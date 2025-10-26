เพจThe ภาระ โพสต์ตามหา หอยเม่น แมวดำที่หายไป แม้ต่อมาจะตามเจอก็จริง แต่กลับต้องเลี้ยงแมวฝาแฝดเพิ่มอีก 2 ตัวซะอย่างนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The ภาระ
กลายเป็นไวรัลสุดพีค อุทาหรณ์คนเลี้ยงแมว กรณีวันที่ 24 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก The ภาระ เล่าเรื่องราวของ หอยเม่น แมวดำ เพศผู้ที่ตนเองเก็บมาเลี้ยง แต่อยู่มาวันหนึ่ง แมวหายไป เจ้าของร้อนใจมากจึงทำประกาศหาในวันนั้นเลย โดยระบุว่าใครแจ้งเบาะแสพบเจอมีรางวัลให้ 5,000 บาท
ภายหลังติดประกาศแมวหาย ก็มีคนติดต่อมาว่าเจอแมวจริง ๆ ในวันนั้น ตนเองกับแฟนจึงรีบไปรับกลับมา โดยจ่ายสินน้ำใจให้ไปทันที ไม่ทันได้ตรวจสอบอะไร แต่พบว่า หอยเม่น เริ่มที่จะดูผอมไปนิดหน่อย
แม้จะได้แมวกลับมาแล้ว ปรากฏว่ามี หอยเม่น อีกตัว โผล่มาที่บ้าน คาดว่ามันกลับมาจากบ้านเองหลังจากหนีเที่ยวออกไป แต่ตัวนี้ดูผอมและตัวเล็กกว่าที่มีคนเจอ ทำให้ตอนนี้ที่บ้านจึงมีแมวที่เข้าใจว่าเป็น หอยเม่น 2 ตัวแล้ว
อย่างไรก็ดี แม้จะได้แมวที่เชื่อว่าเป็น หอยเม่น มาแล้วถึง 2 ตัว แต่มันก็กลับบ้านมาในสภาพที่ไม่ค่อยเหมือนกับตอนหายออกไป ที่สำคัญคือในบ้านเลี้ยงแมวด้วยระบบปิด จึงไม่เข้าใจว่าหอยเม่นจะหายไปจากบ้านได้ยังไง
ผ่านไป 1 วัน เจ้าของแมวก็เพิ่งได้รู้วามจริงว่า หอยเม่นตัวจริงไม่เคยออกไปจากบ้าน แค่หลบไปนอนอยู่ใต้โซฟา น้องเข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วออกมาไม่ได้ ถ้าไม่บังเอิญนอนไปตรงกับจุดที่น้องตะกุยอยู่ด้านในโซฟาก็อาจจะไม่ได้ยินเสียง และน้องก็คงจะติดอยู่ในนั้นไปตลอด โชคดีมากที่ช่วยออกมาได้ทัน แต่สุดท้ายแล้ว ทำให้ตอนนี้ ที่บ้านมีแมว หอยเม่น ทั้งหมด 3 ตัว ภายในเวลาเพียงวันกว่า ๆ เท่านั้น
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชวนเหลือจะเชื่อ จนงานเน็ตต่างแชร์ไปกว่า 8 หมื่นครั้ง กลายเป็นอุทาหรณ์ของคนเลี้ยงแมวเลยว่า พอเจอแมวที่หายไป อย่าเพิ่งหลงเชื่อว่าเป็นตัวจริง เพราะแมวที่เห็นอาจจะเป็นเพียงร่างแยก ไม่ใช่ตัวออริจินัลแต่อย่างใด
