เศร้า ... คุณหมี ผู้ก่อตั้ง นี่ตัวอะไร กลุ่มให้ความรู้สัตว์แปลก ๆ สมาชิก 1.5 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว

 
             โลกออนไลน์ร่วมไว้อาลัย คุณหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังแอดมินแจ้งข่าวการเสียชีวิต เหล่าสมาชิกและเพจดังร่วมแสดงความเสียใจ 

อาลัย ผู้ก่อตั้ง นี่ตัวอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นี่ตัวอะไร

             เรียกว่าเป็นกลุ่มสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ที่ได้รับความไว้วางใจจากโลกออนไลน์มายาวนาน  สำหรับเพจ นี่ตัวอะไร ซึ่งเป็นกลุ่มที่แอดมินต่างช่วยกันคัดกรองคอมเมนต์ที่ให้ความรู้แก่คนอ่านอย่างเข้มแข็ง ทำให้ได้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนหานาน จนปัจจุบันมีตัวเลขสมาชิกในเฟซบุ๊กกว่า 1.5 ล้านคน

             วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wongwaran Sirigomolsingha เปิดเผยข่าวเศร้าว่า คุณหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม นี่ตัวอะไร เสียชีวิตแล้ว

อาลัย ผู้ก่อตั้ง นี่ตัวอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นี่ตัวอะไร

              โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า พี่หมี / แอดหมี Zitraphat Chonlavade ผู้ก่อตั้งกลุ่ม นี่ตัวอะไร และ นี่ต้นอะไร ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพี่หมีด้วยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ พวกผมที่เหลืออยู่จะดูแลกลุ่มให้ดีที่สุดครับ

              หลังจากข่าวเศร้าดังกล่าวถูกเปิดเผย ปรากฏว่า มีสมาชิกและเหล่าเพจดังเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ ขอบคุณสำหรับการตั้งกลุ่มดี ๆ และสร้างสังคมสำหรับการแบ่งปันความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือและกลายเป็นแหล่งรวมน้ำใจของผู้คนในการหาคำตอบ พร้อมกับส่งกำลังใจให้เหล่าแอดมินที่ช่วยกันดูแลกลุ่มเสมอมา






