คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT ได้ คนกังวลเจอปัญหานี้แน่นอน ทำยังไงดี

คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT ได้ แต่ต้องเปิดข้อกังวลของชาวเน็ต เตรียมเจอปัญหานี้แน่นอน ประชาชนแก้ยังไงดี
ภาพจาก : Anirut Thailand / Shutterstock.com
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro มีการเปิดเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนใช้งานคนละครึ่งพลัส มีรายละเอียดดังนี้
- ใช้สิทธิ์ได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี
- ใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไป หรือ ผู้สูงอายุได้
- ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด ตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือภายในวันนั้น ๆ
- ใช้สิทธิ์และเดินทางภายในวันเดียวกันเท่านั้น!
- ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท
- ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ใช้สิทธิ์พร้อมกัน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 (06:00 - 23:00 น.)
สำหรับคนใช้บริการ อ่านกฎแล้วมีข้อกังวลคือ การใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับ MRT ต้องออกเหรียญโดยสารใหม่ที่ห้องออกบัตร หากเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาได้แน่นอน จึงอยากให้สร้างระบบรองรับ QR Code เพื่อเคลียร์คนรับตั๋วให้ได้เร็ว ๆ ไม่เจอปัญหาคอขวดชั่วโมงเร่งด่วน หรือใช้วิธีอื่น ๆ ตามสะดวก
ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro
เหลืออีก 1 วันก็จะเริ่มโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 โดยสามารถซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ MRT ก็ใช้ได้
ชาวเน็ตกังวลเรื่องนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นแน่
สำหรับคนใช้บริการ อ่านกฎแล้วมีข้อกังวลคือ การใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับ MRT ต้องออกเหรียญโดยสารใหม่ที่ห้องออกบัตร หากเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาได้แน่นอน จึงอยากให้สร้างระบบรองรับ QR Code เพื่อเคลียร์คนรับตั๋วให้ได้เร็ว ๆ ไม่เจอปัญหาคอขวดชั่วโมงเร่งด่วน หรือใช้วิธีอื่น ๆ ตามสะดวก
