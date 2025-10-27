HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แห่ชม CEO หลัง บ. ขอความร่วมมือแต่งกายไว้อาลัย สิ่งที่มาพร้อมกัน ทำคนยกนิ้ว

 
            โซเชียลชื่นชม CEO กับประกาศขอความร่วมมือ เรื่องการแต่งกายไว้อาลัย แม้จะมีนโยบาย แต่มาพร้อมเงินสนับสนุน คนชี้ยอดเยี่ยม ไม่ผลักภาระให้พนักงาน 

นับถือใจผู้บริหาร
ภาพจาก Instagram foong.creamguy

            เป็นกระแสชื่นชมบนโลกโซเชียล เมื่อ พี่ฝุ่ง นักวิจัย และ CEO AMT Skincare โพสต์ผ่าน TikTok foong.creamguy เป็นภาพประกาศจากบริษัท อมต อินโนเวชั่น จํากัด (AMT Skincare) ถึงพนักงานทุกคน ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัย และเงินสนับสนุนกรณีพิเศษ

            โดยระบุว่า "บริษัท อมต อินโนเวชั่น จํากัด ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน "ขาว-ดำ" หรือ สวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัท พร้อมกางเกงหรือกระโปรงที่มีความยาวเหมาะสม และเป็นโทน "ขาว-ดำ" เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569

นับถือใจผู้บริหาร
ภาพจาก Instagram foong.creamguy

            ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการสมทบทุนเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกท่าน เป็นจํานวนเงิน 2,500 บาท สำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อให้อยู่ในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงินที่ออกในนามบริษัท มาแสดงต่อฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัท"

            ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์ ชื่นชมความน่ารักของ CEO ที่ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ถือว่าน่าเคารพมาก พร้อมทั้งชื่นชมผู้บริหารจากนโยบายดังกล่าว  

นับถือใจผู้บริหาร
ภาพจาก Instagram foong.creamguy



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แห่ชม CEO หลัง บ. ขอความร่วมมือแต่งกายไว้อาลัย สิ่งที่มาพร้อมกัน ทำคนยกนิ้ว โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 16:41:42 12,690 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย