พีคจัด สาวเอาปอร์เช่เข้าอู่ เห็นอีกทีถูกรื้อเป็นชิ้น ๆ จี้จนเจ้าของอู่โป๊ะ รื้อแม้ไม่มีใบสั่งซ่อม

ป๋อมแป๋ม เจ้าของปอร์เช่ ทำคนชมลั่น พูดดีมาก ทั้งที่ยังไม่ได้พูด พอได้พูดจัดชุดใหญ่ พีคจัดเอารถไปเข้าอู่ ยังไม่ได้ตกลงซ่อม ไปดูอีกที ถูกรื้อเป็นชิ้น ๆ ทั้งที่ไม่มีเซ็นใบสั่งซ่อม !
ภาพจาก โหนกระแส
จากดราม่าระหว่าง คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ เจ้าของเพจ มอสเจีย จัสมีโอ กับอู่ซ่อมรถยนต์ชื่อดัง หลังมีการนำรถโตโยต้า อัลพาร์ด ที่ประสบอุบัติเหตุไปซ่อม แต่กลับพบปัญหาหลายอย่าง ซึ่งทางอินฟลูฯ เชื่อว่าอาจถูกย้อมแมวสับเปลี่ยนอะไหล่มาใส่ แถมยังถูกเรียกค่าอะไหล่ถึง 1.3 ล้านบาท และยังมีปัญหาสารพัด
ล่าสุด (16 ตุลาคม 2568) รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมี มอส และ เจีย คู่รักอินฟลูฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยผู้เสียหายคนอื่น ๆ ที่เคยนำรถไปซ่อมที่อู่ดังกล่าว มาร่วมพให้ข้อมูลในรายการ ขณะที่ฝั่งอู่รถมี ใหญ่ เจ้าของอู่ มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม พบว่าหลังจากมีการแนะนำตัวฝั่งผู้เสียหายแต่ละราย ผู้ชมดูเหมือนจะให้ความสนใจกับ ป๋อมแป๋ม เจ้าของรถปอร์เช่ ที่นำรถไปซ่อมในอู่ดังกล่าวเช่นกัน โดยหลังจากกล้องจับไป ผู้ชมก็พากันคอมเมนต์ชื่นชม เช่น ป๋อมแป๋ม พูดดีมาก ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้พูดอะไรเลย
สุดท้ายเมื่อได้โอกาสพูด ป๋อมแป๋มจึงเล่าว่า รถปอร์เช่ของเธอประสบอุบัติเหตุ เห็นร้านนี้ทำโซเชียลค่อนข้างดีมาก ๆ จึงติดต่อไป ข้างในไม่เป็นอะไร มีแค่กันชนด้านหน้า ฝั่งหนึ่งถลอก อีกฝั่งไม่เป็นอะไรเลย รถไม่มีประกัน ซึ่งอู่ตีราคามา 9.5 แสน แต่ตนไม่โอเค จึงถาม พี่ชายที่รู้จัก ซึ่งเป็นเจ้าของอู่อีกทีหนึ่ง
พี่ชายคนนี้ตีราคามาอยู่ที่ 3 - 3.5 แสน ตนจึงคุยกับที่บ้านว่าจะไปซ่อมที่อื่น แต่หลังแจ้งว่าจะไปซ่อมที่อื่น ทางอู่นี้กลับมาเสนอว่าจะซ่อมให้ฟรีก่อน วันนั้นมีพยานหลายคนรับฟังด้วย เสร็จแล้วให้ตนเอารถไปทำประกัน โดยเขาเสนอเบี้ยประกันในรถมา 7 หมื่นกว่าบาท
เขาให้เราเอารถไปทำประกันชั้น 1 จากนั้น ให้ขับรถลุยน้ำมาให้เขา แล้วพอน้ำเข้าเครื่อง จากนั้นเขาจะเอารถไปเคลมประกันค่าเครื่อง 1.5 ล้านบาท ได้ยินแบบนั้นตนก็ตกใจ พี่ชายตน รุ่นพี่ตนก็ตกใจ ทุกคนงงว่า แบบนี้ก็ได้เหรอ แต่ตนไม่สบายใจก็ตัดสินใจจะยกไปซ่อมที่อื่น
