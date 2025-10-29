สื่อนอกตีข่าว อสรพิษโผล่ตู้ ATM ไทย พยาบาลสาวกดเงินอยู่ ๆ ร้องกรี๊ด งูพิษออกมา !

สื่อนอกตีข่าว อสรพิษโผล่ตู้ ATM ไทย พยาบาลสาวกดเงินอยู่ดี ๆ งูพิษโผล่ออกมา เผยเป็นงูพิษร้ายแรง ตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่วุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ มิเรอร์มีเดีย สื่อของไต้หวัน รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อพยาบาลสาวรายหนึ่งเผชิญเหตุไม่คาดคิด ขณะที่กดเงินจากตู้ ATM แต่สิ่งที่ตามออกมากลับกลายเป็น "อสรพิษ" สร้างความแตกตื่นตกใจและหวาดกลัว ก่อนจะมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปิดล้อมพื้นที่
รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย วันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.00 น. พยาบาลหญิงรายหนึ่งได้เข้าไปถอนเงินที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 900 บาท แต่ในขณะที่ธนบัตรออกมา และเธอกำลังจะหยิบ เธอก็ต้องตกใจจนกรีดร้องออกมาเสียงดัง เมื่อมีงูพิษตัวหนึ่งโผล่ออกมาด้วย
หลังจากพยาบาลสาวหวาดกลัวจนไม่ได้หยิบเงินในเวลาที่กำหนด ตู้ ATM จึงดึงธนบัตรกลับคืนไป เหลือเพียงธนบัตร 100 บาท 1 ใบติดค้างอยู่ที่ช่อง ขณะที่พยาบาลสาวรีบตั้งสติและแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำทีมมาปิดล้อมพื้นที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี
ทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่และแจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ตู้ ATM เพื่อความปลอดภัย และสั่งให้ธนาคารระงับการให้บริการจนกว่าทีมกู้ภัยมืออาชีพจะสามารถจับงูได้ โดยภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันไปในวงกว้าง ผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงตกใจและเป็นกังวล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสุรินทร์ทำดี
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media