จับอดีตนักมวย แชมป์หลายเวทีใหญ่ ทำเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 100 ล้าน

จับอดีตนักมวย แชมป์หลายเวทีใหญ่ ปืนกล ต.สุรัตน์ เปิดเว็บพนันออนไลน์ 3 ปี เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเครือข่าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 รายงานว่า ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 นำกำลังเข้าจับกุม เครือข่ายพนันออนไลน์ "G2G69BET" (จี ทู จี หก เก้า เบ็ท) ที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีนักมวยชื่อดัง ดีกรีแชมป์หลายเวทีใหญ่ เป็นผู้บริหารเว็บไซต์
โดยเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้น 9 จุด ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 7 จุด จังหวัดลำพูน 1 จุด และ จังหวัดเชียงราย 1 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย ดังนี้
1. นายวีระพงษ์ อายุ 28 ปี หรือ ปืนกล ต.สุรัตน์ นักมวยชื่อดัง ผู้บริหารเว็บไซต์/ผู้รับผลประโยชน์
2. นายประวิทย์ อายุ 27 ปี แอดมินเว็บไซต์และคนกดเงินสด
3. นายธวัชชัย อายุ 37 ปี บัญชีม้า (จ่ายเงิน)
4. น.ส.มุทิตา อายุ 22 ปี บัญชีม้า (รับเงิน)
5. นายภานุมาศ อายุ 31 ปี บัญชีม้า (จ่ายเงิน) และคนกดเงินสด
6. นายเกรียงไกร อายุ 36 ปี บัญชีม้าสำหรับบริหารเงินเว็บ และบัญชีม้าสำหรับใช้ถอนเงิน
ภาพจาก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
โดยทั้ง 6 คน ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน"
7. น.ส.นารีรักษ์ อายุ 30 ปี แอดมินเว็บไซต์ G2G69BET และเว็บพนันอื่น ๆ
8. นายเนรมิต อายุ 23 ปี แอดมินเว็บไซต์ G2G69BET และเว็บพนันอื่น ๆ
ทั้ง 2 คน ถูกดำเนินคดีข้อหา ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนันฯ
ทางด้าน นายวีระพงษ์ หรือ ปืนกล ให้การว่า ตนเองเป็นเจ้าของเว็บดังกล่าว ทำมาประมาณ 3 ปี และมีการจ้างเครือข่ายในการดูแลทั้งแอดมิน และบัญชีม้า โดยมีตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด ส่วนเงินที่ได้มา ก็นำไปใช้ในการหมุนเวียนเว็บพนันและใช้จ่ายส่วนตัว
หลังจากนี้ ทางตำรวจจะขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการและหุ้นส่วนอีกหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์