เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร หาแรงบันดาลใจจากถนน แถมได้ออกกำลังกาย

 
            เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบเป็นไรเดอร์ขี่จักรยานส่งอาหารได้ทั้งแรงบันดาลใจจากถนน แถมยังได้ออกกำลังกาย 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก TikTok @stacy_8lala

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก TikTok @stacy_8lala


             เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Lianhe Zaobao เผยเรื่องราวของนักออกแบบเว็บสาวสวยรายหนึ่งในสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมที่แตกต่างจากภาพลักษณ์ภายนอกโดยสิ้นเชิง ด้วยการเป็นไรเดอร์ปั่นจักรยานส่งอาหาร ไม่เพียงแค่ได้สัมผัสชีวิต แต่ยังได้แรงบันดาลใจจากถนนและตามตรอกซอกซอย 

             เฉิน จื่อหาน วัย 31 ปี มาจากมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน หลังจากเรียนจบเธอก็มาทำงานและอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์นานกว่า 10 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง และในขณะเดียวกันเธอก็มีงานเสริมและงานอดิเรกเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร  

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก TikTok @stacy_8lala


             แม้เรื่องราวของเธอเพิ่งจะได้รับความสนใจ แต่จื่อหานเริ่มทำพาร์ตไทม์ส่งอาหารมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ตอนนั้นเธอต้องทำงานที่บ้าน เธอมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการออกแบบแอปฯ ส่งอาหาร และเพื่อให้เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เธอจึงสมัครเป็นพนักงานส่งอาหารด้วยตัวเอง 

             จื่อหานเชื่อมั่นว่า การทำความคุ้นเคยกับกระบวนการทั้งหมด จะช่วยให้สามารถออกแบบแอปฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ดูเหมือนว่าเธอจะติดใจกับการเป็น "ไรเดอร์ทดลอง" และมันได้ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของเธอ เพราะปกติแล้วเธอมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง มันเป็นความชอบส่วนตัว และยังเป็นการออกกำลังกายด้วย 


เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก TikTok @stacy_8lala

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก TikTok @stacy_8lala

             อย่างไรก็ดี เส้นทางของจื่อหานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ตอนแรกเธอขี่จักรยานไม่เป็น จึงต้องเดินส่งอาหาร ซึ่งเธอยอมรับว่าเหนื่อยมาก เธอจึงทุ่มเทใช้เวลานานถึง 6 เดือนฝึกขี่จักรยาน แต่ตอนเริ่มขี่จักรยานส่งอาหารครั้งแรก เธอก็ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลเลือดออก เพราะเธอไม่ชำนาญ จึงถูกคนขี่จักรยานที่สวนมาชนจนตกลงไปในสนามหญ้า  

             ปัจจุบัน การขี่จักรยานส่งอาหารกลายเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่ชื่นชอบของจื่อหาน และเธอยังสามารถมองหาแรงบันดาลใจสำหรับงานหลักของเธอได้ตามถนน โดยปกติเธอจะออกไปรับออร์เดอร์หลังเลิกงาน เริ่มประมาณ 19.00-20.00 น. และเลิกงานก่อน 21.00 น. โดยรับออเดอร์เพียง 2-3 ออร์เดอร์ต่อวันเท่านั้น

             "ฉันไม่เคยส่งอาหารเพื่อเงิน แต่เพื่อความสนุก ฉันชอบที่จะสัมผัสชีวิตที่แตกต่างและได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตเหล่านั้น" จื่อหาน กล่าว 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก Instagram 8lala_czh 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก Instagram 8lala_czh 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก Instagram 8lala_czh 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก Instagram 8lala_czh 

เว็บดีไซเนอร์สาวสวย รับจ๊อบส่งอาหาร
ภาพจาก Instagram 8lala_czh 

ขอบคุณข้อมูลจาก Lianhe Zaobao, Goody25 







โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 10:28:32
