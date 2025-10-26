คู่รักแต่งงานกัน 7 ปี ต้องแยกทางแม้ยังรัก หลังรู้ความลับต้นตระกูล จนไปต่อไม่ได้

คู่รักแต่งงานกัน 7 ปี ต้องแยกทางแม้ยังรัก หลังรู้ความลับในทะเบียนบ้าน ความสัมพันธ์ที่ต้องยอมปล่อยมือ ขอศาลเพิกถอนสถานะ
โดยไม่นานมานี้ อาฮวา ที่แต่งงานกับ เสี่ยวฮวา ภรรยา มาตั้งแต่ปี 2561 ได้ยื่นขอให้ศาลประกาศให้การสมรสของพวกเขาเป็นโมฆะ ซึ่งฝ่ายภรรยาก็ยอมรับคำตัดสินโดยไม่โต้แย้ง สืบเนื่องจากพวกเขาบังเอิญค้นพบความลับในทะเบียนบ้าน ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่สืบสายเลือดเดียวกัน
จากข้อมูลคำพิพากษาระบุว่า ตามข้อมูลที่ปรากฏบนทะเบียนบ้านนั้น ยายเทียดของเขา กับ ยายเทียดของภรรยา เป็นพี่น้องที่เกิดจากพ่อและแม่เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันทางอ้อม สุดท้ายศาลจึงตัดสินว่าการแต่งงานนี้ขัดต่อกฎหมาย ที่ห้ามการสมรสระหว่างญาติใกล้ชิด และให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะ เสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานเรื่องราวแสนเจ็บปวดของคู่สามีภรรยาในเมืองเกาสง ไต้หวัน หลังจากใช้ชีวิตแต่งงานแสนสุขกันมา 7 ปี จู่ ๆ กลับรู้ความจริงที่เหมือนสายฟ้าผ่ากลางใจ แม้จะรักกันแค่ไหนก็จำเป็นต้องแยกทาง ยื่นขอให้ศาลเพิกถอนสถานะสมรสของพวกเขา
ปรากฏว่าคุณยายเทียดของ อาฮวา และ เสี่ยวฮวา เป็นพี่น้องกัน ดังนั้น พวกเขาที่เป็นลูกหลานจึงถือว่ามีสายเลือดเดียวกันในลำดับที่ 6
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media