เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย กลายเป็นไวรัลดัง คนไทยอึ้งทุกจุด ยกนิ้วให้ทำถึงมาก

          หนุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำแกงเขียวหวานแบบไทย กลายเป็นไวรัลดัง คนไทยถึงกับอึ้ง แห่ชื่นชมสนั่น นี่แหละสูตรไทยที่ถูกต้อง แถมทำพริกแกงเองด้วย

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มวัยรุ่นต่างชาติรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อเขาได้ลงมือทำแกงเขียวหวานสูตรไทยด้วยตัวเอง ทำให้คนไทยหลายคนถึงกับตกตะลึงจนร้องว้าว พากันยกนิ้วชื่นชมไปตาม ๆ กัน 

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          หนุ่มน้อยรายนี้ใช้ชื่อ Kian ปัจจุบันอายุ 15 ปี แต่เขาหลงใหลในการทำอาหารมานานกว่า 4 ปีแล้ว โดยอาศัยเรียนรู้จากคุณแม่และศึกษาด้วยตัวเองจาก YouTube เขามักจะโพสต์คลิปโชว์ทำอาหารหลากหลายสัญชาติ ลงบนช่องทางโซเชียลในชื่อ Cooking with Kian จนมีแฟน ๆ เข้าไปติดตามมากกว่า 5.3 ล้าน 

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา หนุ่ม Kian ได้เผยคลิปทำแกงเขียวหวานสูตรไทย โดยแสดงให้เห็นว่าเขาทำเองทุกขั้นตอนอย่างเชี่ยวชาญ ตั้งแต่หั่นพริก สับตะไคร้ ข่า ซอยหอมแดง กระเทียม ใบมะกรูด คั่วเมล็ดพริกไทย เมล็ดยี่หร่า กระวาน และนำไปใส่ครกโขลกเป็นเครื่องแกงเขียวหวาน โดยไม่พลาดที่จะเติมกะปิและผิวมะกรูด 

          ระหว่างที่หุงข้าวรอเอาไว้ ก็หั่นมะเขือเปราะ เด็ดมะเขือพวง จากนั้นตั้งเตา ใส่กะทิ นำเครื่องแกงลงไปผัด ใส่เนื้อไก่ และเติมกะทิอีกครั้ง ใส่มะเขือ ใบมะกรูด ข่าและใบโหระพา เติมซอสปรุงรสเป็นอันเสร็จ ก่อนจะตักมาเสิร์ฟใส่จานพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ เห็นแล้วน่ากินมาก 

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าไปชมมากกว่า 2.5 ล้านครั้ง ชาวเน็ตไทยต่างชื่นชอบเข้าไปแชร์และคอมเมนต์แสดงความประทับใจ กล่าวติดตลกว่า "อึ้งที่ฝรั่งตำพริกแกงเอง" โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องแกงได้อย่างครบถ้วนแบบสูตรแกงเขียวหวานไทยที่ถูกต้อง 

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          "ฝรั่งคนแรกที่ทำแกงเขียวหวานได้ถูกต้อง"
          "จังหวะเอาน้ำเปล่าล้างกระป๋องคือเข้าถึง signature มาก"
          "มาถึงจุดที่ฝรั่งตำเครื่องแกงเก่งกว่าฉันซึ่งเป็นคนไทย" 
          "คนไทยยังไม่ตำเครื่องแกงเองเลย" 
          "เจมี่ โอลิเวอร์ ควรมาดูว่าแกงเขียวหวานทำยังไง" 

เด็กฝรั่งทำแกงเขียวหวานสูตรไทย
ภาพจาก TikTok @cooking_with.kian

          ดูคลิป ที่นี่ 


