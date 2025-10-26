ชาวบลิ๊งค์ปลื้มใจ แฟนคลับสุดน่ารัก ทำโบดำร่วมอาลัย แจกฟรีหน้าคอนเสิร์ต BLACKPINK

ไวรัลแห่งความอบอุ่น แฟนคลับใจดีทำโบว์ดำแจกฟรีให้ผู้ชมคอนเสิร์ต BLACKPINK ที่ยังไม่ได้เตรียมชุดไว้ทุกข์ กลายเป็นไวรัลใจฟู 1.3 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @tonnampkz
จากการมาถึงของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปี "BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK" การแสดงคอนเสิร์ตของ 4 สาวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง "BLACKPINK" ประกอบด้วย จีซู (Jisoo), เจนนี่ (Jennie), โรเซ่ (Rosé) และ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล (Lisa) จัด 3 รอบ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2568
ตามประกาศของผู้จัดฯ คอนเสิร์ต ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2568 ได้ขอความร่วมมือไปยังแฟนเพลงและผู้เข้าชมทุกท่าน ให้ สวมใส่เครื่องแต่งกายในโทนสีขาว-ดำ เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพจาก Live Nation Teroวันที่ 25 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @tonnampkz
โพสต์คลิปเรื่องราวการแบ่งปันน้ำใจให้กับคนที่มาร่วมคอนเสิร์ต BLACKPINK ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทันได้เตรียมชุดในโทนขาว-ดำ เอาไว้ เธอจึงนำโบสีดำ มาแจกให้ฟรี ๆ สำหรับผู้ที่เดินทางมาดูคอนเสิร์ตในวันที่ 2
เจ้าของคลิป บรรยายว่า ทำโบมาแจก เพราะว่าอยู่ในช่วงไว้อาลัย วันนี้วันแรก บางคนอาจเตรียมตัวไม่ทัน ก็เลยทำโบว์เล็ก ๆ น่ารักมาแจกฟรี ให้กับชาวแฟน ๆ BLACKPINK ที่มาดูคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ภาพจาก TikTok @tonnampkz
