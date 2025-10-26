ภาพรถพระที่นั่ง หมายเลข 1ด–0929 หรือรถตู้ เจมส์ บอนด์ ปรากฏอีกครั้งในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ทำคนไทยย้อนรำลึกถึงในหลวง ร.9 เป็นความสูญเสียใหญ่ของพสกนิกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
วันที่ 26 ตุลาคม 2568 มีพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
หนึ่งในภาพแห่งความอาลัยที่สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวไทย คือรถตู้พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 1ด–0929 ที่มิใช่เพียงพาหนะ หากแต่เป็นสักขีพยานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
ย้อนไปวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รถพระที่นั่งคันเดียวกันนี้เคยอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากโรงพยาบาลศิริราช สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก่อนที่ปวงชนชาวไทยจะต้องเผชิญความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 (14 ต.ค. 2559)
