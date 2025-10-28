HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่ามารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ซักเสร็จไม่เอาออกกับคนอื่นหยิบให้ แบบนี้ใครผิด ?

          โซเชียลถกสนั่นเมื่อมีโพสต์ตั้งคำถามเรื่อง มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ว่าระหว่างคนซักแล้วไม่มาเก็บผ้า กับ คนรอไม่ไหวเลยหยิบออกให้ ฝ่ายไหนกันแน่ที่ควรถูกมองว่าเสียมารยาท

มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คนซักหยิบช้าหรือคนอื่นหยิบให้ สุดท้ายใครผิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ประเด็นร้อนเรื่อง มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ถูกพูดถึงอย่างหนักในเฟซบุ๊กกลุ่ม "อวดบ้านกันนะ" เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ถ้าผมเป็นเจ้าของหอ ผมจะยกเครื่องซักผ้าออก แหละถ้าเป็นท่าน ท่านจะทำอย่างไร"
 
          พร้อมแนบภาพประกอบที่มีข้อความเขียนไว้ 2 ภาพ ดังนี้

มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คนซักหยิบช้าหรือคนอื่นหยิบให้ สุดท้ายใครผิด

          ภาพที่ 1 : วันหลังถ้าจะซักผ้ากรุณาช่วยรอให้เจ้าของเขามาเอาออกเอง อย่าถือวิสาสะทำจนเคยชิน มาทีหลังควรรู้จักรอนะครับ *ถ้าหากสงสัยหรือติดขัดตรงไหน โทามาเบอร์นี้

มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คนซักหยิบช้าหรือคนอื่นหยิบให้ สุดท้ายใครผิด

          ภาพที่ 2 : ที่นี่หอพักรวม เครื่องซักผ้าก็หยุดทำงานฝึกพักแล้ว การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นควรจะรีบมาเอาออกไป ไม่ใช่สั่งคนอื่นรอ โลกหมุนรอบตัวเองไปหน่อยไหมเอ่ย /ขอบคุณ

          หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ มีสมาชิกหลายรายเข้ามาร่วมวงแสดงความคิดเห็น เรื่องมารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เช่น  

          - อยู่หอรวม แต่ทำสันดานเหมือนอยู่บ้านส่วนตัว
          - วันหลังก็เขียนเบอร์ไว้สิค่ะ ถ้ามันเสร็จแล้วจะมีคนต่อก็โทรบอก สื่อสารกัน จิงๆแล้ว ติดกล้องไปเลย เจ้าเครื่องซักผ้าอะ เค้าเสียโอกาสทำรายได้
          - เครื่องซักผ้ามีเวลาบอก เราก็แค่ตั้งเวลาเตือนในมือถือ กระบวนการวิเคราะห์เหตุและผลไม่ทำงานเหรอ?
          - สันดานมักง่าย เขาไม่เอาออกเเล้วโยนทิ้งก็บุญเเล้ว
          - ยกออกทำไม รายได้ทั้งนั้น ลงระเบียบไปเลย ซักเสร็จไม่เอาออก ปรับเงิน ได้สองต่อ คราวนี้มานั่งรอเลยหละ ไม่ซักก็ไม่เป็นไร คนอื่นก็ยังมี
          - คุณเจ้าของโพสต์ลายมือล่างรึลายมือบน เหมือนเคยเจอลายมือบนมาก่อน ลายมือสวย แต่ลายเส้นยักคงไม่ค่อยสวยเลยเขียนออกมาแบบนี้
          - เคยเจอค่ะ เราประกาศว่าเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว ผ่านไปครึ่งวันก็ยังไม่มาเอาออก เราออกไปข้างนอกกลับมามันก็ยังคาถังซักผ้าค่ะ
          - เฮ้อ..ควรซื้อเครื่องซักผ้าส่วนตัวเนาะ จะซักวันนี้แล้วตากมะรืนก็ไม่มีใครเดือดร้อน
          - รอได้แค่ห้านาทีค่ะ ถ้ายังไม่มาก็เอาออกให้ (เท่าที่ทำมาเจ้าของผ้ายังไม่เคยรู้ตัวนะคะว่าเราเอาออก ขนาดเราซักเสร็จแล้วเขายังไม่มาเอาผ้าของตัวเองเลย)
          - ติดป้าย ตรงเครื่อง กรุณานำผ้าออกทันทีที่เครื่องหยุดทำงานเพราะคนอื่นต้องใช้เช่นกัน หากเครื่องหยุดไม่นำออกคนต่อไปสามารถนำออกแล้วใช้ต่อได้
          - ไม่ดีหรอมีคนเอาใส่ตะกร้าให้เลยไม่ต้องมาหยิบใส่อีก ถ้าไม่อยากให้คนหยิบก็กะเวลาว่าพอใกล้เสร็จก็ลงมาเอาเลยสิ คนอื่นเขาก็จะใช้เครื่องเหมือนกัน

          สุดท้าย ดราม่านี้อาจไม่มีคำตอบตายตัวว่าใครผิดใครถูกในมารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ แต่สิ่งที่ชาวเน็ตเห็นตรงกันคือ อย่าปล่อยให้ผ้าของตัวเองเป็นภาระของคนอื่น และการอยู่ร่วมกัน ต้องรู้จักเกรงใจ เพราะต่อให้ผ้าสะอาดแค่ไหน ถ้ามารยาทไม่สะอาดด้วย ก็อาจกลายเป็นเรื่องให้ซักกันไม่รู้จบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่ามารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ซักเสร็จไม่เอาออกกับคนอื่นหยิบให้ แบบนี้ใครผิด ? อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2568 เวลา 11:36:06 1,249 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย