้อนกลับไปในอดีต คุณวีระศักดิ์ เคยให้สัมภาษณ์กับ Thai PBS เปิดใจถึงการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยอมรับว่ามันเป็นการอ่านข่าวที่ เครียด กดดัน กดดันมาก และเครียดมาก ว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ แม้จะใช้เวลาสั้น ๆ แต่เป็นสิ่งที่ยากกว่าจะผ่านมาได้ ซึ่งตนพยายามทำหน้าที่จนเสร็จ แต่เมื่อกล้องตัดภาพไปตนก็ก้มลงฟุบไปตรงนั้นและร้องไห้ออกมา
กระทั่งตอนนี้ เมื่อประชาชนได้เห็นผู้ประกาศข่าวท่านเดิม กลับมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญแบบเดิมอีกครั้ง จึงเกิดเป็นภาพที่บีบหัวใจอย่างมาก