สลด สาวสิ้นใจลำพัง 1 ปี ไม่มีใครรู้ พบข้อความสุดท้ายคุยกับ ChatGPT ขอให้ช่วย

          สาวสิ้นใจเพียงลำพังนานถึง 1 ปี ไม่มีใครรู้จนเพิ่งพบร่างสภาพสุดสลด เผยข้อความสุดท้ายคุยกับ ChatGPT ขอให้ช่วย 

สาวสิ้นใจลำพัง 1 ปี ไม่มีใครรู้
ภาพจาก Facebook

          วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งในสหราชอาณาจักร ถูกพบว่าเสียชีวิตโดยลำพังในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมานานถึง 1 ปี โดยสภาพศพของเธออยู่สภาพสุดสลดราวกับมัมมี่ และที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นคือ พบข้อความสุดท้ายของเธอคุยกับ AI โดยขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT   

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า ชาร์ลอตต์ วัย 23 ปี อาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองโบลตัน เขตเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้แจ้งความกับตำรวจและขอให้มีการตรวจสอบสวัสดิภาพผู้อยู่อาศัย ภายหลังจากไม่สามารถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ เพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะได้ตามปกติ 

          ในวันที่ 6 สิงหาคม ทางตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว มีกองจดหมายจำนวนมากอยู่ที่ประตูหน้าและประตูหลัง ลักษณะเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั่นมานานแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าไปด้านใน จนได้พบกับภาพที่น่าตกใจ หญิงสาวสวมเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดและห่มผ้าห่ม นอนอยู่บนเตียง "ราวกับว่าเธอกำลังนอนหลับอยู่"

          เจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า อาหารส่วนใหญ่ในตู้เย็นที่ห้องดังกล่าว มีอายุการเก็บรักษาถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ภายหลังจากตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของเธอพบว่า เธอไม่ได้คุยกับใครเลย มีเพียงบทสนทนากับ ChatGPT 

          ข้อความสุดท้ายของเธอวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้ส่งไปข้อความช่วยเหลือว่า "ช่วยฉันด้วย ฉันจะไปหาซื้ออาหารอีกครั้ง" โดย AI ได้ตอบเธอมาว่า "ฟังดูเหมือนคุณจะสับสนมากเรื่องการกิน" ก่อนที่เธอจะบอกไปอีกครั้งว่า "ตอนแรกฉันไม่อยากกิน ฉันรู้สึกสับสน"

สาวสิ้นใจลำพัง 1 ปี ไม่มีใครรู้
ภาพจาก Facebook

          สตีเฟน ทีสเดล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ เผยต่อศาลว่าอพาร์ตเมนต์ของชาร์ลอตต์สะอาดมาก และไม่พบร่องรอยของการก่ออาชญากรรม รวมไปถึงยาเสพติด หรือการฆ่าตัวตายในที่เกิดเหตุ แต่เธอมีปัญหาสุขภาพจิต ก่อนหน้านี้เธอเคยเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ โดยเธอรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าในบ้าน ทำให้แยกตัวออกจากคนอื่น แต่ต่อมาเธอก็ไม่ได้เข้ารับการบำบัดอีก 

          น้องสาวของชาร์ล็อตต์ ยืนยันว่า พี่สาวป่วยเป็นโรคบูลิเมีย ที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และต่อสู้กับโรคนี้มาตลอด ขณะที่ผู้เป็นแม่ของชาร์ล็อตต์ กล่าวว่า ครอบครัวไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอเลยตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 แม้จะพยายามตามหาเธอ รวมถึงการค้นหาตามสถานที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้ และไม่ทราบว่าเธอมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ ขณะที่เพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์ ให้การว่า พวกเขาไม่เคยเห็นชาร์ล็อตต์ออกจากบ้านเลย คิดว่าเธอย้ายออกไปนานแล้ว 

          ดร.แอนดรูว์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ และวินิจฉัยโรค เผยว่า สภาพร่างของชาร์ล็อตต์มีลักษณะ "เหี่ยวเหมือนมัมมี่" การตรวจร่างกายจึงยากลำบากมาก และคาดว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ 1 ปี ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังไม่สามารถระบุได้ แค่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการความผิดปกติทางการกินของเธอ  

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, Daily Star 