แต่พอบอกเขาว่าจะเอารถไปที่อื่น จะติดต่อไป เขาก็หาย ไปต่างประเทศบ้าง ไปต่างจังหวัดบ้าง เมื่อไปอู่เขาก็จะส่งคนอื่นมาต้อนรับ เราพยายามติดต่อไปหลายเดือนมาก ผ่านไป 2 เดือน จนกระทั่งวันหนึ่งตนไปพบรถของตนถูกถอดเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมด ถูกถอดอะไหล่จนหมด
เราก็ตกใจ ตนไม่ได้ตกลงซ่อมเลยที่ 9.5 แสน ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่รถตนเป็นสภาพแบบนี้ เราก็ถามเขาว่าจะเอายังไงกันดี เขาก็ถามว่าเราไหวค่าซ่อมที่เท่าไหร่ มาเสนอค่าซ่อมกัน เขาอยากจบคันนี้ ตนก็แจ้งว่าถ้าจะต้องจ่าย ตนให้เต็มที่ 5 แสน
เขาก็อ้างว่าขอเวลา 1 สัปดาห์ เขาจะต้องติดต่อไปที่ศูนย์อังกฤษเท่านั้น เพราะรถของตนในสภาพนี้คงไม่มีอู่ไหนรับซ่อมแน่นอน มีแค่เขาเท่านั้น ถ้าไปที่อื่นซ่อมไม่เนี๊ยบแน่นอน
จากนั้น ใหญ่ อ้างว่า ป๋อมแป๋มไม่ใช่คนนำรถมาซ่อมกับตน เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งตนจะคุยกับผู้ชายที่เป็นคนเอารถมาซ่อมเท่านั้น ไม่สนใจว่าป๋อมแป๋มจะมีชื่อเป็นเจ้าของรถตอนนี้
อย่างไรก็ตาม ป๋อมแป๋ม ยืนยันว่าไม่เคยมีการตกลงว่าจะให้ซ่อมใด ๆ ทางเจ้าของอู่ก็โชว์หลักฐาน เป็นแชต ที่คนนำรถมา ส่งข้อความมาถามว่า "ว่างซ่อมรถให้เมื่อไหร่"
จากนั้น ป๋อมแป๋ม จะขอดูใบสั่งซ่อม เพราะหากอีกฝ่ายสั่งซ่อมจริง ๆ ตนก็จบ เพราะเจ้าของอู่พูดเองว่าทุกครั้งที่จะต้องซ่อม จะต้องมีใบประเมิน
อย่างไรก็ตาม เจ้าของอู่บอกว่า "ไม่มี" ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า แล้วจะซ่อมทำไม ใหญ่จึงอ้างว่าต่อว่า ตนไม่ได้ซ่อม ตนแค่รื้อเพื่อที่จะเตรียมซ่อม
หนุ่ม กรรชัย บอกทันทีเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะรื้อไม่ได้ เพราะก็บอกเองว่าจะรื้อไม่ได้ถ้าไม่มีใบสั่งซ่อมนี้
ใหญ่ ตอบกลับมาเพียงว่า เป็นเคสบายเคส และจะอธิบายต่อ แต่ทาง หนุ่ม กรรชัย ได้เบรกไว้ พร้อมเตือนให้รับฟังก่อนสังคมจะบอกว่าแถ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ใหญ่เป็นคนบอกเองว่าที่ต้องเซ็นใบนี้ ก็เพื่อจะเข้าไปรื้อ ไปแกะดูข้างในรถ ว่ารถคันนี้ประเมินราคาเท่าไหร่ในการซ่อม ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปแกะก่อนได้ เพราะลูกค้ายังไม่คอนเฟิร์ม
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส