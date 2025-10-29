HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวซื้อสุนัขพูเดิลออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ต พาไปหาหมอรู้ความจริงตะลึง นี่มันไม่ใช่แล้ว

          สาวซื้อสุนัขพูเดิลดำผ่านทางออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ตแปลก ๆ พาไปหาหมอจนรู้ความจริงอึ้ง โดนเซอร์ไพรส์เข้าให้แล้ว 

สาวซื้อสุนัขพุดเดิ้ลออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ต
ภาพจาก Xiaohongshu

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 Bastille Post เผยเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้กลายเป็นไวรัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายหลังจากเธอได้แชร์ประสบการณ์ซื้อลูกสุนัขพูเดิลผ่านทางออนไลน์ แต่เมื่อเลี้ยงไปแล้วกลับรู้สึกแปลก ๆ จนกระทั่งพาไปพบสัตวแพทย์ ก่อนจะได้รู้คำตอบที่ไม่คาดคิด 

          หญิงสาวรายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อเล่นว่า หลัวลู่ลู่ ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล Xiaohongshu เผยว่า ก่อนหน้านี้ เธอได้ตกลงซื้อลูกสุนัขพันธุ์พูเดิลสีดำ 1 ตัวมาจากช่องทางออนไลน์ โดยคนขายรับประกันว่าเป็นพันธุ์แท้ เธอตั้งชื่อให้มันว่า ฟู่กุ้ย แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอก็เริ่มสงสัยว่าอาจมีบางอย่างไม่ปกติ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัก

          กระทั่งต่อมา เธอได้พาเจ้าฟู่กุ้ยไปยังคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อลงทะเบียนสุนัข แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ในคลินิกเห็นรูปลักษณ์ของมัน พวกเขาก็พูดขึ้นมาในทันทีว่า "มันไม่ใช่สุนัขพูเดิล" ทำเอาหญิงสาวถึงกับตกตะลึง จากนั้นเมื่อผลการตรวจสอบสายพันธุ์ออกมาทำให้พบว่า มันเป็นเพียงสุนัขพันธุ์ผสม 

          ทางเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่า เจ้าฟู่กุ้ยมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นต่างจากสุนัขพูเดิลอย่างเห็นได้ชัด ทั้งขนที่พันกันยุ่งเหยิง มีตาโปนเล็กน้อย และยังมีขนบาง ๆ บนหัว ซึ่งแตกต่างจากขนหยิกของสุนัขพูเดิลโดยทั่วไป ลักษณะคล้ายกับสุนัขพันธุ์เล็กหลายสายพันธุ์ผสมกัน 

สาวซื้อสุนัขพุดเดิ้ลออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ต
ภาพจาก Xiaohongshu

          หญิงสาวประหลาดใจมากหลังจากรู้ความจริง เพราะเธอใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์พูเดิล อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สุนัขพุดเดิ้ลพันธุ์แท้ แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงเจ้าฟู่กุ้ยต่อไป เพราะเธอรักและผูกพันกับมันไปแล้ว 

          "ถึงมันจะดูยุ่งเหยิงไปบ้าง แต่มันมีนิสัยอ่อนโยนและมีมารยาทที่ดี ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเลี้ยงมันต่อไป" หญิงสาว กล่าว 

          ไม่เพียงแค่เธอที่จะตกหลุมรักเจ้าฟู่กุ้ย แต่ชาวเน็ตหลายคนก็เป็นเช่นเดียวกัน ภายหลังจากภาพของมันถูกแชร์ต่อกันไปบนโลกออนไลน์ เพียงไม่นานมันก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ผู้คนเข้าไปแสดงความเอ็นดู และกล่าวชื่นชมในความน่ารักของมัน  

          "นี่ไม่ใช่พูเดิล แต่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น"
          "ถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นมาตรฐาน แต่ก็น่ารักมาก" 
          "นี่แหละตัวซีเคร็ตของแท้" 
          "เห็นครั้งเดียวก็ลืมไม่ลง"
          "ถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกไปหน่อย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบุคลิกที่เรียบร้อยของมัน"
          "ขอบคุณที่ไม่ทิ้งมันไปเพียงเพราะมันไม่ใช่พูเดิลพันธุ์แท้"


ขอบคุณข้อมูลจาก Bastille Post, Udn 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวซื้อสุนัขพูเดิลออนไลน์ ได้ตัวซีเคร็ต พาไปหาหมอรู้ความจริงตะลึง นี่มันไม่ใช่แล้ว อัปเดตล่าสุด 29 ตุลาคม 2568 เวลา 11:08:13 6,782 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย