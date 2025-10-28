HILIGHT
จะชงกาแฟกิน แต่สภาพกระติกน้ำ ถึงดูเละยังใช้ได้อยู่

        สู้ชีวิตยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด จะชงกาแฟกิน แต่สภาพกระติกน้ำ ถึงดูเละยังใช้ได้อยู่
            ผู้ใช้ TikTok @monggon5 ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง กำลังชงกาแฟกิน แต่หลาย ๆ คนต่างมาสะดุดตรงสภาพกระติกน้ำ ถึงแม้ยังดูใช้งานได้อยู่ แต่สภาพข้างนอกนั้น แตกยับไม่มีชิ้นดี กะว่ารอคนละครึ่ง แล้วค่อยซื้อใหม่ ทางด้านชาวเน็ตเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย อยากให้เปลี่ยนอันใหม่โดยเร็ว
กระติกน้ำ

กระติกน้ำ

กระติกน้ำ

           ด้วยความที่เรื่องราวดังกล่าวเป็นไวรัลดัง จนเรื่องถึงหูเจ้าของแบรนด์กระติกน้ำที่ใช้ ล่าสุดทางแบรนด์ได้ส่งกระติกน้ำอันใหม่มาให้ใช้ถึงที่บ้าน ชาวเน็ตต่างพากันแสดงความยินดี พร้อมแซวว่า บริษัทเขากลับมาเปิดไลน์ผลิตใหม่เพราะพี่เลยนะเนี่ย
กระติกน้ำ

กระติกน้ำ

ภาพจาก TikTok @monggon5
