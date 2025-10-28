HILIGHT
แม่ให้เด็กเล่นงู เห็นนิ่ง ๆ ไม่มีพิษภัย รู้อีกทีลูกร้อง - มีเลือด ช็อกลูกบอก งูกัดหัว

          แม่ให้ลูกชายเล่นกับงู นึกว่านิ่ง ๆ ไม่มีพิษภัย อึ้งงูกัดหัวลูก ชี้ทุกอย่างมันไวมาก ตอนแรกยังไม่เชื่อ จนได้เห็นเลือดที่หัว เจ้าหนูลั่น เข็ดทั้งชาติ

เล่นกับงู งูกัดหัว
ภาพจาก Instagram salty_craft_family

          ในขณะที่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูก ๆ เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการให้เด็กได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือสัตว์ต่าง ๆ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันและอันตรายต่าง ๆ ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ ดังเช่นกรณีล่าสุดที่ครอบครัวชาวออสเตรเลียพาลูก ๆ ไปเที่ยวสวนสัตว์ฉลองวันเกิด แต่กลับทำให้ลูกอีกคนบาดเจ็บจากการถูกงูฉกหัวโดยไม่มีใครเห็น

          รายงานจากเว็บไซต์ Newsweek เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยในอินสตาแกรม salty_craft_family เมื่อไม่นานมานี้ เผยให้เห็นภาพของเด็กชายวัย 7 ขวบ ที่นำงูตัวหนึ่งมาคล้องรอบคอ แต่ในจังหวะที่เจ้าหน้าที่อุ้มงูออกไป จู่ ๆ งูที่ดูคล้ายจะไม่มีอันตรายตัวนี้กลับพุ่งเข้าฉกศีรษะของเด็กชาย จนเกิดเป็นแผลมีเลือดไหล

เล่นกับงู งูกัดหัว
ภาพจาก Instagram salty_craft_family

          แม้แต่แม่เด็กก็ยอมรับว่าเธอมองไม่เห็นเลยว่าลูกถูกงูฉกตอนไหน เพราะทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นไวมาก แม้แต่ตอนที่ลูกร้องไห้บอกว่าถูกงูฉกหัว เธอยังไม่อยากจะเชื่อ

เล่นกับงู งูกัดหัว
ภาพจาก Instagram salty_craft_family

          คริสตี้ คาร์ฟ แม่ของเด็กชาย เผยว่า อินสตาแกรมนี้มีไว้บันทึกเรื่องราวการเล่นเซิร์ฟของลูก ๆ 2 คน ที่ระดมทุนมาสนับสนุนหน่วยงานการกุศลในท้องถิ่นของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่ครอบครัวจะเริ่มทำคลิปตลกต่าง ๆ ของลูก ๆ 

          จนไม่นานมานี้เอง ในวันเกิดครบรอบอายุ 11 ขวบของลูกสาวคนโต เด็กหญิงพร้อมเพื่อน ๆ ได้ไปทัวร์สวนสัตว์ตอนกลางคืนด้วยกัน พวกเธอไปเยี่ยมชมสัตว์กลางคืน และเห็นสัตว์ตัวเป็น ๆ มากมาย กระทั่งช่วงท้ายของการทัวร์ เด็ก ๆ จึงเข้าไปผลัดกันอุ้มงูที่นำมาจัดแสดง 

          มีงูหลามอยู่ 2 ตัว ที่เด็ก ๆ ผลัดกันจับจนครบ แต่แล้ว ครูซ ลูกชายวัย 7 ขวบของเธอ ก็เข้ามาขออุ้มงูอีกรอบ เธอจึงเข้าไปถ่ายคลิปขณะที่ลูกชายมีงูหลาม carpet python คล้องอยู่ที่คอ ซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งหลังถ่ายคลิปให้ลูกเสร็จ ลูกชายก็มายืนข้าง ๆ เธอและร้องไห้ บอกว่างูกัดเขา

เล่นกับงู งูกัดหัว
ภาพจาก Instagram salty_craft_family
 
          เธอพยายามปลอบลูกว่างูไม่ได้กัด แต่เขายืนยันว่ามันกัดจริง ๆ เธอจึงลองส่องไฟฉายไปที่ศีรษะของลูก แล้วก็เห็นเลือด 

เล่นกับงู งูกัดหัว
ภาพจาก Instagram salty_craft_family

          "มันเกิดขึ้นเร็วมาก ฉันไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งกลับมาดูคลิปหลังจากนั้น จึงเห็นช่วงเวลาที่งูกัดศีรษะเขา" แม่เด็กกล่าว         

          ทั้งนี้ ลูกชายของเธอนิ่งมากตอนอยู่กับงู แต่ตอนที่งูถูกอุ้มไปพ้นตัวเขา แม่คิดว่าลูกคงหันไปดูว่างูอยู่ไหนแล้ว และการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันนั้นอาจทำให้งูตกใจ แต่โชคยังดีที่งูตัวนั้นไม่มีพิษ ลูกชายของเธอจึงไม่ได้รับอันตราย แม้จะได้แผลที่ศีรษะและแผลใจก็ตาม   

          โดยเด็กชายบอกเลยว่า ชาตินี้เขาจะไม่มีวันจับงูอีก

          ขณะที่แม่เด็กชี้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุ เธอคิดว่าทางสวนสัตว์ไม่สมควรถูกวิจารณ์จากเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่างูจะมีความอดทนสูงและนิ่งเมื่อถูกจับ แต่มันก็เป็นสัตว์ป่า ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่สามารถคาดเดาได้ เธอเองก็จะไม่ให้ลูกจับงูอีกในเร็ว ๆ นี้แน่นอน แต่หากลูกชายอยากจะลองจับเอง เธอก็คงไม่ห้ามเขา


ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek

