HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพใจหาย รถเจมส์ บอนด์ รถพระที่นั่งคันสุดท้าย เคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 - สมเด็จพระพันปีหลวง


           ภาพรถพระที่นั่ง หมายเลข 1ด–0929 หรือรถตู้ เจมส์ บอนด์ ปรากฏอีกครั้งในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ทำคนไทยย้อนรำลึกถึงในหลวง ร.9 เป็นความสูญเสียใหญ่ของพสกนิกร

รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

           วันที่ 26 ตุลาคม 2568 มีพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

           หนึ่งในภาพแห่งความอาลัยที่สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวไทย คือรถตู้พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 1ด–0929 ที่มิใช่เพียงพาหนะ หากแต่เป็นสักขีพยานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน 


           ย้อนไปวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รถพระที่นั่งคันเดียวกันนี้เคยอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากโรงพยาบาลศิริราช สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก่อนที่ปวงชนชาวไทยจะต้องเผชิญความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 

รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 (14 ต.ค. 2559)

รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 (14 ต.ค. 2559)

รถพระที่นั่ง เจมส์บอนด์ พิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 (14 ต.ค. 2559)
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพใจหาย รถเจมส์ บอนด์ รถพระที่นั่งคันสุดท้าย เคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 - สมเด็จพระพันปีหลวง อัปเดตล่าสุด 27 ตุลาคม 2568 เวลา 11:25:38 5,597 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย