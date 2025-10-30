HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มต่างชาติเที่ยวไทย จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์ หลังเจอผจญภัยฟรี 20 นาที

          หนุ่มมาเลเซียแชร์ประสบการณ์เที่ยวไทย จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ หลังเรียกรถแล้วคุณลุงพาหลงเลี้ยวผิด ได้ทัวร์ผจญภัยฟรี 20 นาที

จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์
ภาพจาก Instagram cliff_kwj

          วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของชายหนุ่มชาวมาเลเซียถูกเผยแพร่จนกลายเป็นไวรัลเรียกเสียงหัวเราะ ภายหลังจากเขาได้แชร์ประสบการณ์มาเที่ยวที่ประเทศไทยแบบสุดพีค เมื่อเรียกบริการรถมอเตอร์ไซค์ แต่เจอคุณลุงไรเดอร์พาเลี้ยวผิดหลายครั้ง สุดท้ายเขาจึงกลายมาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง และให้ลุงไรเดอร์นั่งซ้อนแทน

จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์
ภาพจาก Instagram cliff_kwj

          นักท่องเที่ยวหนุ่มมาเลเซียได้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับเผยเรื่องราวว่า หลังจากเขาไปเที่ยวที่หาดใหญ่ เขาได้เรียกใช้บริการรถผ่านทางแอปฯ เพื่อไปขึ้นรถไฟเดินทางกลับมาเลเซีย แต่คุณลุงคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ประสบการณ์นำทาง โดยไม่พึ่งพา Google Maps ผลเลยทำให้เลี้ยวผิดหลายครั้ง จากที่ต้องเดินทางแค่ 5 นาที กลายเป็น 20 นาที

          "รู้จักพวกคุณลุงที่ไม่ไว้ใจ Google Maps บ้างไหม ? ลุงคนขับ Grab ของผมก็เป็นหนึ่งในนั้น จากที่ควรจะนั่งรถแค่ 5 นาที กลับกลายเป็นทัวร์ผจญภัยฟรี 20 นาที"

 จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์
ภาพจาก Instagram cliff_kwj


          นักท่องเที่ยวหนุ่มเผยว่า เขาบอกคุณลุงอยู่หลายรอบว่าเลี้ยวผิดทาง จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ขอให้คุณลุงจอดข้างทาง แล้วบอกว่า "ไม่เป็นไรลุง เดี๋ยวให้ผมขี่เอง คุณลุงแค่ช่วยถือกระเป๋าให้หน่อย" 

          จากนั้นนักท่องเที่ยวหนุ่มก็ได้กลายเป็นไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง ในขณะที่ให้คุณลุงนั่งซ้อนท้าย และคุณลุงยังส่งเสียงมาจากข้างหลังด้วยว่า "ช้า ๆ หน่อย..." 

          นักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้ระบุว่า เขาไม่ได้มาบ่นหรือไม่พอใจกับเรื่องนี้ แต่มาแชร์เป็นเรื่องราวขำขัน และบอกว่าเป็นประสบการณ์การขี่รถที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งของเขาเลย

จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์
ภาพจาก Instagram cliff_kwj

          คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก กล่าวว่า "ตกลงใครเป็นคนจ่ายค่ารถ", "คุณลุงใจเย็นน่ารักมาก ให้อภัยได้", "ประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศที่ยอดเยี่ยม", "ทำฉันรู้สึกสงสารคุณลุงมากกว่า ฮ่า ๆ"  

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มต่างชาติเที่ยวไทย จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นไรเดอร์ หลังเจอผจญภัยฟรี 20 นาที โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 10:33:08 2,206 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย