รวมตัวแจ้งความอู่ดัง V10 เบี้ยวซ่อมอื้อ ล่าสุดอู่ปิด เจ้าของหาย ซ้ำรถหายจากอู่ด้วย

          ผู้เสียหายรวมตัว แจ้งความเอาผิดอู่ดัง V10 Garage หลังอู่ปิด เจ้าของอู่หาย แถมรถหายจากอู่ ชี้แค่ 11 ราย เสียหายกว่า 35 ล้าน เจ้าของรถหวั่นใจ จะได้คืนไหม ?

รวมตัวแจ้งความอู่ดัง V10 เบี้ยวซ่อมอื้อ
ภาพจาก โหนกระแส 

          จากดราม่าเดือด คู่รักอินฟลูฯ มอส-เจีย พร้อมกลุ่มผู้เสียหาย แฉเรื่องราวเกี่ยวกับอู่ใน จ.ปทุมธานี ที่นำรถไปซ่อมแต่กลับเจอปัญหาซ้ำซ้อน สงสัยมีการใส่อะไหล่เทียม ซึ่งจากการเผชิญหน้าในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ใหญ่ เจ้าของอู่ V10 Garage ยอมรับว่าใช้อะไหล่แท้ แต่เป็นมือหนึ่งผสมมือสอง ซ้ำมีกรณีรื้อรถปอร์เช่ ทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงซ่อม หรือมีการออกใบสั่งซ่อมใด ๆ 



          ล่าสุด (28 ตุลาคม 2568) โหนกระแส รายงานว่า ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พาเจ้าของรถยนต์ 11 ราย รวมตัวแจ้งความที่ สภ.ปากคลองรังสิต หลังนำรถเข้าซ่อมที่อู่ V10 Garage แต่กลับถูกเบี้ยวซ่อม ติดต่อเจ้าของอู่ไม่ได้ และรถหายไปจากอู่ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 35 ล้านบาท

          ในจำนวนผู้เสียหายเหล่านี้ มีทั้งกรณีที่นำรถออกมาแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจในอะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อู่ซ่อมให้ กรณียังไม่ได้นำรถออกจากอู่ และพอติดต่อทวงถามไปที่ ใหญ่ เจ้าของอู่ ก็เงียบไม่ได้รับการติดต่อกลับ นอกจากผู้เสียหายไปตรวจสอบดูที่อู่ พบว่าอู่ปิด และไม่เห็นรถของตนจอดในอู่แล้ว 

รวมตัวแจ้งความอู่ดัง V10 เบี้ยวซ่อมอื้อ
ภาพจาก โหนกระแส 

          ด้าน คุณปู เจ้าของรถยนต์เชฟโรเลต โคเวท สีแดง ราคา 9 ล้านกว่าบาท เปิดเผยว่า รถของตนมีประกันชั้น 1 และเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย จึงตัดสินใจนำรถไปซ่อมที่อู่ดังกล่าว ทางอู่ประเมินค่าซ่อม 3.2 ล้านบาท ซึ่งประกันก็อนุมัติเต็มวงเงิน ทางอู่การันตีว่าซ่อมเสร็จใน 2 เดือน แต่หลังสั่งซ่อมตั้งแต่พฤศจิกายน 2566 โดยจ่ายเงินงวดแรกไป 1.6 ล้านบาท เวลาผ่านมา 2 ปี รถก็ยังซ่อมไม่เสร็จ ทางอู่มีข้ออ้างสารพัด 

          เมื่อตนเองเห็นข่าวก็ยิ่งเกิดความกังวลใจต้องการขอรถคืน ปรากฏว่าติดต่อ ใหญ่ กับ ไข่มุก ซึ่งเป็นเจ้าของอู่ ไม่ได้เลยสักคน ตนจึงไปดูรถที่อู่ พยายามสอดส่องเข้าไปด้านใน พบว่าอู่ปิด และไม่มีรถของตนจอดในอู่แล้ว 

          คุณตุ๊ก เจ้าของรถปอร์เช่ พาลาเมร่า สีดำ ซึ่งถูกรถชนล้อหน้าขวาหัก ทางอู่ตีค่าซ่อม 1.8 ล้านบาท เธอไม่ได้ทำประกันไว้ แต่ก็มีการผ่อนจ่ายค่าซ่อมไปแล้วกว่า 70% เอารถเข้าอู่ตั้งแต่มีนาคม 2568 จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รถคืน และไม่มั่นใจว่าการซ่อมเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ และเข้าไปตรวจสอบล่าสุดไม่เห็นว่ารถจอดอยู่ที่อู่แล้วเช่นกัน

          และยังมีกรณี คุณจีจี้ เจ้าของรถ Tesla Model 3 ที่มาออกรายการโหนกระแส ซึ่งรถของเธอถูกชนและสภาพรถถูกถอดแยกชิ้นส่วนเหลือแต่โครงไก่ วันนี้เดินทางมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีด้วย เพราะเธอเองก็ไม่สามารถติดต่อกับคุณใหญ่ได้ และยังไม่ทราบว่ารถของเธอตอนนี้อยู่ที่ไหน

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 



รวมตัวแจ้งความอู่ดัง V10 เบี้ยวซ่อมอื้อ ล่าสุดอู่ปิด เจ้าของหาย ซ้ำรถหายจากอู่ด้วย โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2568
