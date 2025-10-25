ลูกจ้างซีด พลาดทำหยกหล่นยกกล่อง เสียหาย 4.5 ล้าน ซึ้งน้ำใจ เถ้าแก่ไม่เอาเรื่อง

ลูกจ้างหน้าซีด พลาดทำกล่องใส่กำไลหยกหล่น เสียหาย 4.5 ล้าน เถ้าแก่ไม่เอาเรื่อง ชี้แม้ลูกจ้างทำพลาด ยังให้โอกาสได้เรียนรู้
ภาพจาก Jimu News
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า พนักงานประจำร้านเครื่องประดับในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน งานเข้าอย่างจัง หลังพลาดทำกำไลหยกมูลค่ากว่า 1 ล้านหยวน (ราว 4.5 ล้านบาท) แตกโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่แทนที่เจ้าของร้านจะแก้ปัญหาด้วยการจี้ให้พนักงานชดใช้ แต่เขากลับเลือกที่จะให้โอกาสพนักงานหนุ่ม ให้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ที่ร้านขายเครื่องประดับแห่งหนึ่ง โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ พบว่าขณะที่พนักงานกำลังขยับโต๊ะ เขาบังเอิญทำกล่องใส่กำไลหยกหล่น จนเกิดเสียงดังโครมคราม เขาพยายามจะเก็บรวบรวมหยกเหล่านั้นขึ้นมา แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ยั่งยอง ๆ ด้วยความแตกตื่น เพราะรู้ว่ากำไลหยกเหล่านี้ไม่อาจซ่อมแซมได้แล้ว
ด้าน นายเฉิง ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน เผยว่าในบรรดากำไลหยก 50 วง มีมากกว่า 30 วงที่แตกเป็นชิ้น ๆ สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 1 ล้านหยวน
ภาพจาก Jimu News
เขาอธิบายว่าหยกที่พนักงานทำแตก เป็นหยกเนฟไฟรต์รัสเซีย ซึ่งไม่ได้ทำประกันเอาไว้ พนักงานหนุ่มจึงต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
แต่ถึงอย่างนั้น เฉิงก็ไม่ได้เรียกร้องให้พนักงานจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว แต่เลือกที่จะปลอบใจพนักงานหนุ่ม โดยบอกว่า "ฉันกับลูกค้าเป็นคนขอให้ย้ายโต๊ะเอง พนักงานทำหน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง ก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวที่จะทำอะไรบุ่มบ่ามไปบางครั้ง"
เฉิงย้ำว่าคนหนุ่มสาวสมควรได้รับโอกาสให้มากขึ้น และหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนมีค่า สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำไลที่แตกหักไปนั้น จะถูกจัดแสดงไว้ในร้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่พนักงาน
ด้าน Jimu News เผยว่า พนักงานที่พลาดทำกำไลแตกนี้ เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัย และเพิ่งมาทำงานที่ร้านได้ไม่กี่เดือนเท่านั้น โดยระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อ เขายอมรับว่ารู้สึกกลัวและวิตกกังวลมาก ขณะเก็บเศษหยกที่แตกขึ้นมา
ทั้งนี้ เขารู้สึกขอบคุณที่เจ้าของร้านเข้าใจ ความเมตตาของเถ้าแก่ทำให้เขายังมีความหวังในอนาคต และเขาสาบานว่าจะตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อตอบแทนความใจดีในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในตอนที่เกิดเหตุ ถาน ไค นักแสดงจีนที่มีผู้ติดตามโซเชียลมากกว่า 6.7 ล้านคน กำลังเลือกซื้อกำไลในร้าน โดยหลังจากขอให้พนักงานย้ายโต๊ะเพื่อถ่ายคลิปสินค้า กล่องกำไลก็หล่นลงมา ซึ่งนั่นทำให้เขารู้สึกผิดเช่นกัน และบอกว่า "หากไม่ใช่เพราะคำขอของเขา เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้น"และตอนนี้เขาก็กำลังพยายามหาวิธีกู้หยกที่แตกและชดใช้ความเสียหายบางส่วนแก่เจ้าของร้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นข่าวดังบนโลกออนไลน์ของจีน โดยชาวเน็ตรายหนึ่งชี้ว่า "แม้จะเจ็บปวดใจ แต่เจ้าของร้าน พนักงาน และลูกค้า ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรับผิดชอบ"
"กำไลหยกที่มาค่าไม่ควรถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะโดยไม่มีการป้องกันใด ๆ เจ้าของร้านควรคิดถึงเรื่องนี้ด้วย" ชาวเน็ตอีกราย ระบุ
ทั้งนี้ บางคนยังเสนอให้นำชิ้นส่วนกำไลที่หักมาขัดทำเป็นลูกประคำ หรือลูกปัด ร้อยขายเป็นกำไลข้อมือ ซึ่งน่าจะชดเชยส่วนที่สูญเสียไปได้บ้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP