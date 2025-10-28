โซเชียลถกสนั่นเมื่อมีโพสต์ตั้งคำถามเรื่อง มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ว่าระหว่างคนซักแล้วไม่มาเก็บผ้า กับ คนรอไม่ไหวเลยหยิบออกให้ ฝ่ายไหนกันแน่ที่ควรถูกมองว่าเสียมารยาท
ประเด็นร้อนเรื่อง มารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ถูกพูดถึงอย่างหนักในเฟซบุ๊กกลุ่ม "อวดบ้านกันนะ" เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ถ้าผมเป็นเจ้าของหอ ผมจะยกเครื่องซักผ้าออก แหละถ้าเป็นท่าน ท่านจะทำอย่างไร"
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
พร้อมแนบภาพประกอบที่มีข้อความเขียนไว้ 2 ภาพ ดังนี้
ภาพที่ 1 : วันหลังถ้าจะซักผ้ากรุณาช่วยรอให้เจ้าของเขามาเอาออกเอง อย่าถือวิสาสะทำจนเคยชิน มาทีหลังควรรู้จักรอนะครับ *ถ้าหากสงสัยหรือติดขัดตรงไหน โทามาเบอร์นี้
ภาพที่ 2 : ที่นี่หอพักรวม เครื่องซักผ้าก็หยุดทำงานฝึกพักแล้ว การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นควรจะรีบมาเอาออกไป ไม่ใช่สั่งคนอื่นรอ โลกหมุนรอบตัวเองไปหน่อยไหมเอ่ย /ขอบคุณ
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ มีสมาชิกหลายรายเข้ามาร่วมวงแสดงความคิดเห็น เรื่องมารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เช่น
- อยู่หอรวม แต่ทำสันดานเหมือนอยู่บ้านส่วนตัว
- วันหลังก็เขียนเบอร์ไว้สิค่ะ ถ้ามันเสร็จแล้วจะมีคนต่อก็โทรบอก สื่อสารกัน จิงๆแล้ว ติดกล้องไปเลย เจ้าเครื่องซักผ้าอะ เค้าเสียโอกาสทำรายได้
- เครื่องซักผ้ามีเวลาบอก เราก็แค่ตั้งเวลาเตือนในมือถือ กระบวนการวิเคราะห์เหตุและผลไม่ทำงานเหรอ?
- สันดานมักง่าย เขาไม่เอาออกเเล้วโยนทิ้งก็บุญเเล้ว
- ยกออกทำไม รายได้ทั้งนั้น ลงระเบียบไปเลย ซักเสร็จไม่เอาออก ปรับเงิน ได้สองต่อ คราวนี้มานั่งรอเลยหละ ไม่ซักก็ไม่เป็นไร คนอื่นก็ยังมี
- คุณเจ้าของโพสต์ลายมือล่างรึลายมือบน เหมือนเคยเจอลายมือบนมาก่อน ลายมือสวย แต่ลายเส้นยักคงไม่ค่อยสวยเลยเขียนออกมาแบบนี้
- เคยเจอค่ะ เราประกาศว่าเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว ผ่านไปครึ่งวันก็ยังไม่มาเอาออก เราออกไปข้างนอกกลับมามันก็ยังคาถังซักผ้าค่ะ
- เฮ้อ..ควรซื้อเครื่องซักผ้าส่วนตัวเนาะ จะซักวันนี้แล้วตากมะรืนก็ไม่มีใครเดือดร้อน
- รอได้แค่ห้านาทีค่ะ ถ้ายังไม่มาก็เอาออกให้ (เท่าที่ทำมาเจ้าของผ้ายังไม่เคยรู้ตัวนะคะว่าเราเอาออก ขนาดเราซักเสร็จแล้วเขายังไม่มาเอาผ้าของตัวเองเลย)
- ติดป้าย ตรงเครื่อง กรุณานำผ้าออกทันทีที่เครื่องหยุดทำงานเพราะคนอื่นต้องใช้เช่นกัน หากเครื่องหยุดไม่นำออกคนต่อไปสามารถนำออกแล้วใช้ต่อได้
- ไม่ดีหรอมีคนเอาใส่ตะกร้าให้เลยไม่ต้องมาหยิบใส่อีก ถ้าไม่อยากให้คนหยิบก็กะเวลาว่าพอใกล้เสร็จก็ลงมาเอาเลยสิ คนอื่นเขาก็จะใช้เครื่องเหมือนกัน
สุดท้าย ดราม่านี้อาจไม่มีคำตอบตายตัวว่าใครผิดใครถูกในมารยาทใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ แต่สิ่งที่ชาวเน็ตเห็นตรงกันคือ อย่าปล่อยให้ผ้าของตัวเองเป็นภาระของคนอื่น และการอยู่ร่วมกัน ต้องรู้จักเกรงใจ เพราะต่อให้ผ้าสะอาดแค่ไหน ถ้ามารยาทไม่สะอาดด้วย ก็อาจกลายเป็นเรื่องให้ซักกันไม่รู้จบ