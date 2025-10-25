ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ โพสต์พระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมข้อความว่า "กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่เพคะ ด้วยความรักและคิดถึง #สถิตในดวงใจนิรันดร์"