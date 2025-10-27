HILIGHT
เจ้าของร้านมือถือโวย เติมเงินให้ลูกค้า แต่ยอดไม่เข้า เหตุเกิดจากเลขท้าย ถามนี่ 5 หรือ 9 ?

 
            เจ้าของร้านมือถือโวย เติมเงินให้ลูกค้า แต่ยอดไม่เข้า ดูตัวเลขแล้วสะดุด ขอถาม เห็นเป็นเลข 5 หรือเลข 9 ดราม่านี้ ใครผิด ? ชาวเน็ตเห็นพ้อง  


            เป็นดราม่าที่เกิดการตั้งคำถาม ว่างานนี้ใครที่เป็นฝ่ายผิด กรณีเพจ ท่านเปา โพสต์เล่าเรื่องที่เจ้าของร้านเติมเงินมือถือออกมาโวย บอกว่า "ถูกลูกค้าต่อว่า หลังไปเติมเงินมือถือ แต่ยอดไม่เข้า" ซึ่งจุดผิดพลาดเกิดจากลายมือของลูกค้า ที่เจ้าของร้านอยากถามถึงทุกคนว่า มองเลขสุดท้ายในภาพเป็นเลข 5 หรือ เลข 9

            จากโพสต์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ระบุว่า "เรื่องคือที่บ้านผมเปิดร้านรับเติมเงินมือถือ มีลูกค้าคนนึงเดินเข้ามาตอนเย็น จดเบอร์ใส่กระดาษแบบนี้ พร้อมยื่นเงินสด 200 บาท แล้วก็รีบเดินออกจากร้าน เลยรีบเติมให้ตามปกติ

            แต่เช้าวันต่อมา…ลูกค้ากลับมาโวยว่า "เงินไม่เข้า !"

            ผมจึงเอาประวัติการเติมเงินขึ้นมาดู แล้วเทียบกับกระดาษที่เขาให้มาปรากฏว่า... มาสะดุดตรง "เลขตัวสุดท้าย" ผมมองเป็นเลข 5 แต่ลูกค้าบอก "มันคือเลข 9"

            ยืนเถียงกับลูกค้าอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็ยอมเติมเงินให้ใหม่อีก 200 แล้วพูดเสียงแข็งกลับไปว่า "ทีหลังช่วยเขียนให้มันชัดหน่อยนะครับ"

            อยากถามทุกคนจริง ๆ ว่า…ในภาพนี้ คุณเห็นเป็นเลขอะไร ? 5 หรือ 9 แบบนี้ผมผิดหรือเขาผิดกันแน่ ?"

            ขณะที่ชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์ โดยระบุว่า มองดูแวบแรกก็รู้แล้วว่าเลข 9 เพราะก็มีตัวอย่างทั้งเลข 5 และเลข 9 ปรากฏอยู่ด้านหน้าของชุดตัวเลขนี้แล้ว หากร้านมองเป็นเลข 9 แล้วเลข 5 ที่อยู่ด้านหน้าคืออะไร 

            อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางคนยอมรับว่า หากดูแวบแรกแค่ตัวท้ายโดยไม่ได้ดูเลขด้านหน้ามาก่อน ก็อาจจะมองเป็นเลข 5 ได้เช่นกัน เพราะหลายคนก็เขียนแบบนี้ แต่ในกรณีนี้ลูกค้าเขียนทั้งเลข 9 และเลข 5 ต่างกันอย่างชัดเจน ชนิดที่แค่มองดูเลขอื่นก็รู้แล้ว 

โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 09:40:27
