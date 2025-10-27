แห่ชม CEO หลัง บ. ขอความร่วมมือแต่งกายไว้อาลัย สิ่งที่มาพร้อมกัน ทำคนยกนิ้ว

โซเชียลชื่นชม CEO กับประกาศขอความร่วมมือ เรื่องการแต่งกายไว้อาลัย แม้จะมีนโยบาย แต่มาพร้อมเงินสนับสนุน คนชี้ยอดเยี่ยม ไม่ผลักภาระให้พนักงาน
ภาพจาก Instagram foong.creamguy
เป็นกระแสชื่นชมบนโลกโซเชียล เมื่อ พี่ฝุ่ง นักวิจัย และ CEO AMT Skincare โพสต์ผ่าน TikTok foong.creamguy เป็นภาพประกาศจากบริษัท อมต อินโนเวชั่น จํากัด (AMT Skincare) ถึงพนักงานทุกคน ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัย และเงินสนับสนุนกรณีพิเศษ
โดยระบุว่า "บริษัท อมต อินโนเวชั่น จํากัด ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน "ขาว-ดำ" หรือ สวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัท พร้อมกางเกงหรือกระโปรงที่มีความยาวเหมาะสม และเป็นโทน "ขาว-ดำ" เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
ภาพจาก Instagram foong.creamguy
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์ ชื่นชมความน่ารักของ CEO ที่ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ถือว่าน่าเคารพมาก พร้อมทั้งชื่นชมผู้บริหารจากนโยบายดังกล่าว
ภาพจาก Instagram foong.creamguy