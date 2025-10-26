HILIGHT
พีคเกินคาด เพจดังเล่าเรื่องร้อนใจ เหตุจาก แมวหาย 1 ตัว แต่สุดท้ายกลับได้แฝด 3 เข้าบ้าน


            เพจThe ภาระ โพสต์ตามหา หอยเม่น แมวดำที่หายไป แม้ต่อมาจะตามเจอก็จริง แต่กลับต้องเลี้ยงแมวฝาแฝดเพิ่มอีก 2 ตัวซะอย่างนั้น


แมวหายจากบ้าน ผ่านไปวันเดียวได้แฝด 3 ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

           กลายเป็นไวรัลสุดพีค อุทาหรณ์คนเลี้ยงแมว กรณีวันที่ 24 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก The ภาระ เล่าเรื่องราวของ หอยเม่น แมวดำ เพศผู้ที่ตนเองเก็บมาเลี้ยง แต่อยู่มาวันหนึ่ง แมวหายไป เจ้าของร้อนใจมากจึงทำประกาศหาในวันนั้นเลย โดยระบุว่าใครแจ้งเบาะแสพบเจอมีรางวัลให้ 5,000 บาท

           ภายหลังติดประกาศแมวหาย ก็มีคนติดต่อมาว่าเจอแมวจริง ๆ ในวันนั้น ตนเองกับแฟนจึงรีบไปรับกลับมา โดยจ่ายสินน้ำใจให้ไปทันที ไม่ทันได้ตรวจสอบอะไร แต่พบว่า หอยเม่น เริ่มที่จะดูผอมไปนิดหน่อย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

           แม้จะได้แมวกลับมาแล้ว ปรากฏว่ามี หอยเม่น อีกตัว โผล่มาที่บ้าน คาดว่ามันกลับมาจากบ้านเองหลังจากหนีเที่ยวออกไป แต่ตัวนี้ดูผอมและตัวเล็กกว่าที่มีคนเจอ ทำให้ตอนนี้ที่บ้านจึงมีแมวที่เข้าใจว่าเป็น หอยเม่น 2 ตัวแล้ว

           อย่างไรก็ดี แม้จะได้แมวที่เชื่อว่าเป็น หอยเม่น มาแล้วถึง 2 ตัว แต่มันก็กลับบ้านมาในสภาพที่ไม่ค่อยเหมือนกับตอนหายออกไป ที่สำคัญคือในบ้านเลี้ยงแมวด้วยระบบปิด จึงไม่เข้าใจว่าหอยเม่นจะหายไปจากบ้านได้ยังไง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

           ผ่านไป 1 วัน เจ้าของแมวก็เพิ่งได้รู้วามจริงว่า หอยเม่นตัวจริงไม่เคยออกไปจากบ้าน แค่หลบไปนอนอยู่ใต้โซฟา น้องเข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วออกมาไม่ได้ ถ้าไม่บังเอิญนอนไปตรงกับจุดที่น้องตะกุยอยู่ด้านในโซฟาก็อาจจะไม่ได้ยินเสียง และน้องก็คงจะติดอยู่ในนั้นไปตลอด โชคดีมากที่ช่วยออกมาได้ทัน แต่สุดท้ายแล้ว ทำให้ตอนนี้ ที่บ้านมีแมว หอยเม่น ทั้งหมด 3 ตัว ภายในเวลาเพียงวันกว่า ๆ เท่านั้น

           โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชวนเหลือจะเชื่อ จนงานเน็ตต่างแชร์ไปกว่า 8 หมื่นครั้ง กลายเป็นอุทาหรณ์ของคนเลี้ยงแมวเลยว่า พอเจอแมวที่หายไป อย่าเพิ่งหลงเชื่อว่าเป็นตัวจริง เพราะแมวที่เห็นอาจจะเป็นเพียงร่างแยก ไม่ใช่ตัวออริจินัลแต่อย่างใด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ

