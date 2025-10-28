เทศบาลเชียงใหม่สั่งพ่นสีดำทับดอกไม้ประดับรอบเมืองเพื่อแสดงความอาลัย เจอดราม่าชาวเน็ตติงแก้ปัญหาง่ายไป ทำลายความสวยงาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครเชียงใหม่
จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการนำของ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับเปลี่ยนการตกแต่งเมืองเชียงใหม่ในงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของชาวล้านนา แต่กลับเกิดกระแสดราม่าและเสียงคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในลักษณะดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครเชียงใหม่
ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่ทางเทศบาลได้นำสีสเปรย์สีดำมาพ่นทับดอกไม้ประดับไฟ ที่ก่อนหน้านี้ใช้ตกแต่งเมืองตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีการตกแต่งด้วยดอกไม้และตัวการ์ตูนน่ารักหลากสีสัน ซึ่งจะสวยงามในยามค่ำคืน แต่ภายหลังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัวการ์ตูนออก และใช้สีดำพ่นทับดอกไม้และผีเสื้อให้กลายเป็นสีดำทั้งหมด
หลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้โพสต์เรื่องนี้บนเพจทางการของเทศบาล ปรากฏว่าเกิดกระแสความคิดเห็นวิจารณ์ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว มองว่าแก้ปัญหาไม่ถูกต้องและขาดวิสัยทัศน์ เนื่องจากการแสดงความอาลัย สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ใช่ไปพ่นสีดำทับกับดอกไม้ประดับตัวเมือง ซึ่งผลลัพทธ์ออกมาไม่สวยงาม และไม่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
จากการตรวจสอบพบว่า ในบริเวณพื้นที่รอบตัวเมือง มีการนำตัวการ์ตูนหลากสีสันออกไปจากจุดที่ติดตั้ง เหลือไว้เพียงดอกไม้ที่ถูกพ่นจนกลายเป็นสีดำสนิท สะดุดตาอยู่กลางแยกไฟแดง สร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปมา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างแปลกใจกับภาพที่พบเห็น
ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศปรับรูปแบบการจัดงานประเพณียี่เป็ง ระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 โดยแจ้งว่า เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์" เพื่อถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ประกอบด้วย การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ,การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า, การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา, พิธีขอขมาแม่น้ำปิง, การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา, การปล่อยกระทงสาย, พิธีตั้งธรรมหลวง, การประกวดกระทงฝีมือใบตอง–ดอกไม้สด และพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
