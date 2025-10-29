สะเทือนขวัญ เครื่องบินท่องเที่ยวตก ใกล้ชายฝั่งเคนยา ดับสลดยกลำ ไร้ผู้รอดชีวิต

เกิดเหตุโศกนาฏกรรม เครื่องบินท่องเที่ยวตก ใกล้ชายฝั่งประเทศเคนยา ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย
ภาพจาก MWAJABE OMAR / AFP
ภาพจาก MWAJABE OMAR / AFP
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 บีบีซี รายงานว่า เครื่องบินขนาดเล็กเล็กที่บรรทุกนักท่องเที่ยวของประเทศเคนยา ในแอฟริกาตะวันออก ประสบเหตุตกและเกิดระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ ที่บริเวณใกล้ชายฝั่ง ส่งผลให้ผู้โดยสารและนักบินจำนวน 11 ราย เสียชีวิตทั้งหมด
สำนักงานการบินพลเรือนเคนยา (KCAA) ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินรุ่น Cessna 208B Grand Caravan ดำเนินการโดยสายการบินท้องถิ่นมอมบาซา แอร์ ซาฟารี (Mombasa Air Safari) ได้ออกเดินทางจากรีสอร์ตริมชายหาดเมืองเดียนี และกำลังมุ่งหน้าไปยังอุทยานสัตว์ป่ามาไซมารา ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อนจะตกลงเมื่อเวลา 05.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ห่างจากเมืองควาเลราว 10 กิโลเมตร
สายการบินระบุว่า นักบินไม่สามารถติดต่อศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศได้หลังจากออกเดินทาง และทางเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อนานถึง 30 นาทีกว่าจะพบเครื่องบิน
ขณะที่พยานได้ยินเสียงดังสนั่น และพบซากเครื่องบินไหม้เกรียม โดยมีเศษซากกระจัดกระจายอยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้
ทางสายการบินเปิดเผยว่า ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยว โดยเป็นชาวฮังการี 8 ราย และชาวเยอรมัน 2 ราย รวมทั้งมีนักบินชาวเคนยา 1 ราย รวมเป็น 11 ราย ทั้งหมดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว
โดยทางสายการบินกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
ภาพจาก MWAJABE OMAR / AFP
สตีเฟน โอรินเด กรรมาธิการเทศมณฑลควาเล กล่าวว่า สาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่จากข้อมูลเบื้องต้นจากทีมกู้ภัยคาดการณ์ว่า อาจเกิดจากสภาพอากาศเลวร้าย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศไม่ค่อยดีนัก มีฝนตกตั้งแต่เช้าตรู่ และมีหมอกหนามาก
ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เครื่องบินขนาดเล็กของ Amref ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลทางการแพทย์ของเคนยา เพิ่งเกิดอุบัติเหตุตกที่ชานเมืองไนโรบี ซึ่งเป็นเมืองหลวง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, New York Post