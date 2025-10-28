รู้ว่าคืออะไรมีช็อก ซื้อซูชิมากิน พอปิดไฟเห็นแสงสีฟ้าในซูชิ ถึงกับไม่กล้ากิน
เฟซบุ๊ก Mild Burusskorn ได้โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพตอนซื้อซูชิจากร้านหนึ่ง กลับไปกินที่บ้าน จังหวะที่กำลังลงรถปิดไฟ เห็นแสงสีฟ้าขึ้นมาจากซูชิ แล้วเป็นแค่ชิ้นนั้นชิ้นเดียว จนเริ่มเอะใจว่ามันคืออะไร กลัวว่ามีอะไรมาปนเปื้อน ทำเอาไม่กล้ากินไปเลย
ทางด้านชาวเน็ตมาให้คำตอบเพิ่ม แสงสีฟ้าคือมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจำนวนมากและรวดเร็วจนเรืองแสงได้ ไม่ควรนำมากิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง และลำไส้อักเสบ
ภาพจากเฟซบุ๊ก Mild Burusskorn