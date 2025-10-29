เปิดปริศนาการค้นพบโลงศพลอยฟ้า ในถ้ำของจีน ตำนานสุสานลึกลับชวนหลอน

เปิดตำนานความหลอน ปริศนาลึกลับเกี่ยวกับการค้นพบโลงศพลอยฟ้า ในถ้ำบนเขาพื้นที่ห่างไกลในประเทศจีน
สุสานโลงศพแขวน 131 โลง
เมื่อปี 2558 China Daily สื่อท้องถิ่นของจีนได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการค้นพบโลงศพแขวน (Hanging coffins) หรือ พิธีฝังศพลอยฟ้า โดยนำโลงศพไปแขวนหรือยึดไว้บนหน้าผาหรือถ้ำ จำนวน 131 โลง ในมณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของจีน อยู่บนหน้าผากว้าง 50 เมตร สูง 100 เมตร นับเป็น สุสานโลงศพแขวน ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ และสร้างความฮือฮาให้กับผู้คน
โลงศพไม้เหล่านี้ถูกฝังอยู่ในถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออุโมงค์หินธรรมชาติบนหน้าผา นักโบราณคดีระบุว่า สุสานโลงศพแขวนเหล่านี้สามารถสืบย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ถังเมื่อ 1,200 ปีก่อน และเจ้าของสุสานคือชาวโป ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โลงศพรูปทรงต่าง ๆ ส่วนใหญ่แกะสลักจากไม้ทั้งชิ้น ด้านในเต็มไปด้วยเศษผ้า กระดูก และเครื่องปั้นดินเผา
ค้นพบหลายพื้นที่ในจีน
มีรายงานการค้นพบโลงศพแขวนหลายพื้นที่ในประเทศจีน โดยส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาอันห่างไกล รายงานของ CNN เผยว่า ตั้งแต่เมื่อปี 2528 นักสำรวจชาวฮ่องกง ได้ค้นพบโลงศพแขวนครั้งแรก จำนวนหลายโลงตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 90 เมตร ทางตอนใต้ของมณฑลเสฉวน ต่อมา มีการพบโลงศพแขวนประมาณ 30 โลง ตั้งอยู่บนหินปูนสูงประมาณ 30 เมตร ด้านข้างถ้ำแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ในปี 2542 แหล่งโลงศพแขวนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งถูกพบในเมืองหม่าถังปา มณฑลเสฉวน อยู่เหนือพื้นดินประมาณ 90 เมตร และได้รับการคุ้มครองในฐานะ "โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมของชาติ" ซึ่งมีดาบโบราณและของมีค่าอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยในโลงศพด้วย
ในปี 2553 นักเดินป่าสำรวจพื้นที่ภูเขาในเขตซีหยวน มณฑลกวางสี บังเอิญค้นพบถ้ำบนหน้าผาของภูเขาหินที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และภายในถ้ำพวกเขาเห็นอะไรบางอย่าง เมื่อใช้กล้องซูมเข้าไปก็พบว่าวัตถุนั้นมีลักษณะคล้ายโลงศพ ภายนอกผุพังและดูเก่าแก่มาก
ในปี 2560 รายงานของสื่อจีนเผยว่า มีการค้นพบโลงศพแขวนบนหน้าผาสีแดงเข้มของภูเขาหลงหู ในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน โดยมีลักษณะเป็นโลงศพไม้วางอยู่บนหน้าผาหินสูงชันที่ซุกซ่อนอยู่ในโพรงภูเขา รายงานระบุว่า โลงศพแขวนอันลึกลับเหล่านี้เป็นของกลุ่มชนโบราณที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน
โลงศพลอยฟ้า
โลงศพเหล่านี้จะตั้งเรียงกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ มีทั้งอยู่ในรอยแยกบนหน้าผา วางบนเสาไม้ที่ยื่นออกมา วางบนพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เจาะไว้บนหน้าผา หรือวางซ้อนกันสูงในถ้ำ บางครั้งแทบมองไม่เห็นจากพื้นดินเบื้องล่าง จึงมักจะถูกเรียกว่า โลงศพลอยฟ้า
โลงศพแขวนมักวางอยู่บนคานที่ยื่นออกมาจากหน้าผาแนวตั้ง วางในถ้ำ หรือวางบนหินธรรมชาติที่ยื่นออกมาบนหน้าผา กล่าวกันว่า โลงศพแขวนสามารถป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้นำร่างไป และยังช่วยคุ้มครองดวงวิญญาณให้พ้นภัยชั่วนิรันดร์ โดยโลงศพที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออก มีอายุย้อนกลับไป 3,000 ปี
ปริศนาความเชื่อ
หลิว จื่อหมิน ผู้อำนวยการสำนักงานโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีน อธิบายว่า โลงศพแขวน เป็นวิธีการฝังศพในถ้ำ เนื่องจากบนภูเขามีหินจำนวนมาก ทำให้ไม่เหมาะกับการขุดหลุมฝังศพ ดังนั้นชาวเขาโบราณบางคนจึงเลือกที่จะฝังศพบรรพบุรุษในถ้ำ นอกจากนี้ ประเพณีท้องถิ่นเชื่อว่ายิ่งศพของบรรพบุรุษเน่าเปื่อยช้าเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นสิริมงคลแก่คนรุ่นหลังมากขึ้นเท่านั้น ถ้ำมีการระบายอากาศที่ดี ทำให้ศพไม่เน่าเปื่อยเร็ว
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงมีประเพณีนี้เกิดขึ้น สุสานโลงศพแขวนยังคงเป็นปริศนา และผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนโบราณเคลื่อนย้ายศพได้อย่างไร บางคนเชื่อว่าโลงศพถูกหย่อนลงมาจากด้านบน ขณะที่บางคนเชื่อว่าถูกยกขึ้นไป
ขอบคุณข้อมูลจาก China Daily, v.gxnews.com, CNN