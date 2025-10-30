HILIGHT
กำลังเข้ามาเปิดสตูดิโอถ่ายรูป เจอประตูรั้วพัง ก่อนเห็นหลักฐานชวนอึ้ง

           ผู้ใช้ TikTok @memoryhomestudio ได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้าสตูดิโอถ่ายรูป กำลังลงจากมอเตอร์ไซค์ เพื่อไปเปิดสตูดิโอให้ลูกค้า จากนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น ประตูรั้วพังแบบงง ๆ ฝนก็ไม่ตก ลมก็ไม่ได้แรง มันพังได้ยังไง ก่อนเห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ทีแรกคิดว่าโจรงัดประตูเข้ามาขโมยของในสตูดิโอ กลับเป็นฝีมือของเจ้าหมาข้างบ้านซะงั้น พากันอึ้งยิ่งกว่าเดิม ประตูรั้วหนักตั้งเกือบ 130 กิโลกรัม น้องพังมันแบบง่ายดาย และโชคดีที่น้องปลอดภัย ไม่โดนประตูรั้วทับ
ภาพจาก TikTok @memoryhomestudio
กำลังเข้ามาเปิดสตูดิโอถ่ายรูป เจอประตูรั้วพัง ก่อนเห็นหลักฐานชวนอึ้ง อัปเดตล่าสุด 30 ตุลาคม 2568
