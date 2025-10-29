HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สื่อนอกตีข่าว อสรพิษโผล่ตู้ ATM ไทย พยาบาลสาวกดเงินอยู่ ๆ ร้องกรี๊ด งูพิษออกมา !


             สื่อนอกตีข่าว อสรพิษโผล่ตู้ ATM ไทย พยาบาลสาวกดเงินอยู่ดี ๆ งูพิษโผล่ออกมา เผยเป็นงูพิษร้ายแรง ตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่วุ่น 


ATM ไทย กดเงินพ่นงูพิษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี 

            วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ มิเรอร์มีเดีย สื่อของไต้หวัน รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อพยาบาลสาวรายหนึ่งเผชิญเหตุไม่คาดคิด ขณะที่กดเงินจากตู้ ATM แต่สิ่งที่ตามออกมากลับกลายเป็น "อสรพิษ" สร้างความแตกตื่นตกใจและหวาดกลัว ก่อนจะมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปิดล้อมพื้นที่ 

            รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย วันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.00 น. พยาบาลหญิงรายหนึ่งได้เข้าไปถอนเงินที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 900 บาท แต่ในขณะที่ธนบัตรออกมา และเธอกำลังจะหยิบ เธอก็ต้องตกใจจนกรีดร้องออกมาเสียงดัง เมื่อมีงูพิษตัวหนึ่งโผล่ออกมาด้วย 

            หลังจากพยาบาลสาวหวาดกลัวจนไม่ได้หยิบเงินในเวลาที่กำหนด ตู้ ATM จึงดึงธนบัตรกลับคืนไป เหลือเพียงธนบัตร 100 บาท 1 ใบติดค้างอยู่ที่ช่อง ขณะที่พยาบาลสาวรีบตั้งสติและแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำทีมมาปิดล้อมพื้นที่ 

ATM ไทย กดเงินพ่นงูพิษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี 

            ทางตำรวจได้ประสานไปยังทีมกู้ภัยให้เข้ามาช่วยจับงู รวมทั้งติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าพบงูในตู้ ATM โดยเบื้องต้นพบว่า งูดังกล่าวคือ งูพิษสายพันธุ์ Calloselasma rhodostoma หรือที่รู้จักกันในชื่อ งูกะปะ เป็นงูพิษร้ายแรงที่อันตรายต่อระบบเลือด สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยและหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

            ทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่และแจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ตู้ ATM เพื่อความปลอดภัย และสั่งให้ธนาคารระงับการให้บริการจนกว่าทีมกู้ภัยมืออาชีพจะสามารถจับงูได้ โดยภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันไปในวงกว้าง ผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงตกใจและเป็นกังวล 

ATM ไทย กดเงินพ่นงูพิษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สื่อนอกตีข่าว อสรพิษโผล่ตู้ ATM ไทย พยาบาลสาวกดเงินอยู่ ๆ ร้องกรี๊ด งูพิษออกมา ! โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 17:02:06
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย