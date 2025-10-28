HILIGHT
ดราม่า ! เทศบาลเชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ประดับรอบตัวเมือง คนแห่ติงคิดมาดีแล้วใช่ไหม ?

           เทศบาลเชียงใหม่สั่งพ่นสีดำทับดอกไม้ประดับรอบเมืองเพื่อแสดงความอาลัย เจอดราม่าชาวเน็ตติงแก้ปัญหาง่ายไป ทำลายความสวยงาม 

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครเชียงใหม่

           จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการนำของ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับเปลี่ยนการตกแต่งเมืองเชียงใหม่ในงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของชาวล้านนา แต่กลับเกิดกระแสดราม่าและเสียงคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในลักษณะดังกล่าว

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครเชียงใหม่

           ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่ทางเทศบาลได้นำสีสเปรย์สีดำมาพ่นทับดอกไม้ประดับไฟ ที่ก่อนหน้านี้ใช้ตกแต่งเมืองตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีการตกแต่งด้วยดอกไม้และตัวการ์ตูนน่ารักหลากสีสัน ซึ่งจะสวยงามในยามค่ำคืน แต่ภายหลังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัวการ์ตูนออก และใช้สีดำพ่นทับดอกไม้และผีเสื้อให้กลายเป็นสีดำทั้งหมด

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           หลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้โพสต์เรื่องนี้บนเพจทางการของเทศบาล ปรากฏว่าเกิดกระแสความคิดเห็นวิจารณ์ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว มองว่าแก้ปัญหาไม่ถูกต้องและขาดวิสัยทัศน์ เนื่องจากการแสดงความอาลัย สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ใช่ไปพ่นสีดำทับกับดอกไม้ประดับตัวเมือง ซึ่งผลลัพทธ์ออกมาไม่สวยงาม และไม่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           จากการตรวจสอบพบว่า ในบริเวณพื้นที่รอบตัวเมือง มีการนำตัวการ์ตูนหลากสีสันออกไปจากจุดที่ติดตั้ง เหลือไว้เพียงดอกไม้ที่ถูกพ่นจนกลายเป็นสีดำสนิท สะดุดตาอยู่กลางแยกไฟแดง สร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปมา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างแปลกใจกับภาพที่พบเห็น

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศปรับรูปแบบการจัดงานประเพณียี่เป็ง ระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 โดยแจ้งว่า เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์" เพื่อถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ดราม่า เทศบาลเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้รอบเมือง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ประกอบด้วย การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ,การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า, การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา, พิธีขอขมาแม่น้ำปิง, การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา, การปล่อยกระทงสาย, พิธีตั้งธรรมหลวง, การประกวดกระทงฝีมือใบตอง–ดอกไม้สด และพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
           

ขอบคุณข้อมูลจาก


ดราม่า ! เทศบาลเชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ประดับรอบตัวเมือง คนแห่ติงคิดมาดีแล้วใช่ไหม ? โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2568
