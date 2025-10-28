HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

ซื้อซูชิมากิน พอปิดไฟเห็นแสงสีฟ้าในซูชิ ถึงกับไม่กล้ากิน

       รู้ว่าคืออะไรมีช็อก ซื้อซูชิมากิน พอปิดไฟเห็นแสงสีฟ้าในซูชิ ถึงกับไม่กล้ากิน

           เฟซบุ๊ก Mild Burusskorn ได้โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพตอนซื้อซูชิจากร้านหนึ่ง กลับไปกินที่บ้าน จังหวะที่กำลังลงรถปิดไฟ เห็นแสงสีฟ้าขึ้นมาจากซูชิ แล้วเป็นแค่ชิ้นนั้นชิ้นเดียว จนเริ่มเอะใจว่ามันคืออะไร กลัวว่ามีอะไรมาปนเปื้อน ทำเอาไม่กล้ากินไปเลย

           ทางด้านชาวเน็ตมาให้คำตอบเพิ่ม แสงสีฟ้าคือมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจำนวนมากและรวดเร็วจนเรืองแสงได้ ไม่ควรนำมากิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง และลำไส้อักเสบ

ซูชิ

ซูชิ

ซูชิ

ภาพจากเฟซบุ๊ก Mild Burusskorn
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซื้อซูชิมากิน พอปิดไฟเห็นแสงสีฟ้าในซูชิ ถึงกับไม่กล้ากิน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 17:59:53
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย