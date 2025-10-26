HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ได้เหรอ ? หัวหน้าพยาบาล โยนเข็มฟอกไตใส่คนไข้ ทิ้งอีกเข็มคา พูดจาเหวี่ยง คนเจอประจำ

          ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง โยนเข็มใส่-ทิ้งอีกเข็มคาแขน แค่ขอให้ขยับตำแหน่งที่แทงเข็ม ถามผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ชี้วีรกรรมเพียบ คนโวยกันมานาน

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

          เป็นเรื่องที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีมาเปิดเผยในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 พร้อมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลที่คลินิกฟอกไตแห่งหนึ่ง ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณหรือไม่ หลังพบว่ามีการโยนเข็มฟอกไตใส่คนไข้ พูดจาประชดประชัน แถมยังปล่อยทิ้งเข็มที่เสียบไว้แล้วคาแขนสามี ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนพบเจอเรื่องแย่ ๆ จากหัวหน้าพยาบาล

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

          โดยผู้โพสต์ระบุว่า ไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนของตัวเอง สามีของเธอเข้าไปฟอกไตตามปกติที่คลินิกฟอกไต ย่านลาซาล ซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่ 9 ของที่นี่แล้ว พอจะได้เริ่มทำหัตถการโดยการเตรียมตัวเพื่อจะฟอกไต ก็จะต้องเสียบเข็มที่แขน 2 เข็ม 

          ตอนนั้นสามีเธอได้แจ้งพยาบาล ขอให้ช่วยขยับเสียบเข็มตรงที่อื่น เนื่องจากตำแหน่งเดิมนั้นเจ็บ จนเขียวช้ำเส้นบวม แต่หัวหน้าพยาบาลกลับตอบว่า "จะให้เสียบตรงไหน งั้นก็ทำเองไหมล่ะ จะได้รู้ว่าตรงไหนไม่เจ็บ"

          พร้อมโยนเข็มฟอกไตอีกอันใส่สามีเธอ ทำให้สามีเธอโมโหมาก เลยบอกว่า "กูไม่ฟอกที่นี่แล้ว"

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

          จากนั้นหัวหน้าพยาบาลก็พูดเสียงดังว่า ให้เอาเครื่องกรองของสามีเธอทิ้งไปเลย แล้วก็ปล่อยสามีเธอคาเข็มไว้แบบนั้น ไม่เอาออกให้ ซึ่งหากไม่มีพยาบาลท่านอื่นมาถอดเข็มให้คงไม่ดีแน่ ๆ ซึ่งเธอต้องขอบคุณพยาบาลคนที่มาทำแผลให้ด้วย 

          อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าพยาบาลไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับผู้ป่วย ต่อให้ไม่ใช่พยาบาลหรือเป็นคนทั่วไป ก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมโยนของใส่คนอื่นแบบนี้

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

          ทั้งนี้ พบว่าไม่ใช่แค่สามีเธอรายเดียวที่พบเจอคำพูดกับพฤติกรรมแย่ ๆ จากหัวหน้าพยาบาลรายนี้ ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่เจอมาเช่นกัน และเมื่อเข้าไปในเพจของคลินิกฟอกไต ก็มีผู้ป่วยคนอื่นที่มารีวิวเรื่องถูกกระทำเช่นนี้เหมือนกัน

          ขณะนี้เธอได้แจ้งเรื่องไปยังสภาพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตลอดจนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเธออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามสมควร และขอให้กรณีแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยท่านอื่นอีก 

          อย่างไรก็ตาม เจ้าของโพสต์ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการร้องเรียนนั้น ทางสภาพยาบาลแจ้งว่า ไม่สามารถตอบไว้ว่าพยาบาลจะโดนอะไรไหม เพราะเขาต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงสาธารณสุขอีก 

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง




เสียงจากผู้ป่วยท่านอื่น เจอเรื่องแย่ตาม ๆ กัน 

          โดยจากภาพรีวิวคลินิกฟอกไต ที่เจ้าของโพสต์นำมาเปิดเผย พบว่ามีการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในคลินิกกันมาหลายปีแล้ว เรื่องที่ก้าวร้าวต่อผู้ป่วย ไม่เกรงใจ พูดจาไม่ถนอมน้ำใจผู้ป่วย จนทำให้ผู้ป่วยเริ่มจะไม่พอใจ บางคนมีการทักท้วงเรื่องที่ปิดแอร์ตอนฟอกไต ทั้งที่ศูนย์อยู่ในอาคารทึบ ไม่มีเครื่องฟอกอากาศ แต่กลับถูกหัวหน้าพยาบาลพูดประชดใส่ 

          ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามว่าภายหลังจากมีการออกมาเปิดเผยเรื่องร้องเรียนนี้ ทางคลินิกจะมีท่าทีอย่างไรต่อไป และหน่วยงานต่าง ๆ จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ได้เหรอ ? หัวหน้าพยาบาล โยนเข็มฟอกไตใส่คนไข้ ทิ้งอีกเข็มคา พูดจาเหวี่ยง คนเจอประจำ โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 11:04:48 2,426 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย