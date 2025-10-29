สาวซื้อสุนัขพูเดิลออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ต พาไปหาหมอรู้ความจริงตะลึง นี่มันไม่ใช่แล้ว

สาวซื้อสุนัขพูเดิลดำผ่านทางออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ตแปลก ๆ พาไปหาหมอจนรู้ความจริงอึ้ง โดนเซอร์ไพรส์เข้าให้แล้ว
ภาพจาก Xiaohongshu
ภาพจาก Xiaohongshu
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 Bastille Post เผยเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้กลายเป็นไวรัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายหลังจากเธอได้แชร์ประสบการณ์ซื้อลูกสุนัขพูเดิลผ่านทางออนไลน์ แต่เมื่อเลี้ยงไปแล้วกลับรู้สึกแปลก ๆ จนกระทั่งพาไปพบสัตวแพทย์ ก่อนจะได้รู้คำตอบที่ไม่คาดคิด
หญิงสาวรายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อเล่นว่า หลัวลู่ลู่ ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล Xiaohongshu เผยว่า ก่อนหน้านี้ เธอได้ตกลงซื้อลูกสุนัขพันธุ์พูเดิลสีดำ 1 ตัวมาจากช่องทางออนไลน์ โดยคนขายรับประกันว่าเป็นพันธุ์แท้ เธอตั้งชื่อให้มันว่า ฟู่กุ้ย แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอก็เริ่มสงสัยว่าอาจมีบางอย่างไม่ปกติ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัก
กระทั่งต่อมา เธอได้พาเจ้าฟู่กุ้ยไปยังคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อลงทะเบียนสุนัข แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ในคลินิกเห็นรูปลักษณ์ของมัน พวกเขาก็พูดขึ้นมาในทันทีว่า "มันไม่ใช่สุนัขพูเดิล" ทำเอาหญิงสาวถึงกับตกตะลึง จากนั้นเมื่อผลการตรวจสอบสายพันธุ์ออกมาทำให้พบว่า มันเป็นเพียงสุนัขพันธุ์ผสม
ทางเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่า เจ้าฟู่กุ้ยมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นต่างจากสุนัขพูเดิลอย่างเห็นได้ชัด ทั้งขนที่พันกันยุ่งเหยิง มีตาโปนเล็กน้อย และยังมีขนบาง ๆ บนหัว ซึ่งแตกต่างจากขนหยิกของสุนัขพูเดิลโดยทั่วไป ลักษณะคล้ายกับสุนัขพันธุ์เล็กหลายสายพันธุ์ผสมกัน
ภาพจาก Xiaohongshu
หญิงสาวประหลาดใจมากหลังจากรู้ความจริง เพราะเธอใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์พูเดิล อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สุนัขพุดเดิ้ลพันธุ์แท้ แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงเจ้าฟู่กุ้ยต่อไป เพราะเธอรักและผูกพันกับมันไปแล้ว
"ถึงมันจะดูยุ่งเหยิงไปบ้าง แต่มันมีนิสัยอ่อนโยนและมีมารยาทที่ดี ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเลี้ยงมันต่อไป" หญิงสาว กล่าว
ไม่เพียงแค่เธอที่จะตกหลุมรักเจ้าฟู่กุ้ย แต่ชาวเน็ตหลายคนก็เป็นเช่นเดียวกัน ภายหลังจากภาพของมันถูกแชร์ต่อกันไปบนโลกออนไลน์ เพียงไม่นานมันก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ผู้คนเข้าไปแสดงความเอ็นดู และกล่าวชื่นชมในความน่ารักของมัน
"นี่ไม่ใช่พูเดิล แต่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น"
"ถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นมาตรฐาน แต่ก็น่ารักมาก"
"นี่แหละตัวซีเคร็ตของแท้"
"เห็นครั้งเดียวก็ลืมไม่ลง"
"ถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกไปหน่อย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบุคลิกที่เรียบร้อยของมัน"
"ขอบคุณที่ไม่ทิ้งมันไปเพียงเพราะมันไม่ใช่พูเดิลพันธุ์แท้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Bastille Post, Udn