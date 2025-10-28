HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าเบนซ์ป้ายแดง โวยเก๋งจอดชิด ด่ามักง่าย-ไร้มารยาท โต้โซเชียลแบบสู้มือ หลังเจอทัวร์


          ดราม่าสนั่น เบนซ์ป้ายแดง โวยเก๋งดำจอดชิด ทำเปิดประตูไม่ได้ ด่ามักง่าย-ไร้มารยาท สุดท้ายเจอทัวร์ คนลั่นเจอของจริงเข้าให้ คู่กรณีแจ้งความแล้ว 
          
ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล
ภาพจาก ท่านเปา 


ภาพจาก ท่านเปา 

          วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เพจ ท่านเปา พาไปส่องดราม่าในกลุ่มคนเมืองกาญจน์ หลังมีหญิงเจ้าของรถเบนซ์ป้ายแดง โพสต์คลิปโวยรถเก๋งดำคันหนึ่งที่มาจอดประกบข้าง ชิดรถเธอจนเปิดประตูไม่ได้ พร้อมต่อว่าเจ้าของรถเก๋งดำว่าจอดรถมักง่าย ไม่มีมารยาท จอดแบบนี้คิดว่าคนอื่นเขาจะขึ้นยังไง อีกฝั่งไม่มีอะไรกั้น ทำไมไม่จอดชิด 
          
          หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก บางส่วนชี้ว่ารถเบนซ์ของคนโพสต์นั้นมีขนาดใหญ่ และจอดชิดเส้นขาวมากกว่า จึงอาจจะเป็นเหตุให้เปิดประตูฝั่งคนขับได้ยาก ขณะที่ประตูอีกฝั่งน่าจะเปิดได้ แต่ทางเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบว่า "อีกฝั่งก็เปิดไม่ได้เช่นกัน"
          
          เจ้าของรถเบนซ์ยังมองว่า ฝั่งซ้ายของรถเก๋งดำก็ยังพอมีที่ น่าจะขยับชิดไปอีกหน่อย รวมถึงมีการบอกว่ารีบ
     
ภาพจาก ท่านเปา 

          ต่อมา เจ้าของรถเก๋งดำได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจง ระบุว่าขณะนั้นตนกำลังฟอกไตอยู่ จึงให้พยาบาลลงไปช่วยขยับรถแทน แต่ทางเจ้าของรถเบนซ์กลับไม่ยินยอม บอกว่าจะรอดูหน้าคนขับเท่านั้น แต่สุดท้ายหลังจากอยู่รอได้ 2 ชั่วโมง ก็ต้องให้คนอื่นนำรถมารับแทน 


          จากคำชี้แจงนี้ ทำให้กระแสในคอมเมนต์พลิกทันที หลายคนเริ่มเข้าใจและหันไปต่อว่าเจ้าของเบนซ์แทนแต่ฝ่ายเจ้าของเบนซ์ก็ไม่ยอมง่าย ๆ ตอบกลับทุกคอมเมนต์อย่างดุเดือด สู้มือสุด ๆ

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล
ภาพจาก ท่านเปา 

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล
ภาพจาก ท่านเปา 
          
          ทางเพจระบุว่า ท้ายที่สุดดราม่านี้จบลงแบบ "ตายไมค์" เมื่อเจ้าของรถเก๋งดำประกาศเตรียมฟ้อง จนเจ้าของโพสต์ต้องลบคลิปออกจากกลุ่มในที่สุด 
          
          ด้านชาวเน็ตที่ติดตามเรื่องราว เข้ามาคอมเมนต์กันรัว ๆ ทั้งมองว่าฝ่ายเก๋งดำก็จอดถูกแล้ว บ้างก็ชี้ว่าที่ยิ่งพีคไปกว่านั้นคือ ฝ่ายเก๋งดำเป็นตำรวจ และตอนนี้แจ้งความแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ย้ำว่า "ไม่ต้องกลัวผมจะยอมความนะครับ ผมก็สู้ตามกฏหมายถึงที่สุดครับ"

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล

ดราม่ารถจอดเบียด โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่าเบนซ์ป้ายแดง โวยเก๋งจอดชิด ด่ามักง่าย-ไร้มารยาท โต้โซเชียลแบบสู้มือ หลังเจอทัวร์ อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2568 เวลา 19:16:10 1,553 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย