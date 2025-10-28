HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT ได้ คนกังวลเจอปัญหานี้แน่นอน ทำยังไงดี

          คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT ได้ แต่ต้องเปิดข้อกังวลของชาวเน็ต เตรียมเจอปัญหานี้แน่นอน ประชาชนแก้ยังไงดี
คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : Anirut Thailand / Shutterstock.com

          เหลืออีก 1 วันก็จะเริ่มโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 โดยสามารถซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ MRT ก็ใช้ได้

          วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro มีการเปิดเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนใช้งานคนละครึ่งพลัส มีรายละเอียดดังนี้

          - ใช้สิทธิ์ได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี

          - ใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไป หรือ ผู้สูงอายุได้

          - ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด ตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือภายในวันนั้น ๆ

          - ใช้สิทธิ์และเดินทางภายในวันเดียวกันเท่านั้น!

          - ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท

          - ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

          - ใช้สิทธิ์พร้อมกัน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 (06:00 - 23:00 น.)

ชาวเน็ตกังวลเรื่องนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นแน่


          สำหรับคนใช้บริการ อ่านกฎแล้วมีข้อกังวลคือ การใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับ MRT ต้องออกเหรียญโดยสารใหม่ที่ห้องออกบัตร หากเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาได้แน่นอน จึงอยากให้สร้างระบบรองรับ QR Code เพื่อเคลียร์คนรับตั๋วให้ได้เร็ว ๆ ไม่เจอปัญหาคอขวดชั่วโมงเร่งด่วน หรือใช้วิธีอื่น ๆ ตามสะดวก

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT ได้ คนกังวลเจอปัญหานี้แน่นอน ทำยังไงดี โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 10:27:03 1,667 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย