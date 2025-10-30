เศร้า ... คุณหมี ผู้ก่อตั้ง นี่ตัวอะไร กลุ่มให้ความรู้สัตว์แปลก ๆ สมาชิก 1.5 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว

โลกออนไลน์ร่วมไว้อาลัย คุณหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังแอดมินแจ้งข่าวการเสียชีวิต เหล่าสมาชิกและเพจดังร่วมแสดงความเสียใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นี่ตัวอะไร
เรียกว่าเป็นกลุ่มสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากโลกออนไลน์มายาวนาน สำหรับเพจ นี่ตัวอะไร ซึ่งเป็นกลุ่มที่แอดมินต่างช่วยกันคัดกรองคอมเมนต์ที่ให้ความรู้แก่คนอ่านอย่างเข้มแข็ง ทำให้ได้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนหานาน จนปัจจุบันมีตัวเลขสมาชิกในเฟซบุ๊กกว่า 1.5 ล้านคน
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wongwaran Sirigomolsingha เปิดเผยข่าวเศร้าว่า คุณหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม นี่ตัวอะไร เสียชีวิตแล้ว
หลังจากข่าวเศร้าดังกล่าวถูกเปิดเผย ปรากฏว่า มีสมาชิกและเหล่าเพจดังเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ ขอบคุณสำหรับการตั้งกลุ่มดี ๆ และสร้างสังคมสำหรับการแบ่งปันความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือและกลายเป็นแหล่งรวมน้ำใจของผู้คนในการหาคำตอบ พร้อมกับส่งกำลังใจให้เหล่าแอดมินที่ช่วยกันดูแลกลุ่มเสมอมา