เปิดความสุดยอดคำกลอนถวายสมเด็จพระพันปีหลวง ซ่อนกลบทสมเป็นอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดความสุดยอดคำกลอนถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซ่อนกลบทแนบเนียนจนกลายเป็นไวรัล
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแต่งกลอนถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ว่า
เสด็จมาเปนสิริแก่รัฐราษฎร์
เสด็จมาเปนกิติประสาทสาร
เสด็จไปทรงสิรินิรันดร์กาล
เสด็จไปกิติพิมานสวรรค์เทอญ
กลอนบทนี้หลายคนชื่นชมว่าเป็นบทกลอนที่ซ่อนไปด้วยกลบทที่สวยงามอย่างน้อย 2 จุด ดังนี้
1. เสด็จมา - เสด็จไป
2. สิริ - กิติ พระนามของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในบทกลอนอย่างแนบเนียนครบทั้ง 4 บาท