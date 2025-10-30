HILIGHT
กษัตริย์จิกมี ยกย่องพระเกียรติคุณแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อในหลวง

          เพจสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี แห่งภูฏาน ยกย่อง สมเด็จพระพันปีหลวง หลังเสด็จทรงร่วมพิธีพระราชกุศล สะท้อนสายพระราชไมตรีของราชวงศ์ 2 ประเทศ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน โพสต์ภาพและข้อความที่ สมเด็จพระราชาและสมเด็จพระราชินีทรง วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทย เพื่อทรงถวายความเคารพแด่สมเด็จพระพันปีหลวง และเพื่อทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย โดยทั้งสองพระองค์ได้ทรงวางพวงมาลาและลงพระปรมาภิไธยพร้อมพระนามาภิไธยในสมุดถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          ต่อมาในช่วงค่ำ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย เสด็จร่วมในพระราชพิธีด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา ขณะนี้ราชอาณาจักรไทยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ทั่วเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระชนมชีพในการทรงงานและทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม ซึ่งเป็นที่รักและเคารพอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานมายังกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ สะท้อนถึงสายพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความเคารพและไมตรีจิตอันยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทย

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

กษัตริย์จิกมี ยกย่องพระเกียรติคุณแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อในหลวง โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568
