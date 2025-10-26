ได้เหรอ ? หัวหน้าพยาบาล โยนเข็มฟอกไตใส่คนไข้ ทิ้งอีกเข็มคา พูดจาเหวี่ยง คนเจอประจำ

ผู้ป่วยฟอกไต ร้องเจอหัวหน้าพยาบาลเหวี่ยง โยนเข็มใส่-ทิ้งอีกเข็มคาแขน แค่ขอให้ขยับตำแหน่งที่แทงเข็ม ถามผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ชี้วีรกรรมเพียบ คนโวยกันมานาน
เป็นเรื่องที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีมาเปิดเผยในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 พร้อมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลที่คลินิกฟอกไตแห่งหนึ่ง ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณหรือไม่ หลังพบว่ามีการโยนเข็มฟอกไตใส่คนไข้ พูดจาประชดประชัน แถมยังปล่อยทิ้งเข็มที่เสียบไว้แล้วคาแขนสามี ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนพบเจอเรื่องแย่ ๆ จากหัวหน้าพยาบาล
โดยผู้โพสต์ระบุว่า ไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนของตัวเอง สามีของเธอเข้าไปฟอกไตตามปกติที่คลินิกฟอกไต ย่านลาซาล ซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่ 9 ของที่นี่แล้ว พอจะได้เริ่มทำหัตถการโดยการเตรียมตัวเพื่อจะฟอกไต ก็จะต้องเสียบเข็มที่แขน 2 เข็ม
ทั้งนี้ พบว่าไม่ใช่แค่สามีเธอรายเดียวที่พบเจอคำพูดกับพฤติกรรมแย่ ๆ จากหัวหน้าพยาบาลรายนี้ ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่เจอมาเช่นกัน และเมื่อเข้าไปในเพจของคลินิกฟอกไต ก็มีผู้ป่วยคนอื่นที่มารีวิวเรื่องถูกกระทำเช่นนี้เหมือนกัน
เสียงจากผู้ป่วยท่านอื่น เจอเรื่องแย่ตาม ๆ กัน
ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามว่าภายหลังจากมีการออกมาเปิดเผยเรื่องร้องเรียนนี้ ทางคลินิกจะมีท่าทีอย่างไรต่อไป และหน่วยงานต่าง ๆ จะดำเนินการต่อไปหรือไม่