แฉอินฟลูฯ มัดมือชกร้านอาหาร รีวิวโดยไม่ชิม ซ้ำด่ารัว-แช่งร้าน ทั้งที่ไม่เคยตกลงจ้าง

แบบนี้ก็มีด้วย ? เจ้าของร้านอาหารซัด อินฟลูฯ มัดมือชกจ้างรีวิว รีวิวอาหารโดยไม่ชิม ก็อปปี้คำรีวิวซ้ำ ซ้ำด่ารัว-แช่งร้าน หลังบอกจะไม่จ้าง ลั่นคนแบบนี้ไม่ขอร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม
ในขณะที่ชาวโซเชียลมักจะเห็นเหล่าอินฟลูฯ มากมาย พากันทำคอนเทนต์รีวิวอาหาร ปรากฏกันเต็มฟีดไปหมด แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังรีวิวเหล่านั้น อาจมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่ ดังเช่นกรณีล่าสุด (27 ตุลาคม 2568) ที่้ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ขอออกมาโพสต์ระบายความรู้สึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม
โดยจากโพสต์ของร้านผ่านเฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม ระบุว่า "ในฐานะแอดมิน และ เจ้าของร้าน ขออนุญาตระบายอะไรยาว ๆ หน่อยนะคะ
วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงได้ติดต่อมาเพื่อรีวิว ซึ่งอินฟลูฯ ท่านนี้เคยมารีวิวร้านแล้วเมื่อปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายรวม ๆ แล้วเกือบ 5,000 บาท (ลง 3 แพลตฟอร์ม + ยิง ad) รวมถึงร้านสปอนเซอร์อาหาร โดยอินฟลูฯ ท่านนี้ได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 7-8 เมนู
การรีวิวได้จบไปด้วยดี แต่ทางร้านมีความคิดเห็นว่า ทางร้านและอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ มีทัศนคติต่ออาหารไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นการยากที่จะเกิดการร่วมมือกันอีกในอนาคต เหตุเพราะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม
- อินฟลูฯ ท่านนี้ รีวิวอาหารโดยไม่มีการชิม ทำให้อาหารที่เหลือหลายเมนูต้องถูกทิ้งขว้าง
- อินฟลูฯ ท่านนี้ มุ่งเน้นให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพวิว และการถ่ายภาพคู่กับอาหาร โดยขาดความสนใจต่อวัตถุดิบ และความเป็นมาของเมนูนั้น ๆ (พยายามเล่าเขาก็ไม่ฟัง)
- อินฟลูฯ ท่านนี้ ใช้การพิมพ์ด้วยเสียง ทำให้พบการสะกดผิดอย่างมาก และ รีวิวในทุก ๆ ร้านเหมือนกันหมด
- อินฟลูฯ ท่านนี้ไม่ได้แจ้งตั้งแต่ต้นว่าการรีวิวนี้ มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เพียงการขอใช้สถานที่
เมื่อได้รับการติดต่ออีกครั้ง ทางร้านจึงปฏิเสธโดยอ้อมไปว่า เจ้าของร้านไม่สะดวก ไม่อยู่ร้าน แต่ทางอินฟลูฯ ท่านนี้ยังคงรบเร้าว่าการมาถ่ายวันนี้จะเป็นการนำเสนอสิ่งดี ๆ สู่สังคม และจะมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ทางเจ้าของร้านได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่สะดวก ขอดูเวลาอีกที ซึ่งหลังจากที่ทางอินฟลูฯ พอใจกับคำตอบจึงได้วางสายไป โดยย้ำให้เจ้าของร้านโทร. แจ้งด้วย
จากนั้นมีลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวนมาก กว่าเจ้าของร้านจะว่างจากในครัวก็เป็นเวลา 15.00 น.
เมื่อเวลา 15.46 น. ทางอินฟลูเอนเซอร์ได้ติดต่อมาต่อว่าเจ้าของร้าน ที่ไม่โทร. แจ้งเขาว่าจะไม่จ้างรีวิว ทำให้เขาเสียเวลาขับรถมา ทางเราพยายามอธิบายแล้วว่าติดทำอาหารให้ลูกค้า ไม่สามารถโทร. แจ้งได้ เมื่อเสร็จจึงพักทานอาหารทำให้ไม่ได้ติดต่อกลับ (ยังไม่ได้รับปากว่าจะจ้างเลยนะ)
แต่ทางอินฟลูฯ ไม่รับฟังและได้ต่อว่าว่าเจ้าของร้านว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่นำเสนอสิ่งดี ๆให้คนอื่น รวมถึงได้สาปแช่งให้ร้านเจ๊ง ให้เวรกรรมตามทัน รวมถึงมีคำอาฆาตมาดร้ายต่าง ๆ (ขอไม่พูดถึงนะคะ) โดยทางร้านไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย (พูดไม่ทัน)
ด้วยความเคารพ..
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม
ทางร้านได้ให้เกียรติอินฟลูฯ ท่านนี้อย่างมากแล้ว โดยไม่แจ้งไปตามตรงว่า "คุณภาพของคอนเทนต์ท่าน ไม่ตรงตามมาตรฐานของเรา"
เราไม่ได้ต้องการรีวิว
- 5 ดาว
- อร่อยแสงออกปาก
- ฉ่ำมากแม่
- เลิศเลอ เพอร์เฟกต์
เราทำร้านยุ้งเกลือ บ้านแหลมขึ้นมาเพราะต้องการนำเสนออาหารท้องถิ่น
..อาหารที่แสดงความเป็น 'บ้านแหลม'..
..วัตถุดิบที่มาจากชาวบ้าน..
..ทิวทัศน์ที่เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านแหลมจริง ๆ..
การที่อินฟลูฯ ท่านนี้รีวิว 5 ดาวโดยไม่มีการทานอาหาร มองอาหารเป็นเพียงพร็อพถ่ายรูป รวมถึงการก็อปปี้แคปชั่นรีวิวของตัวเองไปใช้กับทุก ๆ ร้านโดยเปลี่ยนแค่ชื่อร้านกับเมนู เป็นการดูถูกความตั้งใจในการทำอาหารของคนครัว และ จิตวิญญาณของร้านอย่างยิ่ง เราจึงขออนุญาตไม่ร่วมงานอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ยุ้งเกลือ บ้านแหลม
ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ (และท่านอื่น ๆ) ว่า
...การเป็นนักรีวิวอาหาร ถ้าไม่มีความรู้ด้านวัตถุดิบ หรือการทำอาหาร สิ่งที่อย่างน้อยที่สุดที่ควรจะมีคือ passion ในอาหารนะคะ...
ถ้าคุณเป็นนักรีวิวที่มีคุณภาพ ลูกค้าจะติดต่อจ้างคุณเองโดยไม่ต้องใช้วิธีมัดมือชกคนอื่นค่ะ (เวลาโดนปฎิเสธแล้วจะได้ไม่ต้องโมโหฟาดวงฟาดงาใส่คนอื่นเขา) ด้วยความเคารพ"