ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ สถิตในดวงใจนิรันดร์

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

          วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ โพสต์พระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมข้อความว่า "กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่เพคะ ด้วยความรักและคิดถึง #สถิตในดวงใจนิรันดร์"


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา


