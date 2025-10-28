HILIGHT
เปิดความสุดยอดคำกลอนถวายสมเด็จพระพันปีหลวง ซ่อนกลบทสมเป็นอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

           เปิดความสุดยอดคำกลอนถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซ่อนกลบทแนบเนียนจนกลายเป็นไวรัล

ถลอนถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง

          วันที่ 28 ตุลาคม 2568 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแต่งกลอนถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ว่า

          เสด็จมาเปนสิริแก่รัฐราษฎร์
          เสด็จมาเปนกิติประสาทสาร
          เสด็จไปทรงสิรินิรันดร์กาล
          เสด็จไปกิติพิมานสวรรค์เทอญ

ถลอนถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง

          กลอนบทนี้หลายคนชื่นชมว่าเป็นบทกลอนที่ซ่อนไปด้วยกลบทที่สวยงามอย่างน้อย 2 จุด ดังนี้

          1. เสด็จมา - เสด็จไป

          2. สิริ - กิติ พระนามของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในบทกลอนอย่างแนบเนียนครบทั้ง 4 บาท




