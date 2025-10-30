หนุ่มต่างชาติเที่ยวไทย จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์ หลังเจอผจญภัยฟรี 20 นาที

หนุ่มมาเลเซียแชร์ประสบการณ์เที่ยวไทย จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ หลังเรียกรถแล้วคุณลุงพาหลงเลี้ยวผิด ได้ทัวร์ผจญภัยฟรี 20 นาที
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
จากนั้นนักท่องเที่ยวหนุ่มก็ได้กลายเป็นไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง ในขณะที่ให้คุณลุงนั่งซ้อนท้าย และคุณลุงยังส่งเสียงมาจากข้างหลังด้วยว่า "ช้า ๆ หน่อย..."
นักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้ระบุว่า เขาไม่ได้มาบ่นหรือไม่พอใจกับเรื่องนี้ แต่มาแชร์เป็นเรื่องราวขำขัน และบอกว่าเป็นประสบการณ์การขี่รถที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งของเขาเลย
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของชายหนุ่มชาวมาเลเซียถูกเผยแพร่จนกลายเป็นไวรัลเรียกเสียงหัวเราะ ภายหลังจากเขาได้แชร์ประสบการณ์มาเที่ยวที่ประเทศไทยแบบสุดพีค เมื่อเรียกบริการรถมอเตอร์ไซค์ แต่เจอคุณลุงไรเดอร์พาเลี้ยวผิดหลายครั้ง สุดท้ายเขาจึงกลายมาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง และให้ลุงไรเดอร์นั่งซ้อนแทน
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
นักท่องเที่ยวหนุ่มมาเลเซียได้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับเผยเรื่องราวว่า หลังจากเขาไปเที่ยวที่หาดใหญ่ เขาได้เรียกใช้บริการรถผ่านทางแอปฯ เพื่อไปขึ้นรถไฟเดินทางกลับมาเลเซีย แต่คุณลุงคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ประสบการณ์นำทาง โดยไม่พึ่งพา Google Maps ผลเลยทำให้เลี้ยวผิดหลายครั้ง จากที่ต้องเดินทางแค่ 5 นาที กลายเป็น 20 นาที
"รู้จักพวกคุณลุงที่ไม่ไว้ใจ Google Maps บ้างไหม ? ลุงคนขับ Grab ของผมก็เป็นหนึ่งในนั้น จากที่ควรจะนั่งรถแค่ 5 นาที กลับกลายเป็นทัวร์ผจญภัยฟรี 20 นาที"
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
นักท่องเที่ยวหนุ่มเผยว่า เขาบอกคุณลุงอยู่หลายรอบว่าเลี้ยวผิดทาง จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ขอให้คุณลุงจอดข้างทาง แล้วบอกว่า "ไม่เป็นไรลุง เดี๋ยวให้ผมขี่เอง คุณลุงแค่ช่วยถือกระเป๋าให้หน่อย"
จากนั้นนักท่องเที่ยวหนุ่มก็ได้กลายเป็นไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง ในขณะที่ให้คุณลุงนั่งซ้อนท้าย และคุณลุงยังส่งเสียงมาจากข้างหลังด้วยว่า "ช้า ๆ หน่อย..."
นักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้ระบุว่า เขาไม่ได้มาบ่นหรือไม่พอใจกับเรื่องนี้ แต่มาแชร์เป็นเรื่องราวขำขัน และบอกว่าเป็นประสบการณ์การขี่รถที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งของเขาเลย
ภาพจาก Instagram cliff_kwj
คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก กล่าวว่า "ตกลงใครเป็นคนจ่ายค่ารถ", "คุณลุงใจเย็นน่ารักมาก ให้อภัยได้", "ประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศที่ยอดเยี่ยม", "ทำฉันรู้สึกสงสารคุณลุงมากกว่า ฮ่า ๆ"