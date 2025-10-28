ครูพละ โชว์กระโดดน้ำให้ลูก 7 ขวบดู ไม่ได้ดูน้ำตื้น 110 ซม. หัวกระแทกพื้นสระ คอหักต่อหน้าลูก ครอบครัวโวยโรงยิมช่วยช้า สุดท้ายเสียชีวิต
ภาพจาก 北京時間
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นในสระว่ายน้ำของโรงยิมในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อชายวัย 36 ปี ซึ่งเป็นครูพละ พาลูกสาววัย 7 ขวบไปว่ายน้ำ แต่ในขณะที่เข้ากำลังสาธิตการกระโดดน้ำ ดูเหมือนเขาจะไม่ทันได้สังเกตเลยว่าจุดดังกล่าวเป็นบริเวณน้ำตื้น ลึกเพียง 110 เซนติเมตร ทำให้ศีรษะกระแทกลงกับก้นสระจนกระดูกสันหลังส่วนคอหัก เป็นผลให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ พบว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ นายหู พาลูกสาวไปว่ายน้ำและทำการกระโดดน้ำให้ดู โดยกระโจนลงน้ำไปอย่างสุดแรงนั้น ตัวของเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำในเวลาไม่นาน ตอนนั้นลูกสาวที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ ไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใด ๆ จนเมื่อเธอรู้ตัวว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง จึงพยายามจะดึงตัวพ่อขึ้นมา
ต่อมา นายหูได้รับความช่วยเหลือถูกนำตัวขึ้นจากน้ำและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่หลังรักษาตัวได้เพียง 5 วันเขาก็เสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวมองว่าการที่ทางโรงยิมไม่ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เป็นผลให้การช่วยเหลือล่าช้าไปประมาณ 16 นาที พร้อมขู่จะฟ้องโรงยิม
ด้านผู้ดำเนินการโรงยิมดังกล่าว อธิบายว่า ตอนที่ไลฟ์การ์ดเห็นนายหูลอยอยู่ในน้ำ ก็เดินเข้าไปสอบถามสถานการณ์แล้ว แต่เขาเห็นนายหูไม่ตอบ จึงเข้าใจผิดว่านายหูกำลังเล่นกับลูกสาว กระทั่งสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จึงเข้าให้ความช่วยเหลือและนำตัวนายหูส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ เจ้าของโรงยิมชี้ว่า สาเหตุหลักในการเสียชีวิตของนายหูไม่ได้เกิดจากโรงยิม แต่พวกเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือในการสอบสวน และรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบื้องต้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสอบสวนอุบัติหตุนี้แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday